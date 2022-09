La fonction « Plug & Charge » identifie automatiquement les véhicules électriques

Laidentifie automatiquement les véhicules électriques sur les bornes de recharge compatibles.La recharge électrique, même sans l'application ou la carte de recharge du réseau concerné, en connectant simplement le câble de recharge.Le véhicule est automatiquement identifié par la borne de recharge.Un logiciel prend en charge la fonction « Plug & Charge ».La fonction « Plug & Charge » est prise en charge dans les stations de recharge rapide du réseau européen Ionity. D'autres réseaux de recharge suivront.Le processus sécurisé de recharge automatique, en connectant simplement le câble de recharge, est conforme aux normes de sécurité ISO 15118.Les véhicules électriques les plus récents disposent de la fonction « Plug & Charge ».Les véhicules électriques récents déjà livrés nécessitent une mise à jour logicielle pour obtenir cette fonctionnalité.L'utilisation permanente de la fonctionnalité « Plug & Charge » nécessite en amont de lier le véhicule à son propriétaire et d'inscrire le véhicule électrique dans l'application de recharge automatique.en fonction des conditions tarifaires négociées dans l'application de recharge automatique.La fonction peut être activée et désactivée via le menu d'info-divertissement du véhicule électrique.