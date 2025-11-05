Toyota, Bmw et Dacia sont les marques automobiles préférées des concessionnaires en 2025

Toyota
prend la tête du classement toutes catégories de l'édition 2025 de la Cote d'Amour des Constructeurs
.
Chaque année, depuis 29 ans, Mobilians, anciennement le CNPA (Conseil National des Professions de l'Automobile
), mesure la qualité de la relation des concessionnaires automobiles
avec leurs constructeurs dans une enquête appelée "Cote d'amour des constructeurs".
A l'occasion
de l'édition 2025 de l'étude, un panel représentatif de 298 responsables de concessions représentant 30 marques automobiles a répondu à l'étude. Les responsables de concessions de chaque marque notent le constructeur qu'il représente sur 30 critères.
Les profils des répondants attestent d'une taille moyenne des affaires qui augmente, et d'une concentration plus marquée chez les groupes de distribution.
La Cote d'Amour des constructeurs permet aux concessionnaires automobiles d'apprécier la qualité ainsi que l'attractivité des produits et des services qui caractérisent l'activité des constructeurs qu'ils représentent.
Les 30 critères sont divisés en six grandes catégories impactant directement sur la rentabilité de la concession : vente de véhicules neufs, vente de véhicules d'occasion, activité de réparateur agréé, vente de pièces détachées, portage financier des stocks par le constructeur et le marketing et la publicité. Ils portent sur l'attrait de la gamme des constructeurs et des conditions de commercialisation des voitures neuves
, la qualité des véhicules neufs, l'efficacité des outils marketing de promotion
et de publicité, l'efficacité des outils de financement, le négoce des véhicules d'occasion, le développement de l'après-vente, la politique des constructeurs automobiles dans le domaine des pièces de rechange et la rémunération des réseaux automobiles.
Enfin, il est proposé aux distributeurs d'attribuer, en toute subjectivité, une note
sur 10 à leur marque.
Les réponses sont traitées anonymement afin que les nombreux responsables de concessions interrogés expriment librement leur ressenti sur la qualité de la relation professionnelle qu'ils entretiennent avec leurs marques.
Constamment dans le rôle des jugés, les concessionnaires profitent chaque année de la « Cote d'Amour des Constructeurs » organisée par le CNPA pour inverser la tendance et noter les jurés.
La « Cote d'amour des constructeurs » est la seule enquête où les distributeurs automobiles peuvent s'exprimer en toute liberté, sous couvert d'anonymat, sur leur relation avec leurs fournisseurs.
La Cote d'Amour des Constructeurs mesure la satisfaction des réseaux envers les constructeurs sur la base de 30 critères.
La satisfaction des réseaux en 2025 est en légère baisse avec une note globale de 5,14/10 contre 5,41 l'an passé.
Toyota prend la tête du classement toutes catégories de l'édition 2025de la Cote d'Amour des Constructeurs devant Bmw
et Dacia
.
La note globale de Toyota atteint 7,62/10 pour une note moyenne à 5,14/10.
Bmw est à 7,22/10 et Dacia est à 6,64/10.Le podium de la 30ème édition :Pour le podium général :
1. Toyota: 7,62
2. BMW: 7,22
3. Dacia: 6,64Pour les marques généralistes :
1. Toyota: 7,62
2. Dacia: 6,64
3. Suzuki
6,56Pour les marques premium :
1. Bmw: 7,22
2. Mini
: 6,63
3. Mercedes
-Benz: 6,58Classement général :
1. Toyota: 7,62
2. Bmw: 7,22
3. Dacia: 6,64
4. Mini: 6,63
5. Mercedes-Benz: 6,58
6. Suzuki: 6,56
7. Renault
: 6,42
8. Volvo
: 6,09
9. Skoda
: 5,94
10. Seat/Cupra: 5,52
11. Ford
: 5,49
12. Byd: 5,35
13. Nissan
: 5,22
14. Audi
: 5,06
15. Volkswagen
: 4,98
16. Mazda
: 4,98
17. Hyundai
: 4,92
18. Honda
: 4,88
19. Kia
: 4,83
20. Peugeot
: 4,69
21. Mitsubishi
: 4,68
22. Citroën
: 4,49
23. Jaguar
Land Rover: 4,40
24. MG: 4,35
25. Fiat
: 4,30
26. Jeep
: 4,24
27. DS
: 4,14
28. Opel
: 3,93
29. Alpine: 3,10
30. Alfa-Romeo
: 2,56Source
: Cote d'Amour des Constructeurs 2025 Mobilians
Méthodologie de la Cote d'Amour des Constructeurs : L'étude a été réalisée auprès d'un échantillon de 298 responsables de concessions (PDG, DG, responsables de plaque et directeurs de site) interrogés par internet et téléphone. Sont exclus de l'enquête les réseaux propres, MRA et agents...
L'enquête terrain, conduite par Mobilians et ses partenaires Leads Machine et Auto
Infos, a été réalisée du 17 juin au 4 octobre 2025. 572 réponses ont été obtenues.