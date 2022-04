La voiture électrique nécessite un réseau de recharge rapide dense pour de longues distances

La performance de la vitesse de recharge de la voiture électrique est essentielle sur de longues distances

Au premier trimestre 2022, la Citroën ë-C4 est leader du segment des compactes électriques en France.



La ë-C4 représente 35% des ventes totales de la Citroën C4.



La ë-C4 propose un compromis technologique permettant d'avoir une offre électrique « accessible » permettant d'effectuer des trajets quotidiens sans contraintes.



La ë-C4 associe une batterie de 50 kWh, économiquement plus abordable et plus légère à une puissance de charge en courant continu de 100 kW, offrant une performance élevée de vitesse de recharge.



Le choix d'une batterie moins coûteuse de taille raisonnable à forte capacité de rechargement permet d'éviter d'être pénalisé en permanence par une batterie lourde et chère dont l'autonomie globale ne sert que lors de longs parcours.



Ce choix technologique nécessite de la préparation et une recharge rapide et fréquente sur de longs parcours.



Avec 357 kilomètres d'autonomie théorique (cycle WLTP), la ë-C4 permet de gérer tout au long de l'année les déplacements quotidiens.



Les temps de recharge sur une prise domestique sont les suivants :



- Prise domestique (prise standard) : plus de 24 heures

- Prise domestique (prise renforcée) : 15 heures

- Wall Box 32 A domestique: entre 5 heures (triphasé avec le chargeur optionnel 11 kW) et 7 heures 30 (monophasé)



Autant dire, qu'à condition de disposer d'une solution de recharge domestique ou sur son lieu de travail, la circulation quotidienne en voiture électrique ne présente pas d'inconvénients majeurs.



La seule contrainte étant d'effectuer une à deux recharges par semaine sur une prise électrique domestique.



Pour ce qui concerne les longues distances, les contraintes et les difficultés sont plus nombreuses.



Tout d'abord, si l'autonomie théorique de la voiture atteint 357 kilomètres (cycle WLTP), il convient de rappeler que la batterie d'une voiture électrique ne doit être rechargée à 100% que de manière exceptionnelle (la recharge à 100 % abime la batterie et affecte sa durabilité). Il est vivement recommandé de charger la batterie à 80% mais pas au-delà.



L'autonomie théorique passe ainsi sous les 357 kilomètres (les 80% de recharge correspondent à une autonomie de 285 kilomètres).



La diminution de la capacité de la batterie au fil des années diminuera d'autant la capacité théorique de la voiture électrique.



Lorsque la capacité de la batterie est inférieure à 70%, la batterie est considérée inutilisable pour un usage automobile.



Les températures extérieures (ou plus exactement l'usage de la climatisation et du chauffage) et la vitesse peuvent diminuer fortement l'autonomie constatée de la batterie.



Sur autoroute à 130 km/h , l'autonomie a tendance à fondre comme la neige au soleil.



Dans ces conditions technologiques, un trajet « longue distance » supérieur à 100 kilomètres nécessite de la préparation.



Pour aborder des longs trajets, il est indispensable d'une part de recharger sa batterie avant de prendre la route et de planifier le trajet en localisant les bornes de recharge rapide à proximité du parcours.



Dans une voiture thermique, le conducteur et ses passagers décident des arrêts sur la route.



La transition vers l'électrique nous amène à changer nos modes de pensées et adopter d'autres réflexes.



C'est l'autonomie restante de la batterie et l'implantation des bornes de recharge rapide qui sont seules maître à bord.



Et c'est la disponibilité réelle ou pas des bornes de recharge rapide qui permet d'arriver à destination.



Pour un long trajet de plusieurs centaines de kilomètres, il est plus efficace et plus rassurant de faire plusieurs arrêts de recharge courts pour bénéficier de la plus forte puissance de chargement et gagner en coût de recharge.



Il est plus pertinent de s'arrêter régulièrement et brièvement que de faire de longues distances ponctuées d'arrêts beaucoup plus longs.



Cela s'explique par la courbe de charge de la batterie d'une voiture électrique qui décroît à mesure que le niveau de batterie augmente. Afin d'optimiser les temps de charge sur un trajet et de bénéficier de la puissance de charge maximale de la batterie, il est conseillé de commencer à charger la batterie lorsque son niveau de charge est faible et qu'elle a atteint sa température de fonctionnement optimale (après un roulage sur voie rapide). En effet, comme lorsque l'on remplit un verre d'eau, la vitesse de charge est plus rapide au début qu'à la fin de la recharge. Ainsi, il faut plus de temps pour charger la batterie de 80 à 100% que de 0% à 80%.



Pour partir en week-end à plus d'une centaine de kilomètres ou en vacances à l'autre bout de la France, le conducteur doit penser son voyage différemment et préparer son parcours pour optimiser les temps de recharge.



L'utilisation d'un planificateur de voyage (Trip Planner) est indispensable pour localiser en temps réel les bornes de charge rapide disponibles sur le parcours et gérer la fréquence des arrêts, tout en étant un attribut fort de réassurance.



Le planificateur de voyage (Trip Planner) permet de localiser les bornes de recharge compatibles à proximité du parcours, parmi les 57 000 points de recharge disponibles en France.



Le conducteur peut estimer le temps de la recharge en amont de son trajet.



Le planificateur de voyage (Trip Planner) permet de planifier son itinéraire, calculer le trajet en temps réel en prenant en compte l'autonomie de la batterie, la localisation des stations de recharge, la température extérieure, le relief et l'usage de la climatisation.



Sous réserve de disponibilité effective d'une borne publique de charge rapide de 100kW, la batterie de la ë-C4 se recharge à 80% en 30 minutes, soit un gain en autonomie de 100 kilomètres en 10 minutes.



De quoi aborder sereinement les longs trajets en théorie uniquement.



La pratique est malheureusement nettement plus compliquée.



Si la France compte 57 732 points de recharge électrique ouverts au public en France au 31 mars 2022, seuls 6 % des points de recharge offrent une puissance supérieure à 50 kW.



Points de recharge DC (courant continu) plus de 50 kW ouverts au public en France par catégorie de puissance :



de 50 kW à 150 kW: 3 % (1 612 points de recharge)

de 150 kW à 350 kW: 2 % (1 263 points de recharge)

plus de 350 kW: 1 % (434 points de recharge)



Autant dire que le gain en autonomie de 100 kilomètres en 10 minutes est théorique.



La réalité de la recharge sur de longues distances (en dehors des autoroutes) est plus proche de 100 kilomètres en 1 heure et cela rend les pauses forcées longues et les temps de trajet nettement plus longs.



L'un des freins principaux à la démocratisation des véhicules électriques en France est la densité du réseau de recharge rapide publique.



La réalité de la conduite électrique sur de longs parcours est compliquée, notamment en dehors des autoroutes.



Les temps d'attente aux bornes, la multiplication des abonnements aux réseaux de recharge locaux, les dégradations des infrastructures de recharge publiques, la compatibilité des prises et des puissances sont autant d'obstacles qu'un conducteur de véhicule électrique rencontre régulièrement.



Dans ces conditions, lors de longs trajets et avec une autonomie électrique restante basse, la conduite électrique devient rapidement stressante.



Sans compter les bornes de recharge sur lesquelles la recharge n'est techniquement pas possible pour divers raisons (borne occupée pour recharge, borne utilisée comme place de stationnement, borne privée à usage réservé, connexion impossible entre la borne et la voiture électrique).



En résumé, les trajets sur de longues distances en voiture électrique sont sources d'anxiété plutôt que de sérénité et de pertes de temps pour recharger a batterie.



Avec la voiture électrique, c'est toute une façon d'appréhender le voyage qui doit être revue ainsi que le temps du parcours sur de longues distances.



En théorie, sur autoroute et sous réserve de la disponibilité effective d'une borne de recharge rapide en 100 kW, le temps additionnel de parcours lié à la recharge élevée n'est pas très élevé (10 minutes pour 100 kilomètres en Citroën ë-C4).



Dans la pratique, le temps de parcours réel est allongé et aléatoire.



Quelques exemples de temps de parcours théorique en Citroën ë-C4 :







Parcours Kilomètres Temps de roulage Nombre d'arrêts pour recharge Durée de l'arrêt pour recharge sur borne 100 kW Temps de trajet total Temps additionnel Commentaires Paris-Le Havre 198 1h58 0 0 1h58 0 Temps recharge batterie à l'arrivée non compté Lyon-Marseille 314 2h47 1 26 mn 3h13 26 mn Temps recharge batterie à l'arrivée non compté Bordeaux-Marseille 408 3h52 2 20 mn 4h32 40 mn Temps recharge batterie à l'arrivée non compté Paris-Bordeaux 568 5h40 4 15 mn 6h40 60 mn Temps recharge batterie à l'arrivée non compté Paris-Brest 598 5h55 4 17 mn 7h03 68 mn Temps recharge batterie à l'arrivée non compté



Avec la forte progression des ventes de véhicules électriques au cours des toutes dernières années et la faible implantation des bornes de recharge rapide, les départs en vacances en véhicules électriques pourraient être très compliqués. A moins que la sociologie actuelle des acheteurs de véhicules électriques ne fasse qu'ils laissent leurs véhicules électriques dans les parkings des aéroports et prennent l'avion pour se rendre dans des contrées lointaines. Dans le cas contraire, on pourrait retrouver de très nombreuses voitures électriques arrêtées dans les stations services d'autoroutes en attente de bornes de recharge électrique disponibles lors des grands départs et retours.