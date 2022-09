Un service de recharge rapide mobile dans les zones urbaines

Leest l'un des, notamment pour effectuer de longs trajets.Et la mise en place d»une borne de recharge fixe, rapide, branchée sur le réseau électrique prend 8 à 12 mois.La mise en place d'un(par le fournisseur de services de recharge rapide urbain E-Gap) dans les zones urbaines prend de 2 à 3 mois où qu'elle soit.En fournissant des solutions de recharge hors réseau, E-GapEn fournissant un service de recharge rapide dans les zones urbaines, à tout moment et en tout lieu, E-Gap entend répondre àdes utilisateurs de véhicules électriques , telles que la durée de recharge, la difficulté et le coût de posséder une borne de recharge privée, le manque de bornes de recharge rapides, les réseaux de bornes qui ne marchent qu'avec certains marques de voitures et en limitent l'utilisation, etc.E-Gap est unpour les conducteurs de véhicules électriques où qu'ils soient.Le conducteur commande une recharge électrique via l'application E-Gap et, même en l'absence du conducteur, sous réserve de laisser la trappe de recharge ouverte.Le système embarqué fournit une puissance équivalente à celle d'une borne de recharge rapide (jusqu'à 80 kW) et recharge le véhicule en moins de 30 minutes.Chaque van électrique transporte l'équivalent de plusieurs bornes de recharge fixes.A noter que le service de recharge électrique mobile est lui-même consommateur de kWh ce qui interpelle sur le caractère durable du service.La recharge électrique mobile à la demande est loin d'être exemplaire en matière deRappelons que la recharge rapide dégrade les capacités de la plupart des batteries haute tension de véhicules électriques et diminue la durée de vie des batteries. Francesc Sabaté, responsable du Test Center Energy (TCE) de Seat explique : "Il est conseillé de minimiser le nombre de charges rapides, car cela permet d'éviter que la température de la batterie soit trop élevée". "Maintenir un niveau de charge compris entre 40 et 80 % permet également de prolonger la durée de vie de la batterie au-delà des critères minimaux de garantie", ajoute l'ingénieur de Seat.Le service E-Gap de recharge à domicile est présent en Italie depuis 2019 (dans 6 grandes villes).E-Gap propose ses services à Paris depuis mi-2022. Le développement dans certaines grandes villes de France est prévu.La grille tarifaire d'E-Gap affiche. Il est difficile de comparer ces prix avec ceux d'autres opérateurs, tant les modes de facturation peuvent varier (au temps de charge ou à la puissance délivrée, avec ou sans abonnement, etc.).Mais on se situeet de l'avantage économique du véhicule électrique consistant à parcourir 100 kilomètres pour unAutantpour affranchir le véhicule électrique de la contrainte d'autonomie et permettre aux automobilistes de parcourir de longs trajets de plusieurs centaines de kilomètres dans des temps raisonnables.Par contre,. Pour prendre l'exemple de la ville de Paris, il y a quand même