La technologie « Plug & Charge » simplifie l»expérience de la recharge pour le conducteur de véhicule électrique en rendant le paiement plus simple, plus rapide et plus sûr.



Grâce à la technologie « Plug&Charge », les conducteurs de véhicules électriques n»ont plus besoin d»utiliser physiquement une carte de paiement, une carte de mobilité ou une application mobile pour lancer ou régler leur session de recharge.



Une fois le véhicule branché sur l»infrastructure de recharge compatible, celle-ci authentifie, autorise et lance automatiquement la session de recharge et la procédure de paiement.



Une fois le véhicule débranché ou entièrement rechargé, la transaction du paiement de la session est directement effectuée.



La facture est générée et envoyée à l»utilisateur en quelques secondes pour une expérience utilisateur optimisée.



La technologie « Plug&Charge » est conforme au protocole de communication normé ISO 15-118, qui vise à établir une communication bidirectionnelle, chiffrée et sécurisée entre l»infrastructure de recharge et le véhicule électrique. Elle offre également une sécurisation améliorée des données des utilisateurs, notamment lors de la procédure de facturation.



Cette fonctionnalité repose sur une technologie numérique de pointe basée sur la norme ISO 15-118, nécessitant une coopération étroite entre les différentes parties impliquées dans le processus de recharge : constructeurs de véhicules électriques, fabricants de bornes de recharge, opérateurs de points de recharge ou encore fournisseurs de services de mobilité. Ceux-ci doivent s»accorder sur un processus d»authentification sécurisé et basé sur des certificats communs.



TotalEnergies et ses partenaires Hubject et alpitronic ont testé avec succès leur « Plug & Charge » pour une expérience de recharge simplifiée à la station-service de St Mathurin (France).



« En déployant le « Plug&Charge » sur notre réseau, nous souhaitons offrir aux utilisateurs une expérience de recharge simple et sécurisée, déclare Pierre Clasquin, Vice Président EV Charge – TotalEnergies. Le marché de la mobilité électrique évolue rapidement, il est donc important de développer et de proposer des technologies comme le « Plug & Charge » qui facilitent l»expérience utilisateur et sont déterminantes pour assurer l»adoption de la mobilité électrique ».



Christian Hahn, PDG de Hubject, ajoute : « Chez Hubject, nous sommes convaincus que la recharge des véhicules électriques sera un élément clé de la mobilité sans émission du futur. Nous sommes pleinement engagés à établir une expérience de recharge sans faille en soutenant l'adoption du « Plug&Charge ». Nous apprécions l'engagement des équipes EV Charge de TotalEnergies pour nous rejoindre dans cette démarche. »



« D'un point de vue technique, l'étroite collaboration que nous entretenons avec nos partenaires permet à alpitronic de mieux évaluer les tendances et les normes du marché et de s»y adapter. Pour les clients, le « Plug&Charge » est une nouvelle étape importante dans l'adoption de l'e-Mobilité, et nous sommes ravis de jouer un rôle actif dans ce projet », déclare Philipp Senoner, CEO d'alpitronic.

Eric Houguet, écrit le 27/06/2022