Véhicules électriques : la solution aux pénuries d'électricité ? La technologie de charge bidirectionnelle !

La décarbonisation des transports est une priorité au niveau européen et français. Mais elle se heurte à une inflation des prix de l'énergie et à sa disponibilité - de plus en plus en tension. On peut donc se demander si la mobilité électrique est un défi supplémentaire à relever par l'Europe de l'énergie, ou s'il s'agit au contraire d'une solution ?Il semble en effet que le développement de la mobilité électrique peut apporter des solutions aux enjeux environnementaux et énergétiques grâce à l'innovation technologique.C'est le cas pour la technologie de "charge bidirectionnelle", ou V2G (pour véhicule-to-grid) mise en place en Californie dans les années 90. Elle permet aux voitures électriques de restituer une partie de l'énergie stockée dans ses batteries au réseau en cas de besoin. La diffusion du V2G apporterait enfin une solution au problème de stockage de l'énergie et pourrait tout changer sur l'ensemble du territoire.Le réseau peut rapidement devenir sous pression, nous l'avons bien vu depuis le début du conflit en Ukraine Les estimations des besoins en électricité ne vont que par une augmentation des besoins. La consommation électrique brute en France métropolitaine est actuellement de 449 TWh et devrait atteindre 730 TWh, voire 840 TWh en 2050 selon l'Académie des technologies. Il est donc crucial de trouver un moyen de soulager le réseau lors des pics de consommation qui pourraient affecter le fonctionnement général du système.Il y a actuellement environ 1 million de véhicules électriques en circulation. Si tous étaient rechargés en même temps, cela nécessiterait l'équivalent de 7 centrales nucléaires. Comment alors encourager l'expansion de la mobilité électrique ? Le système V2G offre une solution à ce problème en faisant de la voiture électrique un composant du réseau électrique.Les technologies de recharge intelligente (V1G) et bidirectionnelle (V2G) pour les voitures électriques permettent de contrôler les flux électriques entre les batteries et le réseau. Le V2G permet de transformer la voiture électrique en une batterie mobile qui peut soutenir le réseau en cas de pic de consommation en restituant de l'électricité stockée dans la voiture lorsqu'elle est à l'arrêt. L'essor du V2G a été impulsé suite au drame de Fukushima - qui a causé de graves pénuries d'électricité.De nombreux constructeurs automobiles ont adopté cette technologie ( Nissan Renault ) dans les années qui ont suivi. Le système V2G a également vocation à être dérivé en V2H (véhicule-to-home) ou V2X (everything) afin de lisser le coût énergétique des bâtiments.Le V2G consacre le rapprochement des secteurs de l'automobile et de l'énergie.Il faut cesser au plus vite l'exploitation des énergies fossiles et 'avenir de la mobilité passera forcément par électrique. Les décisions prises par les états, tant au niveau national qu'européen, visent à encourager une mobilité décarbonée. Les objectifs sont ambitieux(fin aux véhicules à moteur thermique d'ici 2035).Mais il reste encore beaucoup à faire : les autorités doivent mettre en œuvre des mesures législatives pour soutenir la transition. Il faut urgemment pour cela élargir le réseau de recharge et interdire la circulation de certains véhicules particulièrement polluants dans les grandes agglomérations.