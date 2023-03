Un robot de recharge automatique Hyundai pour véhicules électriques

a mis au point un(ACR)Le robot de recharge ACR est unL'ACR raccorde avec précision le chargeur au port de charge à l'aide d'une technologie de commande gérée par un algorithme d'intelligence artificielle (IA) faisant appel à une caméra 3D.Le robot de recharge automatique a été développé pour garantir un fonctionnement fiable dans tous types d'environnement, indépendamment de l'emplacement du chargeur, de la météo et des obstacles potentiels.Une fois le véhicule électrique stationné, l'ACR communique avec le véhicule pour ouvrir le couvercle du port de charge, déterminant avec précision la position et l'inclinaison de la prise grâce à une caméra intégrée.Le robot de recharge ACR prend ensuite le chargeur pour le raccorder au port de charge du véhicule électrique, et démarrer la session de recharge. Une fois la recharge terminée, le robot débranche le chargeur, le remet à sa place et referme le couvercle du port de charge du véhicule électrique.L'ACR qui peut paraître particulièrement simple à première vue. Pour mettre au point l'ACR, le laboratoire de robotique de Hyundai a pris en compte de nombreuses variables, telles que le lieu de stationnement du véhicule, la forme du port de charge, la météo, les obstacles potentiels et le poids du câble de charge.Pour pouvoir raccorder le chargeur au port de charge en toute sécurité, le robot doit intégrer une technologie logicielle capable d'évaluer simultanément ces multiples variables. À cette fin, le laboratoire de robotique de Hyundai a développé un algorithme qui applique aux robots une technologie d'IA faisant appel à une caméra 3D et la technologie de commande reposant sur cet algorithme permet aux robots de manipuler des chargeurs lourds avec une grande précision.La plupart des chargeurs pour véhicules électriques étant installés en extérieur sans aucune protection, les ingénieurs du laboratoire de robotique de Hyundai ont conçu dans leur centre de R&D une station de recharge pour véhicules électriques spécialement adaptée à une utilisation extérieure pour évaluer les performances du robot dans différents environnements.L'ACR offre un indice de protection IP65 contre les projections d'eau et de poussières. Les normes IP servent à évaluer l'efficacité des boîtiers électriques pour protéger leurs équipements internes contre les liquides et solides, dont la saleté, l'huile et l'eau. IP signifie « indice de protection », et les deux chiffres qui suivent indiquent la capacité du produit à protéger ses composants contre les solides (de 0 à 6) et les liquides (de 0 à 9). Un produit avec un indice IP65 offre le plus haut niveau de protection contre la poussière et est capable de résister à des projections d'eau à basse pression provenant de toutes les directions.Les performances du robot de recharge ont été améliorées afin qu'il puisse fonctionner de façon stable dans des conditions extrêmes.Les ingénieurs ont installé à la périphérie du robot un poteau de sécurité intégrant un capteur laser qui permet de détecter les obstacles fixes et mobiles afin d'éviter tout risque d'accident.Selon Hyundai, les robots de recharge automatique amélioreront nettement la commodité de la recharge des véhicules électriques et, associés à des systèmes de stationnement autonome, ils offriront une meilleure expérience d'utilisation en étant capables de recharger successivement plusieurs véhicules stationnés.Dong Jin Hyun Directeur du laboratoire de robotique de Hyundai Motor Group explique: « L'ACR permettra de rendre la recharge des VE plus facile et plus pratique, notamment dans les environnements sombres. Il contribuera également à améliorer l'accessibilité, en particulier pour les personnes à mobilité réduite, sachant que les chargeurs sont de plus en plus volumineux et lourds pour pouvoir supporter la recharge rapide. Nous poursuivrons le développement de l'ACR pour accroître sa sécurité et sa commodité, afin que tous les conducteurs de VE puissent en bénéficier rapidement dans les stations de recharge ».