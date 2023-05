Plug Inn: une application communautaire de recharge de véhicules électriques sur bornes privées

La plateforme communautaire de recharge de véhicules électriques Plug Inn offre un accès à des bornes de recharge privées sur l'ensemble du territoire français permettant ainsi d'envisager plus sereinement les trajets longues distances en véhicules électrique.



L'application, lancée par Renault, met en relation les propriétaires de bornes de recharge privées, et les conducteurs de véhicules électriques de passage.



L'application Plug Inn est pensée pour donner un accès rapide à un large réseau existant de bornes de recharge.



L'application Plug Inn se base sur un modèle destiné à faciliter la mise en relation entre des milliers de particuliers aux attentes complémentaires.



Les possesseurs de points de recharge privés installés à domicile peuvent proposer à des conducteurs de véhicules électriques de s'arrêter recharger leur véhicule sur leur borne. L'application permet de localiser et réserver des bornes de recharge disponibles chez des particuliers quel que soit le type de bornes (prise green-up, point de recharge en 3,7 kW, 7,4 kW, 11 kW…) ou la marque du véhicule.



Selon son développement dans les semaines à venir, la communauté Plug Inn pourrait devenir un complément au réseau de bornes de recharge publiques de véhicules électriques.



L'application Plug Inn pourrait devenir un complément au réseau de bornes de recharge publiques, notamment lors des chassés croisés des longs week-end ou des vacances scolaires.



Tant pour le propriétaire d'une borne privée que pour le conducteur d'un véhicule électrique, l'application Plug Inn dispose de fonctionnalités simples.



Pour les conducteurs de véhicules électriques:



- Inscription gratuite

- Géolocalisation d'une borne de recharge

- Réservation d'une borne de recharge à l'avance

- Planification de la recharge

- Charge et paiement en toute sécurité



Pour les propriétaires d'une borne de recharge privée:



- Inscription gratuite

- Monétisation de sa borne de recharge (tarif suggéré : 4,50 euros l'heure, revenus versés mensuellement)

- Simulateur de revenus pour estimer ses gains financiers

- Système de réservation simple et flexible pour gérer facilement les demandes en fonction de ses plages de disponibilité

- Tableau de bord personnalisable pour suivre les statistiques des revenus accumulés et l'usage fait du service



Des frais de service sont applicables.



Les conditions générales d'utilisation du service sont disponibles sur https://www.pluginn.app/mentions-legales/



Les frais de réservation et le partage imposé des revenus liés à la recharge (alors que le propriétaire de la borne de recharge assure seul la totalité de la dépense énergétique liée à la recharge) ne sont pas négligeables pour le propriétaire d'une borne de recharge privée.



« Frais de Réservation » : 3,4% du Prix de la Session de Charge avec un montant forfaitaire minimum de 1,5 euro lorsque le Prix de Session de Charge est inférieur à 4,5 euros.



« Frais de Service » désigne le montant comprenant (i) les frais de fonctionnement techniques et de maintenance de l»Application, les frais de fonctionnement du Service, (ii) commission de Renault en tant qu»opérateur de la plateforme Plug Inn de mise en relation.



« Prix de Session de Charge » : montant horaire déterminé par l'Utilisateur Hôte en contrepartie de la Session de Charge proposée. Ce prix comprend un montant incompressible de 0,5 euro correspondant au montant minimum requis par le prestataire de paiement STRIPE pour toute transaction réalisée en ligne par carte bancaire. Ce prix sera réparti de la manière suivante : (i) 70% reversé à l'Utilisateur Hôte « Rémunération de l'Utilisateur Hôte » minoré des Frais de (ii) 30% reversé à Renault au titre des Frais de Service.



Alors que la dépense énergétique constitue une charge pour le propriétaire de la borne de recharge privée, elle est considérée comme un revenu et à ce titre reversée à Renault au titre des Frais de Service à hauteur de 30%, rendant la recharge économiquement peu rentable pour le propriétaire de la borne privée.



L'application communautaire Plug Inn de recharge de véhicules électrique est disponible en téléchargement gratuit sur App store et Google Play.



Les services proposés par l'application Plug Inn sont opérationnels depuis le 09 mars 2023.