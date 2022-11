Un robot chargeur autonome pour recharger les véhicules électriques dans les parkings

Filiale de Mercedes -Benz, Mercedes-Benz Energy développe des solutions dans le domaine des batteries dédiées aux véhicules électriques à l'échelle internationale.Parallèlement, Mercedes-Benz Energy travaille sur des solutions pour l'utilisation des batteries de véhicules électriques dans des configurations diverses et variées, pour des applications stationnaires.C'est dans ce cadre que s'inscrit la collaboration entre Mercedes-Benz France et la start-up Mob-Energy.Lorsque les batteries de véhicules électriques ne peuvent plus être utilisées pour la traction des véhicules, elles continuent à offrirMercedes-Benz France fournit des batteries de seconde vie à la la start-up Mob-Energy.Initié il y a un an, ce projet se matérialise par unAlimenté par des batteries de seconde vie Mercedes-Benz Energy,Le robot chargeur autonome Charles est capable deUn seul câble raccordé au réseau suffit pour déployer une solution flexible sur tout un étage, et recharger partiellement une vingtaine de voitures par jour (pour une moyenne de 7,5 kWh délivrés par véhicule sur une journée de 12 heures).Le robot chargeur autonome pour véhicule électrique Charles offre une réponse au. D'une part, le déploiement d'une infrastructure électrique dans un parking peut représenter. D'autre part, outre les frais d'installation,. Les temps de stationnement sont tels que la borne est mobilisée en continu alors qu'elle se contente de ne délivrer que de petites quantités d'énergie chaque jour. Confronté à un taux d'utilisation faible et à des coûts d 'infrastructures lourds, le modèle économique de la borne est fragile.La solution de recharge mobile, connectée, flexible et universelle de Mob-Energy ne nécessite qu'une source unique d'alimentation électrique. Adaptée aux parcs de stationnements et aux parkings d'entreprises, elle peut être partagée entre tous les véhicules électrifiés, quels qu'ils soient. Voiture électrique , moto électrique ou camionnette, tous les véhicules électrifiés peuvent bénéficier de la recharge avec le robot Charles grâce à des modules de connexion Plug & Play mobiles. Répartis à plusieurs endroits en fonction de la configuration du parking, ils sont accessibles en quelques secondes une fois le véhicule garé. Pour accéder au service, l'utilisateur qui aura préalablement téléchargé l'application ME Charge, doit scanner un QR code, puis indiquer le numéro de la place de parking, la durée estimée du stationnement et la quantité d'énergie souhaitée. Le prix du service est affiché clairement, au même titre que d'autres informations pratiques telles que la notification du début et de la fin de la recharge. Il est également possible d'annuler à tout moment la commande de recharge.S'apparentant à un bagage cabine monté sur des roulettes, le module de connexion doit être positionné devant la place de stationnement. L'utilisateur n'a qu'à brancher le câble de recharge CCS Combo qui est lui-même intégré, ou à utiliser son propre câble via le connecteur de type 2 qui est disponible pour une simple charge en 7,4 kW. Il ne reste plus qu'à déployer le sabot sur lequel le robot chargeur autonome Charles se branche automatiquement pour recharger le véhicule.Alimenté par des batteries de seconde vie de Mercedes-Benz Energy, le robot chargeur autonome Charles est associé à une armoire électrique qui peut être installée n'importe où sur le site. Celle-ci permet au robot de venir se recharger lorsqu'il n'est pas utilisé.Totalement autonome, le robot chargeur autonome Charles est équipé d'une multitude de capteurs dont deux Lidar 3D, et trois Lidar 2D. Plusieurs caméras et des capteurs de distance à ultrason complètent l'équipement technologique du robot chargeur. Les états machine et l'orchestration des différents actionneurs sont contrôlés par deux ordinateurs, tandis qu'un troisième dédié à la navigation autonome fournit des données.Associé à l'application ME Charge, le robot Charles est conçu pour prioriser les voitures en fonction des durées de stationnement, des besoins de charge, ou de la puissance de charge acceptée par le véhicule. Les automobilistes se contentent simplement de renseigner leurs commandes via l'application. Ils se voient proposer des alternatives en cas de refus. Si le robot chargeur Charles est indisponible, son logiciel d'ordonnancement peut proposer à l'automobiliste de rester garé plus longtemps le temps de recharger son véhicule, ou de lui fournir une quantité d'énergie adaptée à défaut de celle choisie. Le système est optimisé pour ne décliner aucune commande et pour maximiser le taux d'utilisation. L'automobiliste dispose d'une puissance de charges comprises entre 7,4 kW en courant alternatif, et jusqu'à 30 kW en courant continu.Avant de déployer le robot chargeur autonome Charles, un technicien modélise le parking en 3D en moins d'une heure, dans le but d'indiquer les éléments d'infrastructure au robot, mais aussi les règles de déplacement (voies à sens unique, double sens, zones autorisées ou pas). Une fois le trajet balisé, le robot chargeur automne Charles optimise son parcours pour les différentes charges de la journée. Le système autorise l'ajout de modules de connexion en quelques jours et le partage du raccordement entre deux ou trois robots.Mercedes-Benz Energy va fournir plusieurs centaines de packs de batteries par an pour ces solutions de stockage d'énergie de seconde vie.Mercedes-Benz bénéficie ainsi d'un retour d'expérience réelle sur le vieillissement des batteries de seconde vie.Dotée de batteries Mercedes de 22 kWh, la prochaine génération de robots Charles de Mob-Energy pourra offrir des puissances plus importantes en intégrant un pack plus conséquent, afin de délivrer jusqu'à 40 kWh avec une puissance de recharge de 45 kW en courant continu.Capacité énergétique: 15kWh utilesPuissance de décharge (véhicule)AC : jusqu'à 7,4 kWDC : jusqu'à 30 kWPuissance de recharge (base): AC Monophasé, jusqu'à 15 kWDimensions Longueur x Largeur x Hauteur (mm) : 820 x 785 x 1870Poids: 520 kgVitesse : 4,9 km/h