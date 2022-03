Une technologie de recharge sans fil de voitures électriques Volvo en test

Volvo teste une nouvelle technologie de recharge sans fil pour les futures voitures électriques

intègre et teste une nouvelle technologie de recharge sans fil en milieu urbain en collaboration avec plusieurs partenaires essentiellement suédois, évaluant son potentiel pour les futures voitures électriques Sur une période de trois ans, des Volvo XC40 Recharge électriques seront utilisés comme taxis par Cabonline, le principal exploitant de taxis dans la région nordique, et rechargée grâce à la technologie sans fil aux bornes de Göteborg, en Suède.L'expérimentation de la recharge sans fil fait partie des projets inscrits dans le cadre de l'initiative stratégique baptisée Gothenburg Green City Zone, qui consiste à utiliser certains secteurs de la ville comme bancs d'essai réels pour le développement de technologies durables.Les bornes de recharge utilisées lors des tests sont livrées par, l'un des principaux fournisseurs de systèmes de recharge électrique sans fil.La recharge, permettant ainsi au conducteur de recharger aisément son véhicule sans avoir à en sortir.La borne de recharge, laquelle est récupérée par une unité réceptrice placée dans le véhicule. Pour aligner facilement la voiture sur la plaque de recharge, Volvo utilise le système de caméra 360°. Concernant les modèles XC40 Recharge électriques, la puissance de charge sans fil sera supérieure à 40 kW, rendant les vitesses de recharge environ quatre fois plus rapides qu'un chargeur CA filaire de 11 kW et presque« L'initiative Gothenburg Green City Zone nous permet d'expérimenter en conditions réelles de nouvelles technologies prometteuses et de les évaluer au fil du temps en vue d'un éventuel déploiement à l'avenir », déclare Mats Moberg, responsable du département Recherche et Développement chez Volvo Cars. « L'expérimentation de nouvelles technologies de recharge en collaboration avec des partenaires de choix est un bon moyen d'évaluer les options alternatives de recharge pour nos futurs véhicules. »Les Volvo XC40 Recharge électriques seront utilisés pendant plus de 12 heures par jour et parcourront 100 000 km par an, faisant également de ce projet un test de durabilité de modèles Volvo électriques dans un scénario à usage commercial.Parmi les autres partenaires participant au projet de recharge sans fil figurent les concessionnaires Volvo suédois, Volvo Bil et Volvo Car Sörred, la société d'énergie suédoise Vattenfall et son réseau de recharge InCharge, la société d'énergie de la ville Göteborg Energi et Business Region Göteborg, un organisme de développement économique municipal détenu par la ville de Göteborg.