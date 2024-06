La quatrième génération du SAV BMW X3 affiche un nouveau langage stylistique pour l'extérieur

Depuis son lancement en 2003, le(SAV)allie la sportivité au quotidien et le confort sur les longs trajets.Lorsque la production de la troisième génération actuelle présentée en 2017 s'arrêtera, environ 1,9 million de véhicules du X3 auront été produits.Ladu BMW X3 dispose des atouts des trois premières générations pour surpasser le bilan des générations précédentes.Deoffrant des surfaces généreuses et des contours précis soulignent le design monolithique.L'du véhicule ause caractérise par la combinaison d'écrans associant BMW Curved Display et barre d'interaction BMW.Des matériaux de haute qualité, une, de nouveauxet lebasé sur le système d'exploitation BMW 9 donnent le ton à l'ambiance qui règne à bord de l'habitacle entièrement repensé.Le plaisir de conduire, la sécurité et le confort sur les longues distances de la BMW X3 bénéficient duet d'un large choix de systèmes d'aide à la conduite et au stationnement semi-automatisés.La BMW X3 de quatrième génération annonce des améliorations en termes d'efficacité et degrâce aux nombreuses motorisations disponibles.La BMW X3 utilise une nouvelle nomenclature pour ses différentes motorisations. La lettre « i » n'est plus utilisée pour les modèles Essence et la mention « xDrive » est systématiquement placée à la fin.La gamme de motorisations comprend des moteurset, et une( BMW X3 30e xDrive) capable d'atteindre une autonomie électrique maximale de 90 kilomètres dans le cycle WLTP.Avec une puissance portée à 293 kW/398 ch, lapousse le dynamisme de conduite et les performances vers de nouveaux sommets.Toutes les BMW X3 sont équipées de série de laet de laLa nouvelle BMW X3 sera assemblée dans les usines BMW de Spartanburg (États-Unis) et de Rosslyn (Afrique du Sud).La quatrième génération de la BMW X3 sera commercialisée à partir d'octobre 2024 en Europe et aux États-Unis.Le nouveau X3 est 34 millimètres plus long que son prédécesseur (4 755 millimètres), tandis que la largeur a augmenté de 29 millimètres pour atteindre 1 920 millimètres. Associé à la baisse de 25 millimètres de la hauteur du véhicule à 1 660 millimètres et à l'élargissement des voies, cela donne un look athlétique.Le nouveau langage stylistique pour l'extérieur contribue à donner à la quatrième génération de la BMW X3 une apparence générale presque monolithique avec des proportions propres aux modèles de la gamme BMW X.La calandre verticale procure une prestance naturelle.Une structure composée de barres disposées verticalement et l'éclairage de contour « BMW Iconic Glow » disponible en option apportent une touche de modernité.L'ensemble des fonctions d'éclairage à LED sont produite par des sources lumineuses superposées en forme de L.Des projecteurs Advanced Full LED adaptatifs dotés de fonctions anti-éblouissement et identifiables par des accents bleus dans les blocs optiques sont disponibles en option, de même que les projecteurs Shadow Line M avec un design assombri de certains éléments.La BMW X3 adopte une silhouette plus sportive et se distingue par des jupes latérales musclées, une ligne de toit rabaissée par rapport à la précédente génération, un long empattement et des porte-à-faux courts.Les imposants passages de roue légèrement inclinés vers l'avant viennent visuellement élargir l'arrière de la BMW X3.Toutes les motorisations, à l'exception de la BMW X3 M50 xDrive, sont équipées de sorties d'échappement invisibles et intégrées dans le bouclier arrière.La signature lumineuse arrière en forme de T procure aux feux arrière une apparence moderne.La BMW X3 est disponible en combinaison avec une teinte de carrosserie unie et huit teintes métallisées.L'habitacle allie la fonctionnalité robuste d'un SAV à un grand espace et à une ambiance haut de gamme.L'écran incurvé BMW Curved Display, la BMW Interaction Bar, les volants avec méplat sur la partie inférieure et la console centrale sont les principales nouveautés à bord du X3.Parmi les autres points forts distinctifs citons les éléments lumineux situés dans la console centrale et les garnitures de portes permettant des effets lumineux dynamiques en 15 couleurs.La BMW X3 est équipée de série de sièges sport chauffants et réglables électriquement, revêtus en Econeer, avec des housses et un rembourrage en polyester recyclé et recyclable.Les revêtements en cuir Veganza et Merino BMW Individual sont disponibles en option et le revêtement de la planche de bord en cuir synthétique fabriqué à partir de polyester recyclé fait également son apparition.L'espace de chargement de 570 litres peut être porté à 1 700 litres (BMW X3 30e xDrive : 460 à 1 600 litres).Un attelage de remorque qui s'étend et se rétracte électriquement est également disponible en option avec une charge maximale autorisée de 2 500 kg selon la motorisation.Le système d'entraînement de la BMW X3 30e xDrive Hybride Rechargeable est composé d'un moteur Essence quatre cylindres de 2.0 litres de cylindrée associé à un moteur électrique intégré à la transmission automatique à huit rapports. Ils unissent leurs forces pour générer une puissance système pouvant atteindre 220 kW/299 ch.D'une capacité brute de 22,1 kWh, la batterie haute tension permet de parcourir jusqu'à 90 kilomètres en mode électrique (WLTP). La BMW X3 30e xDrive est dotée d'une unité de charge permettant une recharge en courant alternatif triphasé pouvant atteindre 11 kW. A cette puissance, la BMW X3 30e xDrive se recharge entièrement en 2 heures et 15 minutes environ. La BMW X3 30e xDrive est préparée pour la recharge intelligente avec l'option Connected Home Charging.La BMW X3 M50 xDrive, est équipée du moteur Essence six cylindres en ligne le plus puissant jamais monté sur un modèle M Performance. La motorisation M TwinPower Turbo de 3.0 litres de cylindrée est associée à la technologie d'hybridation légère 48V. Sa puissance maximale de 293 kW/398 ch est transmise à la route via une transmission automatique Sport à huit rapports et une transmission intégrale intelligente BMW xDrive lui permettant de réaliser le 0 à 100 km/h en 4,6 secondes.La BMW X3 M50 xDrive bénéficie d'une fonction « Sport Boost » offrant la puissance et le couple maximal pendant quelques secondes.Le groupe motopropulseur puissant s'associe à une technologie de châssis sur mesure pour offrir une agilité, un dynamisme et une précision de premier rang. La suspension et direction à démultiplication variable DirectDrive, les freins M Sport, les jantes en alliage léger M de 20 pouces et un différentiel M Sport intégré à l'essieu arrière sont de série. Une suspension SelectDrive adaptative avec amortisseurs à commande électronique est disponible en option. Les caractéristiques de conception spécifiques à ce modèle BMW M Performance, la calandre M à barres horizontales et l'éclairage de contour BMW Iconic Glow, ainsi que le quatuor de sorties d'échappement caractérisent la version la plus puissante de la gamme BMW X3.Toutes les motorisations Essence et Diesel sont équipées de la technologie d'hybridation légère 48V offrant pour plus d'efficience et une puissance disponible immédiatement. Il permet au moteur Essence quatre cylindres de 2.0 litres de cylindrée de la BMW X3 20 xDrive de générer une puissance maximale de 153 kW/208 ch. Cela se traduit par une accélération de 0 à 100 km/h en 7,8 secondes.Le moteur diesel quatre cylindres d'une cylindrée de 2,0 litres de la BMW X3 20d xDrive affiche une puissance maximale de 145 kW/197 ch et effectue le sprint de 0 à 100 km/h en 7,7 secondes.Un moteur diesel six cylindres en ligne sera disponible au cours de l'été 2025.Toutes les motorisations sont reliées à une transmission automatique à huit rapports incluant des palettes de changement de rapports sur le volant de série.Toutes les BMW X3 bénéficient également d'une distribution entièrement variable de la puissance motrice via la transmission intégrale intelligente BMW xDrive de série.La BMW X3 présente des qualités de conduite offrant une augmentation perceptible de l'agilité, de la stabilité dans les virages et du confort sur de longues distances par rapport à la précédente génération.Les améliorations incluent une carrosserie plus légère mais plus rigide, des roulements plus rigides sur l'essieu arrière ainsi qu'une barre stabilisatrice remaniée. La voie de l'essieu arrière a été augmentée de 45 millimètres. Les modifications apportées aux cinématiques de l'essieu avant à ressort à double articulation et de l'essieu arrière à cinq bras améliorent la précision dans les virages, tandis que l'augmentation de 19 % de l'angle de chasse de l'essieu avant permet d'accroître la stabilité directionnelle et offre un retour d'information optimisé. La démultiplication de la direction est plus directe.La suspension DirectDrive (optionnelle) offre une dynamique de conduite plus élevée grâce à des amortisseurs et des ressorts plus fermes, ainsi qu'à des barres antiroulis plus rigides.La suspension SelectDrive optionnelle améliore l'agilité tout en augmentant le confort de conduite. Elle adapte automatiquement les amortisseurs au style de conduite et à l'état de la chaussée. En mode Comfort, le châssis compense de manière fiable les irrégularités sur la route. En mode Sport, les amortisseurs sont affermis.La BMW X3 propose une gamme élargie de systèmes d'aides à la conduite, de série ou en option.De série, le système Driving Assistant comprend l'avertisseur de franchissement de ligne, l'avertisseur d'angle mort, l'avertisseur de collision avant et arrière, l'avertisseur de trafic transversal arrière ainsi que la reconnaissance des panneaux de signalisation.En option, le système Driving Assistant Plus avec régulateur de vitesse actif et le système Driving Assistant Professional avec Pilote semi-automatique et assistant de maintien de voie sont disponibles.La BMW X3 propose une gamme élargie de systèmes de stationnement automatisés, de série ou en option.Afin de faciliter les manœuvres de stationnement, le système Parking Assistant de série comprend la caméra de recul, l'aide aux manœuvres de stationnement automatique et l'assistant de marche arrière auto -reverse sur les 50 derniers mètres parcourus.En complément, le système Parking Assistant Plus avec fonction Top View et Panorama View et le système Parking Assistant Professional avec fonctionnalité de stationnement entièrement automatisé permettant de reproduire automatiquement une manœuvre pré-enregistrée à l'intérieur du véhicule ou à l'extérieur à l'aide d'un Smartphone, sont disponibles en option.Outre les systèmes d'assistance supplémentaires, la dotation d'équipements de série a été enrichie par rapport à la précédente génération. Il s'agit notamment de la climatisation automatique à trois zones, de l'accès confort avec préparation « BMW Digital Key Plus », de l'ouverture et la fermeture du hayon automatique, des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, de l'alarme antivol et du BMW Live Cockpit Plus comprenant le système de navigation basé sur le cloud BMW Maps.La BMW X3 est également équipée de série d'un éclairage d'ambiance avec « BMW Interaction Bar » comprenant des animations lumineuses à l'ouverture et la fermeture selon 15 couleurs différentes, d'une dalle de recharge par induction pour Smartphone, d'une interface Bluetooth, de quatre ports USB-C, d'une prise de courant 12 V dans la console centrale et d'une autre dans le coffre à bagages.La BMW X3 30e xDrive dispose également de série du BMW IconicSounds Electric avec des effets sonores spéciaux en fonction du mode de conduite sélectionné.Le BMW Live Cockpit Professional en option ajoute l'Affichage Tête Haute HUD BMW et le guidage interactif avec Réalité Augmentée sur l'écran de contrôle.L'intégration d'un smartphone à l'aide d'Apple CarPlay et d'Android Auto est disponible de série.Le BMW ID et l'application My BMW permettent de personnaliser facilement l'expérience utilisateur de la BMW X3. Il est également possible d'utiliser l'application My BMW pour configurer la BMW Digital Key Plus avec la technologie radio à bande ultra large pour les smartphones compatibles fonctionnant sous iOS ou Android ou pour une Apple Watch.Des packs d'équipements sont disponibles.Le Pack Premium :Comprend un soutien lombaire ajustable pour conducteur et passager avant, le système Hi-Fi Harman Kardon, le système de voyage multifonction « Travel et Comfort » avec des supports spécifiques et des ports USB-C additionnels, et des projecteurs Full LED adaptatifs.Le Pack Confort :Comprend des stores pare-soleil pour les vitres latérales arrière, une ventilation active des sièges à l'avant et le chauffage des sièges à l'arrière.Le Pack Innovation :Comprend le BMW Live Cockpit Navigation Professional avec Affichage Tête Haute HUD BMW et guidage interactif avec "Réalité Augmentée", les systèmes Driving Assistant Plus et Parking Assistant Plus et une caméra d'habitacle permettant de prendre des photos de l'intérieur de l'habitacle en cours de route ou à distance.La liste des options comprend, entres autres, un toit ouvrant panoramique fixe en verre doté d'une surface vitrée, un volant chauffant, un vitrage calorifuge à l'arrière et un système de chauffage auxiliaire activable à distance.La BMW X3 est équipée du BMW iDrive avec fonction « QuickSelect » pour une utilisation plus intuitive des fonctionnalités.L'écran d'accueil affiche des icônes de fonctions disposées verticalement sur le même niveau.La fonction « QuickSelect » permet d'accéder directement aux fonctions sans avoir à passer par un sous-menu.Le BMW iDrive est conçu de manière cohérente pour une utilisation tactile et une commande vocale.Le BMW iDrive est basé sur le système d'exploitation BMW 9, qui constitue la base d'une sélection personnalisée de services digitaux supplémentaires.Les mises à jour logicielles à distance permettent d'intégrer des fonctions nouvelles et améliorées dans le véhicule par voie hertzienne.BMW Digital Premium permet d'utiliser dans le véhicule, dans le cadre d'un abonnement, des applications spécifiques à chaque pays, telles que la musique et la vidéo en streaming, les actualités ou les jeux. L'offre comprend l'utilisation des données pour tous les services numériques et les applications contenues dans le BMW ConnectedDrive Store.Tous les chiffres relatifs aux performances, à la consommation de carburant/d'électricité et aux émissions sont provisoires.BMW X3 20 xDrive :Quatre cylindres en ligne Essence, système d'hybridation légère 48V (13 kW/18 ch), boîte de vitesses automatique à 8 rapports, technologie 4 roues motrices intelligente BMW xDrive.Cylindrée: 1,998 cc Puissance: 153 kW/208 ch à 4,400 – 6,500 tr/min.Couple maximum: 330 Nm à 1,500 – 4,000 tr/min.Consommation de carburant combinée (cycle WLTP): 6.9 – 7.2 l/100 km. Emissions de CO2 en cycle mixte (cycle WLTP): 156 – 164 g/km.BMW X3 M50 xDrive :Six cylindres en ligne Essence, système d'hybridation légère 48V (13 kW/18 ch), boîte de vitesses automatique à 8 rapports, technologie 4 roues motrices intelligente BMW xDriveCylindrée: 2,998 cc.Puissance: 293 kW/398 ch à 5,200 – 6,250 tr/min.Couple maximum: 580 Nm à 1,900 – 4,800 tr/min.Consommation de carburant combinée (cycle WLTP): 7.8 – 8.0 l/100 km. Emissions de CO2 en cycle mixte (cycle WLTP): 177 – 181 g/km.BMW X3 30e xDrive :Quatre cylindres en ligne Essence 140 kW/190 ch, boîte de vitesses automatique à 8 rapports, technologie 4 roues motrices intelligente BMW xDrive.Cylindrée: 1,998 cc.Moteur électrique 135 kW/184 ch.Puissance cumulée: 220 kW/299 ch à 4,400 – 6,500 tr/min.Couple cumulé: 450 Nm à 1,500 – 4,000 tr/min.Consommation de carburant combinée (cycle WLTP): 0.9 – 1.1 l/100 km.Emissions de CO2 en cycle mixte (cycle WLTP): 21 – 26 g/km.Autonomie 100% électrique en cycle mixte (cycle WLTP) : 81 – 90 km.BMW X3 20d xDrive :Quatre cylindres Diesel, système d'hybridation légère 48V (8 kW/11 ch), boîte de vitesses automatique à 8 rapports.Cylindrée: 1,995 cc.Puissance: 145 kW/197 ch à 4,000 tr/min.Couple maximum: 400 Nm à 1,500 – 2,750 tr/min.Consommation de carburant combinée (cycle WLTP): 5.8 – 6.1 l/100 kmEmissions de CO2 en cycle mixte (cycle WLTP): 153 – 160 g/km.