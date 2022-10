La recharge bidirectionnelle pourrait stabiliser le réseau électrique lors de pics de consommation

Dans le contexte actuel d'électrification croissante de la société, qui concerne également le secteur automobile Avec la, les voitures électriques peuvent, telle une centrale électrique virtuelle. Elles peuvent aussi couvrir une partie des besoins en énergie d'un foyer et, lorsqu'elles sont débranchées, servir de batterie mobile et fournir de l'énergie lors des déplacements que ce soit pour alimenter un réchaud, une cafetière, toutes sortes d'appareils électroniques ou encore une enceinte nomade.Olivier Loedel, responsable de l'écosystème d'électrification chez Volvo explique : « Le Volvo EX90 permettra de couvrir vos besoins en énergie au quotidien. Sa batterie pourra être utilisée de nombreuses façons, que ce soit pour recharger votre vélo électrique lorsque vous êtes en déplacement, ou pour brancher votre réchaud lorsque vous allez camper. Elle peut même servir à alimenter votre foyer en énergie lors des heures de pointe où l'électricité est plus chère. »En plus de permettre la recharge d'appareils électroménagers et autres, la voiture électrique équipée de la recharge bidirectionnelle serait, à terme, en mesure de. Si, à l'inverse, votre batterie faiblit à vue d'œil, votre voiture électrique pourrait recevoir une partie de la charge de la batterie d'un autre véhicule électrique compatible doté de laUnveillerait à ce quelorsque la voiture électrique fournit ou reçoit de l'énergie grâce à la recharge bidirectionnelle.En fonction des règlementations du marché de l'électricité,Si la plupart des voitures électriques étaient équipées de la recharge bidirectionnelle à l'avenir, le réseau électrique serait plus souvent à l'équilibre. Cela pourrait réduire l'éventuel gaspillage d'énergie issue de sources renouvelables aux heures où la production excède la demande.« Nous croyons en un avenir où nos clients pourront soutenir le réseau électrique à l'aide de cette technologie, permettant ainsi une utilisation plus efficace et durable de l'électricité dans la vie de tous les jours », déclare Olivier Loedel.La recharge bidirectionnelle, notamment un boîtier mural de pointe et un système de gestion de l'énergie domestique. D'autres accessoires tels que des adaptateurs pour appareils électroménagers et des câbles pour recharger d'autres voitures sont nécessaires.