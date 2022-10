Recharger un véhicule électrique coûte moins cher que de « faire le plein » d'un véhicule thermique

Depuis plusieurs semaines, les conducteurs de véhicules électriques doivent faire face à laDesnaissent autour duet plus globalement autour de la, faire le choix de la voiture électrique devient très hasardeux sur le plan économique.Selon l'ADEME, association nationale pour le développement de la mobilité électrique, malgré la hausse des prix de l'électricité, "les véhicules électriques restent plus compétitifs à l'usage que leurs homologues thermiques".L'ADEME explique que "le véhicule électrique consomme moins d'énergie, grâce au rendement du moteur électrique trois fois supérieur à celui du moteur thermique".Et alors que le coût de l'énergie, pour un véhicule thermique, est à peu près constant (soit autour de 12 euros pour 100 kilomètres, quelle que soit l'utilisation),: de 2 euros pour 100 kilomètres avec une recharge à domicile, ce coût peut passer à 6 euros pour 100 kilomètres en effectuant une recharge publique (en zone urbaine ou semi-urbaine) et à environ 12 euros pour 100 kilomètres lors d'une recharge sur autoroute.En moyenne, sur une année,Alors que le véhicule électrique bénéficie à l'achat d'un(soit une subvention publique à l'achat) visant à réduire partiellement le surcoût de la voiture électrique par rapport à la voiture thermique d'environ 11 000 euros en moyenne, l'ADEME considère nécessaire, de la part des Pouvoirs Publics,Face à la hausse considérée comme conjoncturelle des prix de l'énergie, l' ADEME estime nécessaire que les Pouvoirs Publics intègrent le prix de la recharge d'un véhicule électrique au même titre que celui du carburant d'un véhicule thermique. Ce constat est d'autant plus vrai pour l'ADEME pour les recharges en copropriété, en entreprise et en itinérance (les particuliers résidant en maison individuelle bénéficiant généralement d'offres indexées sur le tarif réglementé).Pour l'ADEME, l'utilisateur d'un véhicule électrique n'est actuellement pas traité de la même façon qu'un utilisateur de véhicule thermique :• L'utilisateur de véhicule thermique bénéficie aujourd'hui d'une remise sur l'essence et le gazole de la part des Pouvoirs Publics ;• L'utilisateur de véhicule électrique bénéficie du bouclier tarifaire pour sa recharge à domicile quand il a un abonnement « en propre », mais ne bénéficie pas de protection tarifaire ni sur les bornes publiques (voirie, autoroute...), ni à domicile quand il passe par le service d'un opérateur.« A l'image des utilisateurs de véhicules thermiques, qui bénéficient d'une remise sur l'essence et le gazole, il apparaît nécessaire que le Gouvernement déploie, à court-terme, des solutions destinées aux « électromobilistes » pour pérenniser et accélérer la transition vers l'électrique. L'application à la recharge de la remise carburant et l'extension du bouclier tarifaire aux opérateurs de recharge en copropriété et en entreprise semble primordiale » assure Clément Molizon, Délégué général de l'Avere France.L'ADEME semble oublier que "l'avantage économique du véhicule électrique sur le long-terme" ne repose que sur des(un bonus écologique à l'achat de 6 000 euros pour le véhicule électrique alors que le véhicule thermique est taxé d'un malus écologique à l'achat à partir de 128 g de CO2/km) et une taxe sur les carburants essence et diesel (taxe sur les produits pétroliers).Par ailleurs,et son éventuel avantage économique qui reste à démontrer. L'éventuel avantage économique du véhicule électrique dépend fortement du kilométrage parcouru; un petit rouleur ne parvenant pas à amortir le surcoût d'environ 11 000 euros du véhicule électrique.Enfin, si en septembre 2022, les voitures électriques sont passées devant les voitures Diesel en immatriculations, avec 16 % de parts de marché (14,4 % pour les Diesel), c'est en grande partie lié auxImage par A. Krebs de Pixabay