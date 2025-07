Le leasing social de véhicules électriques reconduit pour financer « au moins 50 000 dossiers » par an sur la période 2025-2030

Leest reconduitLe leasing social est un, sous conditions de revenus, destiné aux ménages les plus modestes.L'arrêté du 20 juin 2025, publié au Journal Officiel, décrit le financement du dispositif permettant aux ménages les plus modestes de bénéficier du leasing social.Le programme PRO-INNO-85 "Location sociale de voitures électriques " prévoit la mise en place d'un dispositif de soutien financier proche de celui de 2024 pour aider à la transition et permettre aux foyers les plus modestes d'accéder à la mobilité électrique.Le programme bénéficie d'un financement via le dispositif des(CEE).Le Programme de Certificats d'Economies d'Energie de 41 TWh cumac (unité de mesure utilisée dans le cadre des Certificats d'Économies d'Énergie - CEE -en France, pour l' automobile cela mesure les économies d'un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique par an pour une durée de vie conventionnelle de 16 ans) permet de financer « au moins 50 000 dossiers » par an sur la période 2025-2030, dont au moins 5 000 voitures pour les personnes dont le domicile ou le lieu de travail est situé dans une commune dont une partie du territoire est située au sein d'une zone à enjeu pour la qualité de l'air.Le programme repose sur une enveloppe fermée 369 millions d'euros (41 TWh cumac) sur la période 2025-2030.La seconde édition du leasing électrique, mise en place par le gouvernement français, a pour but de rendre la mobilité électrique accessible au plus grand nombre.Dans le cadre du programme, chaque véhicule électrique est subventionné à hauteur de 7 380 euros environ.Les conditions d'éligibilité des véhicules au leasing électrique 2025 ne sont pas encore connues. Elles devraient rester proches des conditions du leasing social de 2024:- le véhicule doit atteindre le score environnemental minimal ;- le prix d'acquisition du véhicule doit être inférieur ou égal à 47 000 euros ;- le poids du véhicule (masse en ordre de marche) doit être inférieur ou égal à 2 400 kg.L'offre de véhicules électriques éligibles au programme se concentre sur les voitures citadines Citroën ë-C3, Peugeot E-208, Fiat Grande Panda électrique, Fiat 500 électrique, Lancia Ypsilon Elettrica, Renault 5 E-Tech électrique, etc.), les SUVs urbains (Alfa Romeo Junior Elettrica, Fiat 600 électrique, Jeep Avenger électrique Opel Mokka Electric, Opel Frontera Electric, Peugeot E-2008, Renault 4 E-Tech électrique, etc.) et les voitures compactes (Citroën ë-C3 Aircross, Citroën ë-Berlingo, Citroën ë-C4, Peugeot E-308, Peugeot E-Rifter, Renault Kangoo E-Tech électrique, Renault Mégane E-Tech électrique, etc.), avec des mensualités démarrant à moins de 100 euros.Les conditions d'éligibilité du leasing électrique ne sont pas encore connues. Elles devraient s'approcher des conditions 2024 :- majeur domicilié en France.- foyer fiscal disposant d'un revenu fiscal de référence par part inférieur à 15 400 euros.- habitant à plus de 15 km du lieu de travail et utilisation du véhicule pour s'y rendre.- effectuer plus de 8 000 km par an en voiture dans le cadre de son activité professionnelle.Le leasing électrique n'est pas cumulable avec le bonus écologique