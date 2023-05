Un cap de 400 000 points de recharge électrique ouverts au public attendu en 2030

Le cap desouverts au public en France a été franchi vendredi 5 mai 2023.Le franchissement de cette étape, en plus d'être symbolique, marque une nouvelle dynamique du déploiement des bornes de recharge électrique.La croissance est plus marquée pour la recharge électrique très haute puissance, nécessaire le long des voies rapides et des autoroutes pour les grands trajets avec une progression de 270 % sur un an, pour arriverDerrière l'objectif « 100 000 bornes », on retrouve plusieurs dates clés.Avant l'objectif « 100 000 bornes », il y a d'abord eu, en, le plan de Jean-Louis Borloo, ministre de l'Ecologie, en faveur de la voiture électrique qui tablait surAvant l'objectif « 100 000 bornes », il y a aussi eu, en, les recommandations de la Commission européenne, dont celle-ci :. Sur cette base, l'Etat et la filière automobile ont fixé, dans le cadre du Contrat Stratégique de Filière Automobile (2018), un objectif de 100 000 points de recharge pour fin 2022 afin de recharger 1 million de véhicules électriques et hybrides rechargeables.En 2020, le gouvernement français a avancé cet objectif à fin 2021.La Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) avait fixé à fin 2023 l'atteinte des 100 000 points de recharge.La recharge des véhicules électriques est un élément essentiel pour le développement de la mobilité électrique à batterie.« L'atteinte des 100 000 points de recharge ouverts au public était, plus qu'un objectif, une nécessité : nous devons être en mesure d'accompagner le développement du marché des véhicules électriques. Mieux, nous devons l'anticiper. Il y a aussi, derrière, l'enjeu de rassurer les automobilistes et futurs acheteurs de véhicules électriques. Nous nous devons aussi de faciliter l'itinérance des véhicules électriques : pour ces raisons, l'accroissement du réseau de recharge public est primordial. La transition vers la mobilité électrique ne peut se faire sans accompagnement et sans mailler au maximum l'espace public et les autoroutes. En parallèle, la recharge privée n'est pas à exclure. Bien au contraire : 90 % des recharges s'effectuent à domicile ou sur le lieu de l'entreprise » estime Clément Molizon, Délégué général de l'Avere-France.La France se place en deuxième position des pays de l'Union européenne les mieux équipés en nombre de points de recharge électrique (toutes puissance de charges confondues) derrière les Pays-Bas.La validation du règlement européen AFIR (pour Alternative Fuels Infrastructures Regulation) ouvre de nouvelles perspectives pour la recharge électrique et notamment de nouveaux objectifs.Le règlement européen AFIR prévoit un ratio de. Il impose également l'installation, d'ici 2025, de(RTE-T).Les prochaines étapes ? Mailler densément, intégrer les poids lourds et améliorer l'expérience utilisateur.D'ici 2030, il serait nécessaire de déployerpour les véhicules légers. C'est ce qui ressort de l'analyse de différentes études de référence de l'Avere-France.En ouverture du Mondial de l'Auto 2022, le Président de la République a privilégié un scénario intermédiaire :Au-delà des chiffres et de la, une bonne expérience utilisateur est indispensable.Tout doit être pris en compte : la qualité des services, l'attractivité des stations de recharge, leur, leuret leurCes éléments valent, notamment, pour lesIl faudra pouvoir accueillir leset intégrer la mobilité lourde (les poids lourds).Les constructeurs de poids lourds (camions, bus...) s'orientent vers des solutions électriques à batterie dans un premier temps. Cela va nécessiter l'installation de points de recharge dans les dépôts, mais aussi de penser à l'itinérance, c'est à dire la recharge électrique des poids lourds sur l'espace public.LCP Delta , cabinet européen de recherche et de conseil spécialisé dans la transition énergétique, a dévoilé les chiffres d'installation des bornes de recharge électrique prévues pour 2030.440 000 bornes de recharges sont installées en 2022.LCP Delta prévoit environ95 000 bornes de recharges sont installées sur le territoire à dateLCP Delta prévoit