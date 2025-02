Onze zones à faibles émissions (Umweltzonen) supprimées en Allemagne

Alors qu'une quarantaine de zones à faibles émissions (ZFE) entrent progressivement en vigueur en 2025 en France,. La raison invoquée :Au même titre que les zones à faibles émissions (ZFE) en France, certaines villes allemandes ont instauré, depuis de nombreuses années, des zones environnementales : des "Umweltzonen". Pour y circuler, il est obligatoire d'avoir une vignette écologique, une "Umweltplakette". L'objectif est de réduire les émissions de particules fines et d'améliorer la qualité de l'air dans les villes.En France, toutes les métropoles de plus de 150 000 habitants devront avoir créé une zone à faibles émissions (ZFE) courant 2025.En Allemagne, la dynamique est bien différente. Onze villes ont supprimé leur "Umweltzone". Il n'en reste, à présent, plus que 37 dans l'ensemble du pays.Depuis fin 2024, Hanovre, Mannheim, Mühlheim, Heidenheim an der Brenz, Heilbronn, Herrenberg, Leonberg, Reutlingen, Tubingue, Neu-Ulm et Ulm n'ont plus de zones à faibles émissions (ZFE). Tous les véhicules peuvent circuler dans ces villes et y stationner, quel que soit leurs taux d'émission de CO2 Si Hanovre et Neu-Ulm ne sont pas situées dans un des trois Länder frontaliers avec la France, les neuf autres sont dans le Bade-Wurtemberg. De nouvelles suppressions dans le Land après les huit déjà intervenues en 2023 comme à Karlsruhe.D'après le "Regierungspräsidium Freibourg", la "Umweltzone" de Fribourg devrait être supprimée au printemps 2025.C'est l'une des conséquences de l'amélioration considérable de la qualité de l'air ces dernières années. L'agence fédérale pour l' environnement , l'"Umweltbundesamt", constate une chute des niveaux de dioxyde d'azote et de particules fines dans les villes concernées. Les taux sont désormais inférieurs aux seuils européens. À Tubingue, la quantité de particules fines est passée de 350 000 tonnes émises par an en 1995 à moins de 200 000 en tonnes en 2021. La dynamique est identique pour les niveaux de dioxyde d'azote. Ils ont chuté de 50% entre 1995 et 2021.La suppression des "Umweltzonen" ne laisse pas sous-entendre que ces villes renoncent à leurs objectifs écologiques. Leur ambition est de réduire la place de la voiture dans le quotidien des habitants. Elles veulent inciter les habitants à utiliser les transports publics locaux, leur vélo et de marcher pour les petits trajets.Si une "Umweltplakette" n'est plus nécessaire pour circuler à Mannheim, 37 autres villes comme Stuttgart la demandent toujours. Il est nécessaire d'acheter une vignette écologique car la vignette française Crit'Air n'est pas reconnue en Allemagne (à l»exception de Fribourg) ni ailleurs en Europe sauf en Espagne. C'est indispensable pour ne pas être verbalisé.: Centre Européen de la Consommation (association franco-allemande d'informations et de conseils aux consommateurs créée en 1993)