82 107 points de recharge électrique ouverts au public en France (12/2022)

Au 31 décembre 2022, la France comptabilisaitLes 82 107 points de recharge sont répartis dansLes points de recharge ouverts au public sont majoritairement(36 % des points de recharge - 29 564 bornes).28 585 bornes sont implantés sur les(35 % des points de recharge). Rappelons que les bornes installées dans des parkings payants facturent le stationnement et la recharge.Près de 20 019 bornes (24 % des points de recharge) sont installésou sur des sites publics.3 292 bornes sont déployés dans des(4 % des points de recharge).La France compteEn décembre 2022 1 point de recharge comptabilisait en moyenne 15 sessions de recharge sur le mois.délivrent, 4 % une puissance comprise entre 22 et 50 kW, et enfin 8 % des points de recharge offrent une puissance supérieure à 50 kW.La recharge en courant alternatif (AC) prédomine: 75 097 points de recharge ouverts au public sont en "AC", contre 8 220 points de recharge délivrant du courant continu (DC).Les points de recharge lents (AC monophasé d'une puissance inférieure à 7,4 kW) représentent 35 % du réseau de recharge en France (29 259 points de recharge).La part de points de recharge rapide (DC) reste basse malgré la demande forte de ce type de puissance par les conducteurs effectuant des trajets longs.inférieur à 7,4 kW: 35 % (29 259 points de recharge)de 7,4 kW à 22 kW: 53 % (44 320 points de recharge)plus de 22 kW: 2 % (1 518 points de recharge)inférieur à 50 kW: 2 % (1 856 points de recharge)de 50 kW à 150 kW: 4 % (3 153 points de recharge)de 150 kW à 350 kW: 3 % (2 286 points de recharge)plus de 350 kW: 1 % (925 points de recharge)AC: 85 pourcent du tempsDC < 150 kW: 82 pourcent du tempsDC >= 150 kW: 76 pourcent du tempsLes régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine sont celles comptabilisant le plus de points de recharge au 31 décembre 2022.L'Ile-de-France est la région la plus équipée avec 15 667 points de recharge suivie par la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 9 859 points de recharge et l'Occitanie (8 264 points de recharge). Cumulées, ces trois régions représentent 41 % (41,15%) des points de recharge publics.Arrivent ensuite la Nouvelle-Aquitaine (7 797 points de recharge), les Hauts de France (7 306 points de recharge), la région Provence Alpes Côte d'Azur (7 264) et le Grand Est (6 948 points de recharge).Les points de recharge réservés à un usage exclusif, de flottes, des employés d'une entreprise, des résidents d'un immeuble ou d'une maison individuelle ne sont pas comptabilisés.: données au 31 décembre 2022 de Gireve (société créée à l'initiative de la Caisse des Dépôts, la Compagnie Nationale du Rhône, EDF, Enedis et Renault ).Image par Goran Horvat de Pixabay