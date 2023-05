99 404 points de recharge électrique ouverts au public en France (04/2023)

Au 30 avril 2023, la France comptabilisaitLe cap des 100 000 points de recharge ouverts au public a été franchi ce vendredi 5 mai 2023.Les 99 404 points de recharge sont répartis dans 35 255 stations de recharge.Les points de recharge ouverts au public sont principalement déployés dans des commerces (39 % des points de recharge - 39 116 bornes).34 089 bornes sont implantées sur les parkings payants (34 % des points de recharge). Rappelons que les bornes installées dans des parkings payants facturent le stationnement et la recharge.Près de 20 346 bornes (20 % des points de recharge) sont installées en voirie ou sur des sites publics. 408 bornes sont déployées dans des entreprises (5 % des points de recharge).La France compte 148 points de recharge pour 100 000 habitants.En avril 2023, 1 point de recharge comptabilisait en moyenne 13,8 sessions de recharge sur le mois.86 % des points de recharge ouverts au public en France délivrent une puissance inférieure ou égale à 22 kW, 4 % une puissance comprise entre 22 et 50 kW, et enfin 10 % des points de recharge offrent une puissance supérieure à 50 kW.La recharge en courant alternatif (AC) prédomine: 87 747 points de recharge ouverts au public sont en "AC", contre 12 917 points de recharge délivrant du courant continu (DC).Les points de recharge lents (AC monophasé d'une puissance inférieure à 7,4 kW) représentent 34 % du réseau de recharge en France (33 914 points de recharge).La part de points de recharge rapide (DC) reste basse (un total de près de 7 000 points de recharge de 150 kW et plus) malgré la demande forte de ce type de puissance par les conducteurs effectuant des longs trajets sur voies rapides ou sur autoroutes.inférieur à 7,4 kW: 34 % (33 914 points de recharge)de 7,4 kW à 22 kW: 52 % (52 294 points de recharge)plus de 22 kW: 2 % (1 539 points de recharge)inférieur à 50 kW: 2 % (1 893 points de recharge)de 50 kW à 150 kW: 4 % (4 497 points de recharge)de 150 kW à 350 kW: 5 % (4 977 points de recharge)plus de 350 kW: 2 % (1 550 points de recharge)AC: 85 pourcent du tempsDC < 150 kW: 84 pourcent du tempsDC >= 150 kW: 77 pourcent du tempsLes régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine sont celles comptabilisant le plus de points de recharge au 30 avril 2023.L'Ile-de-France est la région la plus équipée avec 18 667 points de recharge suivie par la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 11 683 points de recharge et l'Occitanie (9 780 points de recharge). Cumulées, ces trois régions représentent plus de 40 % (40,37%) des points de recharge publics.Arrivent ensuite la Nouvelle-Aquitaine (9 356 points de recharge), les Hauts de France (8 939 points de recharge), le Grand Est (8 859 points de recharge). la région Provence Alpes Côte d'Azur (8 680 points de recharge).Les points de recharge réservés à un usage exclusif, de flottes, des employés d'une entreprise, des résidents d'un immeuble ou d'une maison individuelle ne sont pas comptabilisés.Selon le cabinet de recherche et de conseil spécialisé dans la transition énergétique LCP Delta , il y avait 95 000 bornes de recharges sur le territoire dans le secteur du travail et 440 000 bornes de recharges chez les particuliers en janvier 2023.« L'atteinte des 100 000 points de recharge ouverts au public était, plus qu'un objectif, une nécessité : nous devons être en mesure d'accompagner le développement du marché des véhicules électriques . Mieux, nous devons l'anticiper. Il y a aussi, derrière, l'enjeu de rassurer les automobilistes et futurs acheteurs de véhicules électriques. Nous nous devons aussi de faciliter l'itinérance des véhicules électriques : pour ces raisons, l'accroissement du réseau de recharge public est primordial. La transition vers la mobilité électrique ne peut se faire sans accompagnement et sans mailler au maximum l'espace public et les autoroutes. En parallèle, la recharge privée n'est pas à exclure. Bien au contraire : 90 % des recharges s'effectuent à domicile ou sur le lieu de l'entreprise » estime Clément Molizon, Délégué général de l'Avere-France.Selon Vincent Salimon, Président du directoire BMW : « Il faut redoubler d'efforts ! Si les 100 000 bornes marquent un tournant symbolique, le déploiement est aujourd'hui insuffisant pour répondre à la demande qui est croissante et que l'on voit dans l'accélération rapide des ventes de véhicules électriques. ».« En parallèle, il reste un vrai travail de pédagogie à faire auprès des automobilistes, qui ont déjà franchi le pas et auprès de ceux qui le franchiront d'ici 2035 ! Il faut les rassurer sur le déploiement du maillage. ».: données au 30 avril 2023 de Gireve (société créée à l'initiative de la Caisse des Dépôts, la Compagnie Nationale du Rhône, EDF, Enedis et Renault ).