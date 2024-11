La législation européenne sur les pneumatiques hiver

Ces dernières années, les températures n'ont généralement pas été aussi froides qu'auparavant, mais: lorsque les températures descendent en dessous de ce seuil,afin de garantir des performances supérieures dans des conditions humides et sèches.Alors que le moment de changer de pneumatiques pour l'hiver approche à grands pas en Europe, les conducteurs doivent décider quels pneumatiques monter sur leur véhicule pour affronter la difficile vague de froid qui s'annonce, même si la législation varie d'un pays à l'autre.Les conducteurs qui circulent en Europe doivent connaître les réglementations particulières qui s'appliquent à chaque pays.L'Allemagne et la France modifient cette année leurs réglementations sur les pneumatiques hiver.: Du 1er novembre au 31 mars, les dispositifs antidérapants amovibles (chaînes adaptées pour la neige ou chaussettes pour neige) ou les pneus « toutes saisons » portant le marquage 3PMSF ou les pneus « hiver » 3PMSF sont obligatoires dans les régions montagneuses et les zones faisant l'objet d'une signalisation spécifique.: L'utilisation de pneumatiques d'hiver, identifiés par les symboles M plus S et 3PMSF en Allemagne, est obligatoire pour les routes et les conditions hivernales.: Les pneumatiques marqués M plus S dont la profondeur de la bande de roulement d'au moins quatre millimètres sur les quatre roues sont obligatoires sur les routes en hiver du 1er novembre au 15 avril.: Les pneumatiques hiver ne sont pas obligatoires, mais toute personne qui provoque des embouteillages en roulant avec des pneumatiques été dans des conditions hivernales, ou toute personne dont les pneumatiques sont jugés défectueux, peut être sanctionnée.: En hiver, du 15 novembre au 15 avril, il est obligatoire de monter des pneumatiques hiver avec des marquages M plus S et une profondeur de la bande de roulement d'au moins quatre millimètres sur toutes les roues.: Du 15 octobre au 15 mars, il est obligatoire de monter des pneumatiques hiver M plus S et 3PMSF sur les quatre roues sur les routes enneigées, spécifiquement signalées, ou dans le cas d' annonces publiques spécifiques.: Les pneumatiques M plus S doivent être utilisés au moins sur les roues motrices en cas de neige, et les chaînes peuvent être utilisées dans les zones indiquées, jusqu'à une vitesse maximale de 50 km/h, s'il y a de la neige sur la route.: Tous les véhicules doivent utiliser des pneumatiques hiver M plus S et 3PMSF d'une profondeur de la bande de roulement de trois millimètres du 1er décembre au 31 mars durant les conditions hivernales.: Du 15 novembre au 15 avril, il est obligatoire d'avoir des chaînes dans le véhicule ou de monter des pneumatiques hiver portant le marquage M plus S. Cette règle s'applique en dehors des zones urbaines, mais les autorités locales peuvent également l'exiger à l'intérieur de celles-ci.: Pirelli