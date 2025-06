Le Land Rover Defender affiche un design extérieur légèrement revisité

Leest désormais plus distinctif et plus que jamais prête pour l'aventure, grâce à des finitions améliorées, des évolutions de design et des améliorations technologiques sur les modèles 90, 110 et 130.Les améliorations apportées au Defender incluent un design net des phares avec une signature lumineuse distinctive, des antibrouillards de série, ainsi que des feux arrière affleurants dotés de lentilles fumées.À l'intérieur, un écran tactile de 13,1 pouces permet un contrôle plus intuitif des fonctions d'infodivertissement.Les améliorations technologiques incluent un régulateur de vitesse tout-terrain adaptatif (en option), qui facilite encore la conduite sur terrains accidentés.Le Defender 130 est disponible avec un compresseur d'air intégré (en option) qui permet d'ajuster facilement la pression des pneus lors d'aventures sur différents types de terrain.Design extérieur épuréL'extérieur du Defender bénéficie de surfaces optimisées pour les pare-chocs avant et arrière (proposés selon les modèles en finition Silicon Silver ou Carpathian Grey Satin) ainsi que d'un motif texturé sur les inserts de capot et les ouïes latérales, renforçant son allure aventurière. Tous les modèles sont dotés de cabochons de roue centralisés en Gloss Black, estampillés Defender.Les phares redessinés offrent une signature lumineuse distinctive une fois allumés, tandis que les feux arrière affleurants arborent une finition teintée foncée. Une barre de calandre noire brillante devient un équipement de série, accompagnée d'un emblème ovale foncé.À l'intérieur, un écran tactile de 13,1 pouces pour le système d'infodivertissement offre une interface plus grande et plus lisible, positionnée au-dessus du levier de vitesses monté sur la planche de bord.La conception de la console centrale permet d'optimiser l' espace disponible à bord. Une section coulissante dissimule les petits objets dans un compartiment fermé, tout en préservant l'accès à un espace de rangement plus profond situé en dessous. Proposée dans le cadre de la finition Signature Suite, des pochettes latérales amovibles renforcent la praticité, avec des passages de câbles intégrés pour recharger les appareils numériques sans laisser apparaître de fils dans l'habitacle.Le siège central « jump seat » (en option) offre une configuration à trois places côte à côte à l'avant.Le régulateur de vitesse tout-terrain adaptatif (en option), évolution du système All Terrain Progress Control, permet de définir un niveau de confort souhaité lors de la conduite sur terrain accidenté, afin de se concentrer pleinement sur la direction du véhicule. Le système ajuste automatiquement la vitesse pour maintenir le niveau de confort attendu sur les surfaces irrégulières, offrant une conduite tout-terrain plus sereine et réduisant la fatigue du conducteur.Le système de surveillance de l'attention du conducteur intègre une caméra orientée vers celui-ci pour renforcer la sécurité. En surveillant la direction du regard, le système émet des alertes sonores et visuelles afin de s'assurer que le conducteur reste attentif à la route. Ce dispositif peut être activé, désactivé ou ajusté via le menu dédié aux aides à la conduite ..Les packs d'accessoires optionnels du Defender comprennent le pack Explorer , le pack Adventure et le pack Urban.De nouveaux accessoires sont également disponibles, notamment des variantes noires du porte-bagages d'expédition, des barres de toit transversales et du sabot de pare-chocs avant. La plaque de protection arrière est désormais proposée dans une finition sombre, en complément de la finition claire déjà existante. Monter à bord et descendre du Defender peut être plus simple grâce aux marchepieds latéraux, disponibles en version fixe ou escamotable. Le Defender 130 peut être équipé d'un compresseur d'air intégré pour regonfler les pneus après avoir roulé avec une pression réduite sur des surfaces meubles comme le sable.