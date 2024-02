Le leasing social de véhicules électriques est terminé pour 2024

Le Gouvernement vient de publier lerelatif aux aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants.Letemporairement à compter du 15 février 2024 face à l'impact budgétaire sans précédent de la mesure.Dans les faits, le leasing social de véhicules électriques estDepuis le 1er janvier 2024,ont été enregistrées.Et plus de 50 000 demandes seraient à priori éligibles, alors que le dispositif initial était prévu pour 20 000 voitures électriques Face à l'inflation de demandes de leasing électrique, le Gouvernement a dû stopper net le dispositif.Sur la base des, ce sont près de 650 Millions d'Euros qui sont distribués au titre du leasing en 2024, soit une grande partie de l'enveloppe budgétaire destinée au verdissement des flottes pour cette année, fixée à 1,5 Milliard d'Euros.L'objectif initial, pendant les débats du projet de loi de Finances, était d'allouer 50 Millions d'Euros au dispositif de leasing social de véhicules électriques.En résumé,Le décret introduit des, avec l'Le décret précise des restrictions telles que l'interdiction de sous-location des véhicules bénéficiant de l'aide au leasing, avec uneen cas de non-respect des conditions de conservation du véhicule ou de l'interdiction de sous-location.En d'autres termes, une partie non-négligeable des véhicules faisant l'objet d'un leasing social subventionné par l'Etat à hauteur de 13 000 Euros par voiture électrique pourrait être sous-louée.Le dispositif d'aide au leasing de voitures électriques de l'année 2024 est suspendu, dans le but d'évaluer et deUn nouveau dispositif de leasing social de véhicules électriques est annoncé en 2025.Image par Elisa de Pixabay