La Peugeot E-208 GTi embarque un moteur électrique de 280 ch

dévoile lasur le circuit des 24 heures du Mans. Avec 280 chevaux et un 0 à 100 km/h en 5,7 secondes, la Peugeot e-208 GTi revendique des sensations de conduite exceptionnelles.La berline sportive électrique Peugeot E-208 GTi constituepour la marque au lion.La Peugeot E-208 GTi se distingue par sa posture affirmée sur la route grâce à une carrosserie abaissée de 30 mm et des voies avant et arrière élargies de 56 mm et 27 mm. Les roues de 18 pouces contribuent à la posture puissante. Leur structure perforée est un clin d'œil aux roues "trouées" de la 205 GTi. Ces trous aident aussi à optimiser le refroidissement des freins.Les arches de roues sont un autre point de rencontre entre l'esthétique sportive et l'efficacité. Elles ont été élargies pour accueillir les voies augmentées et mises en valeur par une ligne rouge. Leur partie inférieure est évasée pour dégager les pneus, ce qui aide à accentuer la sportivité de la voiture Le soin porté au design des parties inférieures des faces avant et arrière renforce subtilement la posture sportive de la E-208 GTi. Un spoiler a été ajouté au bas du pare-chocs avant. Le diffuseur aérodynamique spécifique situé sous le pare-chocs arrière est teinté en noir brillant.La Peugeot E-208 GTi reçoit une couleur de carrosserie rouge vif exclusive, qui est un puissant clin d'œil à la peinture emblématique popularisée sur les premières 205 GTi.La couleur rouge emblématique apporte également son énergie à l'intérieur de la Peugeot E-208 GTi.La moquette, les sur-tapis et les ceintures de sécurité rouge créent une ambiance sportive dans l'habitacle.Le design sportif des sièges avant spécifiques, avec appuie-têtes intégrés, s'inspire du design des sièges de la 205 GTi 1.9 avec une garniture rouge centrale qui s'étend sur l'assise et le dossier. Le maillage rouge sur le côté droit des sièges rappelle celui de la 205 GTi 1.6.Le volant compact est composé de cuir rouge perforé sur ses côtés, de l'alcantara sur ses parties supérieure et inférieure, et d'un emblème central également rouge.L'abaissement de la voiture et l'élargissement des voies sont des ingrédients qui ont contribué a renforcer la posture.La Peugeot E-208 GTi arbore la signature lumineuse emblématique à trois griffes de tous les modèles 208 . À l'avant, l'effet des trois griffes lumineuses intégrées dans le pare-chocs est prolongé dans la fonction d'éclairage des phares "full LED" par l'utilisation de trois modules optiques indépendants. À l'arrière, les trois griffes horizontales, constituées de trois lignes LED, renforcent la posture de la voiture.Le raffinement typique des GTi s'exprime par de petites touches de rouge appliquées sur plusieurs éléments de la Peugeot E-208 GTi : dans la calandre, autour des emblèmes Peugeot, dans les phares, sur les arches de roues, sur les étriers de frein avant, sous le spoiler arrière, sur les coutures qui s'étendent sur le tableau de bord...Le moteur électrique M4 plus de la Peugeot E-208 GTi développe une puissance de 280 ch et offre un couple de 345 Nm. Le moteur est produit à Trémery, dans l'est de la France, dans le cadre de la coentreprise Emotors entre Stellantis et Nidec Leroy-Somer.La voiture est chaussée de pneus Michelin haute performance: les Michelin Pilot Sport Cup 2 en 215/40-18.La Peugeot E-208 GTi accélère de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes et atteint une vitesse maximale de 180 km/h sur circuit.Le système ESP de la Peugeot E-208 GTi propose un mode Sport spécifique qui suspend les systèmes d'assistance au conducteur pour maximiser les sensations sur circuit.La Peugeot E-208 GTi est équipée d'un différentiel à glissement limité intégré au réducteur, qui optimise le comportement en virage.La batterie électrique CATL d'une capacité brute de 54 kWh bénéficie d'une gestion optimisée qui la protège lors d'une utilisation sportive ainsi qu'un système de refroidissement spécifique adapté à la haute performance. La batterie est couverte par une garantie de 8 ans / 160 000 km.La version GTi offre une autonomie de 350 km en cycle mixte WLTP.La Peugeot E-208 GTi peut être rechargée en 4 heures 40 sur une WallBox (7,4 kW). La fonction "limitation de charge à 80%", disponible en courant alternatif (AC), permet d'adapter le niveau de charge à l'utilisation quotidienne.Un pass de recharge Free2Move donne accès à près d'un million de points de recharge à travers l'Europe. Pour des usages plus intensifs, comme sur piste, la Peugeot E-208 GTi peut être rechargée de 20% à 80% en moins de 30 minutes sur une borne de recharge de 100 kW.La Peugeot E-208 GTi est équipée d'un Planificateur de Trajet associé au système de navigation connecté qui optimise les trajets pour maximiser l'autonomie de la voiture et faciliter la recharge.La Peugeot E-208 GTi affiche un rapport poids/puissance de 5,7 kg/ch. Les voies élargies et la carrosserie abaissée, combinées à des ressorts et amortisseurs avec butées hydrauliques spécifiques, des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2, ainsi que la barre antiroulis arrière, offrent un compromis entre efficacité en conduite sportive et confort au quotidien.La Peugeot E-208 GTi est équipée de disques avant d'un diamètre de 355 mm avec des étriers fixes à 4 pistons spécialement conçus pour optimiser le refroidissement et garantir une puissance de freinage optimale et constante en toutes circonstances. Les étriers de disques avant sont peints en rouge.La Peugeot E-208 GTi est équipée de sièges avant conçus pour permettre à leurs utilisateurs de "faire corps" avec la voiture. Ils sont particulièrement enveloppants, tant au niveau de l'assise que des côtés, tout en intégrant les appuie-têtes. Offrant un soutien efficace en conduite sportive, ils sont également confortables et pratiques au quotidien.La sensibilité de la direction a été calibrée pour offrir une réponse directe adaptée à la conduite dynamique.La Peugeot E-208 GTi est prête à immerger le conducteur dans une ambiance sportive. Les graphiques du tableau de bord numérique et de l'écran central sont rouges en configuration standard, et des pages d'indication de performances spécifiques sont disponibles.L'éclairage d'ambiance est également rouge par défaut (sept autres couleurs sont disponibles). Cette ambiance lumineuse est accompagnée d'une ambiance sonore, dérivée des performances du moteur, qui apporte des sensations supplémentaires. Elle peut être activée ou désactivée.La fonction V2L permet d'alimenter un appareil électrique via la batterie haute tension de la voiture, pour recharger un vélo électrique ou faire fonctionner un éclairage mobile.L'application smartphone MyPeugeot permet un accès à distance à plusieurs fonctionnalités : pré-conditionnement thermique de l'habitacle, programmation de la recharge de la batterie, programmation de la navigation embarquée avant de prendre la route, etc.