La fonction Plug & Charge rend la recharge des véhicules électriques plus pratique

Lapermet aux conducteurs de véhicules électriques de gagner du temps et de seL'authentification automatique, sans application ni carte de recharge, offre aux conducteurs de véhicules électriques uneUne fois que les conducteurs de véhicules électriques ont activé cette fonction sur leur compte (Charge myHyundai pour une Hyundai ioniq 6), un certificat de contrat est installé sur le véhicule électrique lors du premier raccordement à une borne de recharge compatible avec la fonction Plug & Charge. L'installation prend une dizaine de secondes. L'authentification du véhicule électrique permettra par la suite un démarrage automatique des futures sessions de recharge.dès que le véhicule électrique est raccordé à une borne de recharge compatible.La fonction Plug & Charge assure une authentification automatique grâce à la. Comme aucune application ni carte de recharge n'est requise pour l'authentification, la session de recharge peut démarrer dès que le véhicule électrique équipé de la fonction Plug & Charge est raccordé à la borne de recharge.En supprimant tout besoin d'identification manuelle, la fonction Plug & Charge facilite le processus de recharge électrique.. En réalisant plusieurs sessions de recharge auprès de différents opérateurs, les conducteurs de la Hyundai ioniq 6 reçoivent une seule facture mensuelle globale.Afin de protéger le certificat de contrat enregistré et les données de communication entre le véhicule électrique et l'infrastructure de recharge contre toute manipulation, la solution Plug & Charge, supportée par le véhicule électrique et la borne de recharge publique, fonctionne selon. Cette protection est assurée par Hubject, l'opérateur de l'écosystème Plug & Charge utilisé par Hyundai pour la Hyundai ioniq 6.Pour que la fonction Plug & Charge fonctionne correctement, le véhicule électrique et le point de charge publique doivent être compatibles avec Plug & Charge.La Hyundai Ioniq 6 est le premier modèle Hyundai disposant de la fonction Plug & avec Plug & Charge.Ionity et Aral Pulse sont les deux opérateurs européens qui proposent des points de charge équipés de la fonction Plug & Charge. D'autres opérateurs de stations de recharge devraient intégrer la fonction Plug & Charge à l'avenir.: CChoulot