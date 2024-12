Le pick-up One ton Peugeot Landtrek se modernise

modernise lelancé en 2020.Le Peugeot Landtrek bénéficie d'un design musclé, d'un moteur Diesel Multijet 2.2 litres de 200 ch associé à une transmission 4 roues motrices permanente et de nouvelles technologies au service de l'efficacité et de la sécurité.Le Peugeot Landtrek est l'héritier d'une longue tradition de pick-up Peugeot, depuis le Peugeot 202 de 1938, en passant par les 404 des années 60 ou 504 des années 70.Le Peugeot Landtrek occupe le segment des one ton pick-up, qui représente 2,5 millions de ventes annuelles dans le monde. Il est commercialisé dans environ 40 pays, principalement en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud.Le Peugeot Landtrek offre une large gamme de motorisations, trois configurations de base possibles (châssis cabine, simple cabine, double cabine) et des versions à usages professionnel ou polyvalent (loisirs et professionnel).Le pick-up Peugeot Landtrek s'appuie sur une benne de grande capacité, une modularité poussée, un niveau de confort élevé et une motorisation Diesel Multijet 2.2 litres de 200 ch.Le pick-up Peugeot Landtrek adopte la nouvelle identité du design Peugeot.Le Peugeot Landtrek bénéficie d'une calandre verticale intégrant en son centre l'emblème Peugeot. La calandre est dotée de feux de jour à LED, en forme de griffes emblématiques de la marque, offrant ainsi une signature lumineuse distinctive.Le bouclier avant, renforcé dans sa partie inférieure, intègre des enjoliveurs noir brillant accueillant les projecteurs antibrouillard.Entre les feux arrière à LED avec effet 3D, le design de la porte arrière de la benne est modernisée avec le lettrage du marquage Peugeot.Les centres roues, en forme d'étoile, intègrent l'emblème Peugeot en se fondant dans la jante.Les dimensions du Peugeot Landtrek répondent aux standards du marché de transport, avec une longueur de 5,33 mètres en version double cabine et 5,39 mètres en simple cabine, le tout avec une larguer de 1,92 mètres.Le design du tableau de bord s'articule autour d'une large console et d'un écran central tactile HD 10 pouces.A l'avant, le choix est possible entre 2 sièges indépendants avec accoudoir central et une banquette 3 places Multiflex. Elle offre la possibilité de rabattre le dossier central pour laisser place à un accoudoir / tablette de travail ou de charger des objets encombrant jusqu'à 75 kg en rabattant le dossier central et celui du passager.La modularité de la banquette arrière de la version double cabine permet de rabattre le dossier en 60/40 ou 100 %. Une fois rabattus, les dossiers peuvent supporter une charge supplémentaire.Deux fixations Isofix assurent la sécurité et l'arrimage de sièges enfants.L'habitacle est spacieux, avec une largeur aux épaules de 1 550 mm aux places arrière et un espace au genou de 50 mm minimum.L'accessibilité est facilitée par la présence de 7 poignées de maintien dans l'habitacle.Les plus petits objets trouveront facilement leur place à bord avec les 27 litres de rangements cumulés.Le Peugeot Landtrek propose une gamme de 60 accessoires : protection de benne thermoformée, hard-top vitré, arceau de sécurité chromé, tapis de protection, marchepieds, etc.Le Peugeot Landtrek peut recevoir un moteur Multijet 4 cylindres turbo-diesel 2 184 cm3 qui développe 200 chevaux et offre un couple de 450 Nm. Le moteur Diesel Multijet 2.2 litres peut être associé à la une boite de vitesses automatique ZF à 8 rapports EAT8. La boîte EAT8 est dotée d'une commande électronique. Une boîte manuelle à 6 rapports est également proposée.Cette motorisation vient s'ajouter, selon les pays, au moteur 1.9 Diesel de 150 ch et 350 Nm de couple (associé à une boîte manuelle 6 rapports) et au moteur 2.4 essence de 210 ch et 320 Nm (avec une boîte manuelle ou automatique à 6 rapports).Le Peugeot Landtrek est disponible avec une transmission 4x2, 4x4 ou AWD enclenchable avec rapports courts. Sur la transmission 4x4 ou AWD, le différentiel arrière est muni du système eLocker à désengagement automatique et procure un surcroit de motricité lorsqu'une roue patine.Le Peugeot Landtrek Diesel Multijet 2.2 litres de 200 ch reçoit une transmission 4 roues motrices permanente pour circuler quelles que soient les conditions de roulage. Pour s'adapter à tous les terrains, elle propose quatre modes de conduite : Normal, Sport, Snow et Sand.Avec sa transmission 4x4 ou AWD , le Peugeot Landtrek peut affronter des conditions de conduite difficiles :- Passage de gué : 600 mm,- Angle d'attaque : 29° ou 30° (selon versions),- Angle de fuite : 27° ou 26° (selon versions),- Angle central : 25°,- garde au sol : mini 214 mm (roues 16 pouces) ou jusqu'à 235 mm (Roues 17 pouces/18 pouces).Avec la motorisation Diesel Multijet 2.2 litres de 200 ch, la capacité de remorquage atteint 3 500 kg et la charge jusqu'à 1 400 kg.Pour les autres motorisations, la capacité de remorquage est au maximum de 3 000 kg.La benne, d'une largeur de 1,22 mètre entre les passages de roues, permet de charger 2 « Euro-palettes » en configuration double cabine (benne de 1,63 mètre x 1,60 mètre x 500 millimètres), et 3 « Euro-palettes » en configuration simple cabine (benne de 2,43 mètres x 1,60 mètre x 500 millimètres).Le Peugeot Landtrek Diesel Multijet 2.2 litres de 200 ch bénéficie d'une direction assistée électrique et d'un frein de stationnement électrique. La conduite en tout-terrain est facilitée par des pages dédiées sur l'écran central affichant des informations sur le statut de la transmission et du différentiel, le mode de conduite, l'inclinaison du véhicule, etc.Les équipements de sécurité du Peugeot Landtrek Diesel Multijet 2.2 litres de 200 ch sont renforcés avec, en série, l'ajout d'un système de freinage d'urgence automatique (AEB), d'un régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec stop & go et d'une détection d'angle mort. Les freins arrière sont équipés de disques à la place de tambours.Le Peugeot Landtrek équipé des autres motorisations conservent une dotation complète qui comprend notamment une transmission 4x2 ou 4x4 enclenchable avec rapports courts, un ESP, un système de contrôle d'adhérence en descente, une alerte de franchissement de ligne, une assistance au remorquage, etc.Le Peugeot Landtrek peut disposer d'une à quatre caméras facilitant les manœuvres en ville et en tout-terrain. La caméra off road (dans le rétroviseur passager) et la vision panoramique 360° viennent en soutien du conducteur pour le franchissement d'obstacles ou de passages étroits.