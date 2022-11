Le prix de la recharge d'un véhicule électrique pour 100 km varie entre 2,65 euros et 19,75 euros

Aujourd'hui, le prix de lad'unpour effectuer 100 kmContrairement au « plein » rapide des voitures thermiques facilement calculable, le coût pour parcourir 100 km en véhicule électriqueSi plus de 80% des propriétaires de voitures électriques rechargent chez eux (devant leur domicile, dans un garage, dans un parking privé et le plus souvent la nuit durant plusieurs heures),Aujourd'hui pour parcourir 100 km en véhicule électrique (cycle urbain et extra urbain), le prix de la recharge peut aller jusqu'à près de 20 euros.« Le prix d'un véhicule électrique dépasse son équivalent thermique de quelques 10 000 à 15 000 euros. Il s'agit principalement du surcoût de la batterie. Nous acceptons de payer cette différence de prix sur la base de la promesse d'économie sur la consommation de « carburant » pendant la durée de vie du véhicule, i.e. pendant 10 ans à raison de 12 000 km / an. Toutefois, si toutes les recharges sont effectuées sur des super chargeurs, le différentiel tarifaire (19,75€ vs 2,65€ sur 100km) sur les 120 000 km, représenterait un surcoût de la recharge de plus de 20 000€. Autrement dit, en rechargeant son VE systématiquement sur des super chargeurs, l'utilisateur perd tout l'avantage qu'il s'est vu promettre lors de l'achat du véhicule. Savoir optimiser la recharge pour préserver son budget et la durée de vie de la batterie est indispensable. Face à la crise énergétique et aux hausses des tarifs, il est plus que jamais important de connaître les solutions de charges et leurs coûts » commente Ehsan Emami, Président de Qovoltis.Le kilowattheure (kWh) correspond au fonctionnement d'un appareil à une puissance de 1 kW pendant 1 heure.Qovoltis estime qu'un véhicule électrique consomme 15 à 18 kWh pour parcourir 100 km en cycle mixte (urbain et extra-urbain) et 20 à 25 kWh pour parcourir 100 km sur autoroute.Tarif charge rapide 250 kW 0,79 euro / kWh soit 14,22 euros pour une charge de 18 kWhTarif à la maison heure pleine (tarif réglementé) 0,1841 euros / kWh soit 3,31 euros pour une charge de 18 kWhTarif à la maison heure creuse (tarif réglementé) 0,147 euro / kWh soit 2,65 euros pour une charge de 18 kWhTarif charge rapide 250 kW 0,79 euro / kWh soit 19,75 euros pour une charge de 25kWhTarif à la maison heure pleine (tarif réglementé) 0,1841euro / kWh soit 4,60 euros pour une charge de 25kWhTarif à la maison heure creuse (tarif réglementé) 0,147 euro / kWh soit 3,67 euros pour une charge de 25kWhLa durée de la recharge pour parcourir 100 km varie entre 4 minutes 30 et 10h52.Prise domestique classique : 7 heures 50Borne de recharge Qovoltis 7,4 Kw (courant monophasé : maison individuelle) : 2 heures 25Borne de recharge Qovoltis 22 kW (courant triphasé : en entreprise ou copropriété) : 49 minutesChargeur Rapide 250 kW : 4 minutes 30 (théorique)Prise domestique classique : 10 heures 52Borne de recharge Qovoltis 7,4 kW (courant monophasé : maison individuelle) : 3 heures 23Borne de recharge Qovoltis 22 kW (courant triphasé : en entreprise ou copropriété) : 1 heures 8 minChargeur Rapide 250 kW : 6 minutes (théorique): Qovoltis (optimisateur et facilitateur de recharge électrique)Image par Felix Müller de Pixabay