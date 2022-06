Le planificateur d'itinéraire d'une voiture électrique optimise les arrêts de recharge nécessaires

De nombreuses variables (topologie, données sur le trafic ou prédiction des vitesses de conduite) assurent un calcul réaliste de l'autonomie restante

Lorsque vous êtes sur la route au volant d'une, que vous vous rendiez au travail ou que vous partiez en vacances, desconstituent la base de la planification des besoins de mobilité électrique.Lesservant de base à l'indication de l'autonomie ne peuvent servir que de guide général lorsque l'on planifie ses déplacements en voiture électrique car, dans la pratique, l'autonomie est très fortement influencée par de nombreux paramètres.Outre lestels que l'autoroute, la vitesse de conduite, les embouteillages, la topographie des routes ou les températures extérieures, les, notamment le style de conduite individuel ou l'utilisation des fonctions de confort, jouent également un rôle important.L'affichage de l'autonomie restante dans les modèles électriques e-tron d' Audi tient compte de tous les paramètres pertinents pour fournir une image réaliste.Le planificateur d'itinéraire veille à ce que les arrêts de recharge nécessaires soient planifiés de manière optimale sur le trajet. Le calcul d'itinéraire peut être configuré directement depuis le véhicule ou avant le départ à l'aide de l'application myAudi."Nous voulons toujours montrer à nos clients une indication honnête de l'autonomie restante qu'ils peuvent facilement atteindre en conduisant selon leur propre style. C'est pourquoi notre système de calcul intelligent tient compte de toutes les éventualités, qu'il s'agisse de l'heure d'été et du trafic des vacances ou du temps hivernal et des exigences d'un chauffage accru. La fiabilité et l'honnêteté en termes d'autonomie sont les conditions essentielles pour dissiper les réserves à l'égard de l'e-mobilité et soulager durablement l'angoisse de l'autonomie. C'est l'approche que suit notre affichage de l'autonomie restante afin que les conducteurs puissent être sûrs d'atteindre leur destination comme prévu", déclare Christiane Zorn, Responsable du Marketing Produit chez Audi.L'historique de la consommation , la température extérieure et d'autres paramètres permettent un calcul réaliste.Les modèles Audi e-tron offrent aux conducteurs le choix entre deux options différentes pour calculer l'autonomie,faisant partie de l'Audi Multi Media Interface (Audi MMI).Sans l'assistance technique du navigateur satellite et du planificateur d'itinéraire, le calcul de l'autonomie restante repose sur des valeurs de consommation récentes. Le système tient également compte des propriétés spécifiques du conducteur, comme un style de conduite particulièrement sportif ou économique. Les facteurs spéciaux isolés, tels que les manœuvres de dépassement énergivores, font l'objet d'une moyenne fiable, ce qui garantit un calcul réaliste.Outre les données de consommation des systèmes d'entraînement et d'alimentation embarqués, ainsi que les données du point de distribution de la voiture et du système nerveux électrique, le calcul de l'autonomie restante prend également en compte les données de gestion thermique (chauffage ou climatisation) ou l'utilisation de dispositifs de confort supplémentaires tels que le chauffage des sièges ou du volant. Sont également pris en compte le mode de conduite sélectionné, la configuration individuelle de la voiture, la charge et les conditions climatiques. De cette façon, l'affichage de l'autonomie représente les données de consommation les plus récentes, permettant d'établir une projection dans le futur, sans données supplémentaires provenant du planificateur d'itinéraire.Pour le calcul de l'autonomie en fonction de l'itinéraire, les données de consommation récentes sont complétées par des données supplémentaires provenant du planificateur d'itinéraire des modèles e-tron. Cela signifie que le système tient compte de la topographie le long de l'itinéraire prévu et divise celui-ci en sections à des fins de calcul. Chaque étape de l'itinéraire se voit attribuer une vitesse de conduite prévue. Cette division fine en petites sections facilite un calcul précis. Parmi les autres paramètres utilisés figurent la probabilité d'une autoroute ouverte le long de l'itinéraire et les embouteillages prévus. Le trafic urbain, les embouteillages, le trafic bloqué, les limitations de vitesse et les routes principales de transit ont tous une influence directe sur le calcul de l'autonomie restante. Contrairement à l'affichage rétrospectif de l'autonomie, les calculs basés sur l'itinéraire sont capables de différencier, dès le début du voyage, s'il s'agit d'une conduite décontractée sur des routes de campagne à une moyenne de 80 km/h, et à des températures estivales, ou d'un voyage vers des vacances à la montagne sur des autoroutes et des routes sinueuses, dans un environnement glacial avec le chauffage à plein régime.L'analyse des données comprend un ajustement dynamique de l'autonomie restante qui tient compte des facteurs externes et des facteurs liés au véhicule. Les facteurs externes comprennent les données d'encombrement en temps réel, qui sont recueillies en continu et directement prises en compte dans le calcul.Parmi les exemples de facteurs liés au véhicule, citons les changements de comportement d'utilisation liés aux fonctions de confort ou les changements soudains de comportement de conduite. Si, par exemple, le chauffage ou la climatisation est activé ou désactivé, l'autonomie restante est immédiatement recalculée, ce qui se traduit par des ajustements visibles de l'affichage de l'autonomie. Le conducteur peut voir en un coup d'œil comment son comportement affecte l'autonomie. La puissance de calcul étant située directement dans le véhicule Audi e-tron, le calcul des données ne prend que quelques millisecondes. Il n'est pas nécessaire d'établir une connexion avec un processeur de données externe. Le système fonctionne de manière autonome et ne dépend pas d'une couverture de données mobiles suffisante.Le planificateur d'itinéraire Audi e-tron bénéficie d'une puissance de calcul décuplée. L'utilité quotidienne du planificateur d'itinéraire est accrue par des données mises à jour quotidiennement. Les données sur les points de recharge et les itinéraires alternatifs sont mises à jour quotidiennement. Parmi les données mises à jour quotidiennement figurent des informations détaillées telles que les options de paiement et d'authentification, les données précises sur l'opérateur et les éventuelles restrictions d'accès.Lors de la recherche de points de charge le long de l'itinéraire, Audi s'assure qu'il existe toujours une base fiable pour la planification avec le planificateur d'itinéraire.Pour garantir un temps de trajet aussi court que possible, seuls sont suggérés les arrêts de recharge nécessaires pour atteindre la destination.Si l'itinéraire ou la consommation changent, par exemple en raison d'embouteillages imprévus ou encore de l'utilisation et de la désactivation de fonctions de confort, les arrêts de recharge possibles ou nécessaires sont également adaptés.Deux arrêts courts pour recharger dans une station avec des points de charge à grande puissance peuvent faire gagner du temps par rapport à un arrêt long dans une station avec des points de charge de moindre puissance. Les itinéraires alternatifs avec une meilleure infrastructure de recharge sont également pris en compte lors du calcul de la durée totale idéale du trajet.Le calculateur d'itinéraire de l'Audi e-tron privilégie les(high power charging).