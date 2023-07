Un réseau de recharge haute puissance créé par les principaux constructeurs en Amérique du Nord

Sept des principaux constructeurs automobiles mondiaux, BMW Group (BMW, MINI Rolls-Royce ), General Motors (Buick, Chevrolet Cadillac , GMC), Honda (Acura, Honda ), Hyundai Mercedes -Benz Group (Mercedes, Smart ), et Stellantis (Abarth, Alfa Romeo DS Automobiles, Fiat Peugeot , RAM), vont créer unevisant à accélérer l'accès à la recharge haute puissance en Amérique du Nord.L'objectif est d'installeren zones urbaines et sur autoroutes, à des emplacements stratégiques, pour garantir une recharge lorsque les conducteurs de véhicules électriques en ont besoin, où qu'ils se trouvent.A titre de comparaison,(Source: https://supercharge.info: 1 906 superchargeurs aux États-Unis et 189 superchargeurs au Canada).Les superchargeurs Tesla fournissent une puissance maximale de 250 kW.Le déploiement des stations de recharge est prévu dans leset sur les, notamment sur les, afin d'offrir une borne de recharge partout où les conducteurs choisissent d'habiter, de travailler et de se détendre.Les stations de recharge seront accessibles à tous les conducteurs de véhicules électriques, dotés de(CCS, système de recharge mixte) et(NACS, normes de recharge d'Amérique du Nord).Les fonctionnalités et services du réseau intégreront un service de réservation, la planification d'itinéraires et le système de navigation intelligent, des applications de paiement, la gestion transparente de l'énergie, etc.Le réseau permettra également d'optimiser la(branchement et recharge).L'objectif de la coentreprise est d'accélérer la transition vers les véhicules électriques en Amérique du Nord, en rendant la recharge électrique plus pratique, plus accessible et plus fiable pour des millions de conducteurs de véhicules électriques.Chaque site sera équipé de plusieurs chargeurs à courant continu haute puissance pour les déplacements longue distance pour les clients. La coentreprise prévoit d'alimenter le réseau de recharge uniquement par des énergies renouvelables.Les stations seront situées dans des emplacements stratégiques, avec des auvents dans la mesure du possible et des installations telles que des sanitaires, un service de restauration et des commerces de détail, à proximité ou dans le même complexe.Les stations de recharge répondront aux objectifs du programme américain d'infrastructure pour les véhicules électriques NEVI (National Electric Vehicle Infrastructure).Avec les investissements dans les infrastructures de recharge publiques mis en œuvre au niveau fédéral et au niveau de l'Etat, la coentreprise exploitera des fonds publics et privés pour accélérer l'installation de bornes de recharge à haute puissance.La mise en service des premières stations de recharge aux États-Unis est prévue pour l'et au Canada ultérieurement.La coentreprise a pour objectif de devenir le premier réseau de stations de recharge haute puissance fiable en Amérique du Nord.Selon le département américain de l'énergie, les États-Unis disposent en juillet 2023 depour 2,3 millions de véhicules électriques, soit un rapport de 72 véhicules par borne.Le National Renewable Energy Laboratory (NREL) estime que 182 000 chargeurs rapides à courant continu seront nécessaires pour répondre aux besoins des 30 à 42 millions de véhicules rechargeables prévus sur les routes d'ici 2030.Les ventes de véhicules électriques aux États-Unis devant dépasser 50 % du total des ventes américaines d'ici 2030, l'expansion d'infrastructures de recharge deviendra cruciale pour favoriser le passage à grande échelle aux véhicules électriques.: « L'Amérique du Nord est l'un des plus importants marchés automobiles au monde, avec le potentiel pour devenir un leader de la mobilité électrique. L'accessibilité à la recharge rapide est l'un des facteurs clés de l'accélération de cette transition. C'est la raison pour laquelle sept constructeurs automobiles fondent cette coentreprise avec l'objectif de créer une expérience de recharge optimale pour les conducteurs de véhicules électriques. Le groupe BMW est fier de compter parmi les fondateurs de ce projet. »: « L'engagement de GM en faveur d'un futur tout électrique vise à fournir des véhicules électriques que nos clients adorent tout en s'investissant et en collaborant avec les acteurs du secteur pour améliorer l'accès à la recharge. Avec une meilleure expérience utilisateur, le passage à la mobilité électrique augmentera plus rapidement. »: « La transition vers les services de recharge des véhicules électriques constitue pour les constructeurs automobiles l'opportunité de créer d'excellentes expériences clients en leur proposant des solutions complètes, pratiques et durables. Conformément à cet objectif, cette coentreprise constituera une étape essentielle en faveur de l'accélération du passage aux véhicules électriques aux États-Unis et au Canada et contribuera à soutenir nos efforts pour atteindre la neutralité carbone. »: « L'investissement de Hyundai dans ce projet correspond à notre vision « Le progrès pour l'humanité » visant à rendre plus accessible le transport durable. L'expertise de Hyundaien électrification contribuera à redéfinir le domaine de la recharge et nous sommes donc impatients de collaborer avec nos partenaires pour créer ce vaste réseau de recharge haute puissance. »: « L'engagement et l'implication de Kia dans cette coentreprise de recharge haute puissance visent à améliorer l'accès à une recharge pratique pour les conducteurs actuels et futurs, et donc accélérer la transition vers les véhicules électriques en Amérique du Nord. Kia est fier de jouer un rôle important dans cette coentreprise aux côtés d'autres constructeurs automobiles réputés et de s'engager en faveur d'une expérience de recharge fluide pour nos clients qui viendra renforcer l'identité de la marque Kia sur le marché des véhicules électriques. »: « La lutte contre le changement climatique est le plus grand défi de notre époque. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'agir rapidement, au-delà des frontières politiques, sociales et commerciales. Pour accélérer le passage aux véhicules électriques, nous soutenons tout ce qui peut faciliter la vie de nos clients. La recharge fait partie intégrante de l'expérience des véhicules électriques et ce réseau constituera une nouvelle étape pour la rendre aussi pratique que possible. »: « Nous avons l'intention de dépasser les attentes des clients en créant davantage d'opportunités d'offrir une expérience de recharge fluide en réponse à la croissance significative attendue sur le marché. Nous sommes convaincus de la nécessité d'un réseau de recharge à grande échelle pour protéger la liberté de mouvement pour tous, notamment alors que nous mettons tout en oeuvre pour atteindre notre plan ambitieux de neutralité carbone. Un réseau de recharge fiable doit être disponible pour tous, dans les mêmes conditions, et être développé conjointement, dans un esprit gagnant-gagnant. Je souhaite remercier chaque collègue impliqué dans ce projet car il s'agit d'un formidable exemple d'intelligence collective à l'écoute et au service de nos clients. »