17,5% des places de parking en immeubles collectifs couvertes par un opérateur de recharge

Selon l'Association Française des Opérateurs de Recharge pour véhicules électriques (AFOR), qui regroupe plusieurs opérateurs français de la recharge électrique,(copropriétés et immeubles tertiaires)Selon l'Observatoire de l'AFOR,(copropriétés et immeubles tertiaires) possèdentLes opérateurs de recharge membres de l'AFOR équipent près de 15 500 immeubles collectifs (copropriétés et immeubles tertiaires) en France. Créée en octobre 2021, l'AFOR rassemble plusieurs opérateurs de recharge pour véhicules électriques en France : Bornes Recharge Service, Bornes Solutions, Park'n Plug, Waat, Zephyr et Zeplug.Les membres de l'AFOR accompagnent plus d'un million de résidents en mesure de s'équiper rapidement d'une solution de recharge dont, 350 000 peuvent bénéficier d'une borne de recharge sur leur emplacement de parking en moins de 4 semaines sous réserve de passer directement à l'opérateur retenu par la copropriété.Les solutions de la recharge en copropriété peuvent être proposées sans frais pour la copropriété, le coût des bornes de recharge étant uniquement à la charge des utilisateurs.Des solutions existent pour les copropriétés souhaitant être propriétaire de leur infrastructure, ce qui permet des dépenses en recharge électrique inférieures.La recharge à domicile permet de recharger les véhicules électriques pendant la nuit pendant que le véhicule est stationné. Cette recharge s'effectue pendant les périodes où le réseau électrique français est le moins sollicité, notamment en Heures Creuses.Selon un sondage Ipsos pour La Fabrique de la Cité, 76% des Français aimeraient pouvoir se passer de leur voiture thermique au quotidien et, parmi eux, plus de 35% envisagent d'acheter un véhicule hybride ou électrique et considèrent que la multiplication des bornes est un facteur déterminant (janvier 2022).Pour Agnès Pannier-Runacher, Ministre de la Transition Énergétique, « La recharge en copropriété est l'une des clés de l'adoption massive du véhicule électrique , car elle est pratique, moins couteuse que la recharge publique ou la recharge haute puissance en particulier, et elle peut s'effectuer en heures creuses, offrant une vraie solution de flexibilité pour le réseau électrique. La simplification des procédures de décision en assemblée générale et la possibilité de bénéficier de dispositif de pré-financement des infrastructures collectives ont permis à de nombreux acteurs de proposer des solutions attractives, et de lancer la dynamique constatée dans cet Observatoire de l'AFOR. Nous devons continuer dans cette voie. »: Observatoire de l'Association Française des Opérateurs de RechargeImage par markus roider de Pixabay