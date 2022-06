62 136 points de recharge électrique ouverts au public en France (05/2022)

Au 31 mai 2022, la France comptabilisaitLes 62 136 points de recharge sont répartis dansLes points de recharge ouverts au public sont majoritairement implantés sur les(38 % - 23 443 bornes). Rappelons que les bornes installés dans des parkings payants facturent le stationnement et la recharge.Près de 29 % des points de recharge (17 880 bornes) sont installés en30 % des points de recharge (18 430 bornes) sont déployés dans des commerces et 3 % dans des entreprises (2 028 bornes).La France comptedes points de recharge ouverts au public en France délivrent une, 3,5 % une puissance comprise entre 22 et 50 kW, et enfin 5,5 % des points de recharge offrent une puissance supérieure à 50 kW.La recharge en(AC) prédomine: 58 663 points de recharge ouverts au public sont en "AC", contre 4 615 points de recharge délivrant du courant continu (DC).Les points de recharge lents (AC monophasé d'une puissance inférieure à 7,4 kW) représentent 35 % du réseau de recharge en France.La part de points de recharge rapide (DC) stagne malgré la demande forte de ce type de puissance par les conducteurs effectuant des trajets longs.inférieur à 7,4 kW: 35 % (22 065 points de recharge)de 7,4 kW à 22 kW: 56 % (35 237 points de recharge)plus de 22 kW: 2 % (1 361 points de recharge)inférieur à 50 kW: 2 % (1 081 points de recharge)de 50 kW à 150 kW: 3 % (1 723 points de recharge)de 150 kW à 350 kW: 2 % (1 343 points de recharge)plus de 350 kW: 1 % (468 points de recharge)Les régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine sont celles comptabilisant le plus de points de recharge au 31 mai 2022.L'Ile-de-France est la région la plus équipée avec 11 774 points de recharge suivie par la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 7 149 points de recharge et l'Occitanie (6 163 points de recharge),. Cumulées, ces trois régions représentent plus de 40 % des points de recharge publics.Arrivent ensuite la Nouvelle-Aquitaine (6 135 points de recharge), la région Provence Alpes Côte d'Azur (5 408) et les Hauts de France (5 406 points de recharge).Les points de recharge réservés à un usage exclusif, de flottes, des employés d'une entreprise, des résidents d'un immeuble ou d'une maison individuelle ne sont pas comptabilisés.: données au 31 mai 2022 de Gireve (société créée à l'initiative de la Caisse des Dépôts, la Compagnie Nationale du Rhône, EDF, Enedis et Renault ).Image par andreas160578 de Pixabay