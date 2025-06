La Cadillac Lyriq-V est la Cadillac la plus rapide jamais produite et entièrement électrique

dévoile la: la Cadillac la plus rapide jamais produite et entièrement électrique.La Lyriq-V est le premier véhicule électrique Cadillac à arborer le badge V-Series synonyme de puissance. C'est aussi le modèle le plus rapide jamais conçu par la marque américaine.La Lyriq-V délivre une puissance estimée à(460 kW) et un, grâce à un système à transmission intégrale bimoteur.Au cœur de l'expérience de conduite de la Lyriq-V se trouve le mode V, un réglage de performance personnalisable permettant d'ajuster finement l'accélération, le freinage, la fermeté de la direction, la suspension et le design sonore. Il peut être activé via un bouton dédié sur le volant ou directement depuis l'écran LED incurvé de 33 pouces.Une fois enclenché, le mode Velocity Max libère les performances maximales du véhicule, avec une accélération fulgurante et un départ optimisé. Avec le mode Velocity Max activé, la Lyriq-V accélère de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes, ce qui en fait la Cadillac de série la plus puissante et la plus rapide jamais produite.Avec son centre de gravité bas et un châssis parfaitement équilibré, la Lyriq-V offre une tenue de route précise que ce soit sur des routes sinueuses ou dans les conditions de conduite quotidienne.Une suspension multibras recalibrée avec système d'amortissement adaptatif en continuUn rapport de direction optimisé pour une conduite plus précise et réactiveLes modes Launch Control et Compétition (utilisation exclusivement sur circuit fermé) pour une maîtrise accrue du véhiculeDes freins haute performance Brembo conçus pour une puissance de freinage constante et sans perte d'efficacitéLe système Regen on Demand, activable via une palette en aluminium intégrée au volantLa Lyriq-V repose sur une, offrant une. Avec un, la Lyriq-V peut récupérer jusqu'à 159 kilomètres d'autonomie en environ 15 minutes.Une signature sonore multicouche, conçue pour offrir un retour harmonisé à l'intérieur comme à l'extérieur du véhiculeUn système audio AKG Studio à 23 haut-parleurs avec Dolby Atmos pour une expérience immersiveUn affichage tête haute à réalité augmentée pour une lecture intuitive des informations de conduiteUn système de réduction active du bruit de nouvelle génération, combinant les données de la suspension à une compensation sonore cibléeLa Cadillac Lyriq-V propose une expérience sonore immersive et personnalisée, qui réagit aux moindres actions du conducteur.Badges V-Series, calandre au motif en V et bouclier avant au style affirméJantes de 22 pouces avec logos V-Series gravés et finition sport foncéeSabots de caisse couleur carrosserie, jupes latérales aérodynamiques et éléments en fibre de carbone en optionToit noir peint de sérieSellerie en cuir Nappa avec broderie motif VSoutiens latéraux réglables électriquement pour le conducteur et le passager avantVolant V-Series avec bouton V-Mode intégré, palette de régénération et prise en main ergonomiqueSeuils de porte rétroéclairés V-Series et inserts décoratifs en paperwoodToit panoramique fixe en verre pour une luminosité naturelleÉcran LED incurvé de 33 pouces avec interfaces personnalisées V-Series et options d'infodivertissement dédiéesLa Lyriq-V est proposée sur le marché français à. Les premières livraisons sont attendues à partir de novembre.« Avec la Lyriq-V, nous dévoilons l'expression la plus affirmée de la vision électrique de Cadillac pour l'Europe : rapide, luxueuse, technologique et incontestablement fidèle à l'ADN de la marque », déclare Pere Brugal, Directeur Général et Président de General Motors Europe.