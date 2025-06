La Ford Mustang Mach-E s'offre une légère mise à jour matérielle

Las'offre une légère mise à jour matérielle pour 2025.Unest ajouté à l'avant, et le modèle GT affiche une calandre noire sportive.La version la plus accessible adopte les jantes jusqu'alors réservées aux versions Premium, et les modèles Premium proposant en option des jantes en alliage de 19 pouces peintes en noir.Aux éléments de style s'ajoute unepour optimiser la consommation d'énergie en condition climatique extrême, en particulier par temps froid. En réduisant la sollicitation de la batterie, la pompe à chaleur est susceptible d'optimiser l'autonomie du véhicule.À l'intérieur, en plus d'une interface Sync 4 actualisée, lemigre sur la colonne de direction sur le commodo droit, libérant un espace de rangement dans la console centrale libéré du précédent sélecteur de vitesse. Les commandes d'essuie-glace et de clignotants ont été regroupées sur un commodo multifonction. Ce changement libère ainsi un espace de rangement supplémentaire dans la console centrale et contribue à un aspect plus épuré.Enfin, il est possible d'opter laBlue Cruise à vie, les abonnements mensuels et annuels restent disponibles. Blue Cruise est la toute dernière technologie d' aide à la conduite de Ford permettant de retirer les mains du volant dans les «â€¯Blue zones » (plus de 95% du réseau autoroutier français).La Ford Mustang Mach-E électrique a enregistré près de 90 000 ventes en Europe depuis 2021 (Selon les données de vente de Ford).