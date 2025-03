Une voie réservée au covoiturage mise en place sur le périphérique parisien 2 photos Une voie réservée au covoiturage mise en place sur le périphérique parisien ×

À partir du 3 mars 2025, une voie réservée notamment aux véhicules avec au moins 2 personnes à bord, aux transports publics collectifs et aux taxis est mise en place à titre expérimental sur le boulevard périphérique de Paris.



Cette voie est effective du lundi au vendredi, à certaines heures de la journée.



À compter du 3 mars 2025, la voie de gauche d'une partie du boulevard périphérique de Paris est dédiée au covoiturage et aux transports collectifs.



Dans un premier temps, elle est mise en place, dans les deux sens de circulation, entre le quai d'Issy et la porte de Bercy en passant par le nord de Paris.



Dans un second temps, la voie dédiée au covoiturage et aux transports collectifs sera effective sur tout le périphérique parisien.



La voie dédiée au covoiturage et aux transports collectifs est activée du lundi au vendredi, de 7 heures à 10 heures 30 puis de 16 heures à 20 heures.



Durant ces créneaux horaires, seuls peuvent emprunter cette voie :



- les véhicules avec au moins 2 personnes à bord ;

- les transports publics collectifs (les bus, autocars et transports scolaires) ;

- les taxis ;

- les VTC en charge;

- les véhicules des services de secours et des forces de sécurité, y compris les ambulances privées ;

- les véhicules des forces de sécurité;

- les ambulances privées ;

- les 2 roues motorisés lorsque 2 personnes sont présentes sur le véhicule ;

- les 2 roues motorisés en circulation en inter-files ;

- les personnes détentrices de la carte mobilité inclusion stationnement ou de la carte européenne de stationnement pour personne handicapée (dans ces deux cas, il est nécessaire de s'inscrire sur la plateforme Handi'Stat afin d'être reconnu par le système de contrôle et ne pas risquer d'être verbalisé).



Les poids lourds de plus de 3,5 tonnes qui transportent de la marchandise ne peuvent pas circuler sur la voie réservée au covoiturage et aux transports collectifs lorsque celle-ci est activée.



La voie est signalée par un panneau carré activable et désactivable au sein duquel se trouve un losange blanc. Lorsque le panneau est allumé, la voie est dédiée au covoiturage et aux transports collectifs. Lorsqu'il est éteint, tous les usagers peuvent emprunter la voie de gauche du périphérique parisien.



La voie est désactivée les jours fériés.



En cas d'accidents ou d'événements spéciaux, la voie dédiée au covoiturage et aux transports collectifs peut être désactivée à tout moment par la préfecture de police. Elle peut aussi être désactivée les jours de faible circulation.



Quelles sanctions si vous ne respectez pas les conditions de la voie réservée ?



Une phase pédagogique de contrôle est mise en place à partir du 3 mars 2025. Si vous êtes seul dans votre véhicule, un dispositif utilisant l'intelligence artificielle le détecte. Un message est diffusé sur les panneaux lumineux à messages variables pour vous indiquer que vous devez changer de voie. Durant cette phase pédagogique de contrôle, les automobilistes en infraction ne sont pas verbalisés.



À partir du mois de mai 2025, les automobilistes en infraction encourent une amende forfaitaire de 135 euros.



Les contrôles seront effectués par vidéo-verbalisation assistée par ordinateur. Un système comprenant des caméras permettra :



- d'identifier les catégories de véhicules (taxis, VTC, autobus, etc.) ;

- de compter les passagers, à l'avant comme à l'arrière ;

- de lire les plaques minéralogiques avant et arrière.



Un agent assermenté observera et vérifiera les véhicules potentiellement en infraction avant de sanctionner les infractions avérées.



Chaque jour, environ 1,5 million de déplacements ont lieu sur le boulevard périphérique.



Le périphérique est l'espace le plus pollué de la capitale. Le nombre de particules ultrafines sur le boulevard périphérique est 2 à 2,5 fois supérieures aux taux observés sur les sites urbains de la capitale.



Hors boulevard périphérique, les émissions polluantes ont baissé de 40 % en dix ans.



L'association « 40 millions d'automobilistes » s'oppose fermement à cette mesure qui, bien que présentée comme une solution pour réduire la pollution et les embouteillages, s'avère être une pénalisation supplémentaire pour les usagers du périphérique.



Si le covoiturage a gagné en popularité au fil des années, la Mairie de Paris semble oublier que ce n'est pas une solution accessible à tous.



« Ce mode de transport, bien que bénéfique pour certains, ne convient pas à la majorité des usagers du périphérique, notamment ceux qui ont des horaires de travail décalés ou qui doivent effectuer des trajets individuels non compatibles avec cette pratique. Imposer cette voie réservée au détriment de la liberté de circulation est une atteinte à l'autonomie des automobilistes, qui se retrouvent encore une fois laissés pour compte dans la politique de mobilité de la capitale », estime Philippe Nozière, président de « 40 millions d'automobilistes ».



« La mise en place d'une voie réservée au covoiturage, sans étude d'impact, en plein cœur d'un périphérique déjà saturé, relève de l'amateurisme. Plutôt que d'améliorer la fluidité du trafic, cette mesure risque de créer une nouvelle forme de discrimination entre les automobilistes. Ceux qui ne peuvent pas covoiturer se retrouveront contraints de circuler sur des voies encore plus encombrées, au détriment de leur temps et de leur confort », regrette Pierre Chasseray, délégué général de l'association.



Pour « 40 millions d'automobilistes », la création d'une voie réservée au covoiturage n'entraînera qu'une augmentation des embouteillages sur les autres voies, aggravant la situation déjà dramatique du périphérique. Il est irresponsable de vouloir appliquer une politique de restriction sans réfléchir à ses conséquences sur la vie quotidienne des Franciliens, qui dépendent de cet axe majeur pour se déplacer.



Cette décision unilatérale impose une contrainte supplémentaire à des millions d'automobilistes sans aucune alternative concrète pour compenser les désagréments engendrés.



Une expérimentation similaire est menée sur une partie des autoroutes A1 et A13, à compter du 3 mars 2025.



Des premiers bilans, intermédiaires, seront établis pour l'ensemble de ces voies en septembre 2025, en décembre 2025, puis en mars 2026.



Sources: Service-Public, Mairie de Paris, 40 millions d'automobilistes

Eric Houguet, écrit le 02/03/2025