Les réglementations régionales visant à rendre obligatoires les systèmes de surveillance des conducteurs

IDTechEx résume lesLes(DMS) ont pris un essor considérable, sous l'impulsion de l'escalade des niveaux de conduite autonome de la SAE et des cadres réglementaires dans des régions clés telles que les États-Unis, l'Europe, la Chine, le Japon et d'autres. Bien que le concept de surveillance du conducteur (DMS) ne soit pas nouveau, les techniques traditionnelles de surveillance du conducteur (DMS) reposent généralement sur des données passives provenant de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), telles que la durée de conduite et le maintien de la trajectoire. Bien que ces technologies passives conventionnelles soient simples et faciles à intégrer dans les véhicules, elles sont susceptibles de générer des faux positifs.En revanche, les réglementations émergentes, telles que l'alerte avancée de distraction du conducteur (ADDW) imposée par la Commission européenne (UE), nécessitent l'incorporation d'une surveillance active pour observer les mouvements oculaires des conducteurs.L'Europe est l'une des régions où des réglementations clairement définies rendent obligatoire l'installation de systèmes de surveillance du conducteur basés sur la vision (DMS). Établi en 2019 par le Règlement général sur la sécurité (RGS) de la Commission européenne (UE), tous les véhicules à moteur relevant des catégories M et N doivent être équipés de systèmes d'alerte de somnolence et d'attention du conducteur (DDAW). Ce règlement s'applique aux nouveaux types de véhicules à partir du 6 juillet 2022, et à tous les nouveaux véhicules à partir du 7 juillet 2024. Plus précisément, le système DDAW doit identifier les schémas de conduite et/ou de direction indiquant que le conducteur est moins vigilant en raison de la fatigue. Il est conçu pour interagir avec le conducteur et l'alerter par l'intermédiaire de l'interface homme-machine du véhicule, en utilisant principalement des technologies de détection passive telles que les schémas de direction.Les réglementations devenant de plus en plus strictes, la Commission européenne (UE) a introduit des exigences supplémentaires. Selon la deuxième série de documents, tous les nouveaux types de véhicules doivent être équipés d'un système d'alerte avancée de distraction du conducteur (ADDW). Cette exigence est applicable à partir de la mi-2024 pour les véhicules à moteur relevant des catégories M et N pour les nouveaux types de véhicules et à partir du 7 juillet 2026 pour tous les nouveaux véhicules. Contrairement au système d'alerte de somnolence et d'attention du conducteur (DDAW), qui surveille principalement les mouvements de la direction, le système d'alerte avancée de distraction du conducteur (ADDW) se concentre sur l'observation des mouvements oculaires du conducteur et émet des avertissements lorsque des distractions sont détectées.Outre le GSR, le programme européen d'évaluation des voitures neuves (Euro NCAP) exige l'inclusion d'un concept de surveillance du conducteur (DMS) direct pour l'obtention d'une note de cinq étoiles. Si Euro NCAP et le GSR imposent tous deux l'installation d'un concept de surveillance du conducteur (DMS), Euro NCAP exige des informations plus détaillées pour détecter des types spécifiques de distractions, y compris les distractions multiples de courte durée. En revanche, le GSR se concentre uniquement sur la détection des distractions prolongées.Les États-Unis ont mis en œuvre plusieurs réglementations relatives aux systèmes de surveillance des conducteurs (DMS). En 2020, la loi SAFE (Stay Aware for Everyone) a été introduite au cours du 116ème Congrès, chargeant le secrétaire aux transports d'étudier l'utilisation des systèmes de surveillance des conducteurs (DMS) pour atténuer ou éliminer les distractions pour les conducteurs de véhicules à moteur.Au-delà des mandats réglementaires, IDTechEx a observé diverses initiatives de la part des fabricants d'équipement d'origine (OEM) visant à intégrer les systèmes de surveillance des conducteurs (DMS) et les systèmes de surveillance des occupants (OMS). Notamment, aux États-Unis, une coalition de constructeurs automobiles s'est volontairement engagée à intégrer des systèmes de rappel de siège arrière dans pratiquement toutes les nouvelles voitures vendues dans le pays d'ici l'année modèle 2025, comme l'ont indiqué deux groupes de pression de l'industrie.En outre, en 2019, le Congrès américain a présenté la loi sur les voitures chaudes (Helping Overcome Trauma for Children Alone in Rear Seats). Cette proposition de loi vise à rendre obligatoire la surveillance des occupants des sièges arrière afin d'éviter que des enfants ne soient laissés par inadvertance dans des véhicules chauds.La Chine a publié plusieurs documents visant à améliorer la gestion de la sécurité des produits pour les fonctions de conduite autonome. En 2020, le pays a introduit des exigences de performance et des méthodes d'essai pour les systèmes de surveillance de l'attention du conducteur, englobant des expériences telles que la fermeture des yeux, le bâillement, la position de la tête et l'utilisation du téléphone portable. Par la suite, en octobre 2020, la Chine a officiellement publié la norme nationale recommandée GB/T 41797-2022, intitulée "Exigences de performance et méthodes d'essai du système de surveillance de l'attention du conducteur (DAMS)", qui est entrée en vigueur en mai 2023. Cette norme décrit cinq types de comportements distrayants et les conditions d'alerte associées. Le DAMS doit intégrer, au minimum, la surveillance des trois premiers types de comportement (fermeture des yeux, posture anormale de la tête et réponse aux appels téléphoniques). Si le système de surveillance de l'attention du conducteur (DAMS) inclut la surveillance des deux derniers types de comportement (bâillement et tabagisme), il doit également satisfaire aux exigences correspondantes.Publié en mai 2023, le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) et le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT) ont conjointement avancé une série de tests de validation pour réaliser des services de mobilité à conduite automatisée depuis l'année fiscale 2021. L'une des exigences en matière de sécurité est la surveillance de l'état du conducteur, les véhicules autonomes étant tenus de vérifier si le conducteur est prêt à reprendre la conduite du système et de déclencher une alarme si nécessaire.Compte tenu des exigences réglementaires, IDTechEx prévoit que les grandes entreprises automobiles accéléreront l'intégration des systèmes de surveillance du conducteur (DMS), ce qui offrira d'importantes possibilités à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Cela inclut les fournisseurs de premier rang, les fournisseurs de solutions logicielles et les fournisseurs de composants tels que les caméras infrarouges, les caméras à temps de vol, les radars et autres.: IDTechExL'auteur : Yulin Wang, analyste technologique senior chez IDTechEx