107 937 points de recharge électrique ouverts au public en France (08/2023)

Au 31 août 2023, la France comptabilisaitLes 107 937 points de recharge sont répartis dansLes points de recharge ouverts au public sont principalement déployés dans des(40 % des points de recharge - 43 272 bornes).37 367 bornes sont implantées sur les(35 % des points de recharge). Rappelons que les bornes installées dans des parkings payants facturent le stationnement et la recharge.Près de 21 475 bornes (20 % des points de recharge) sont installées enou sur des sites publics.5 280 bornes sont déployées dans des(5 % des points de recharge).La France compte 160 points de recharge pour 100 000 habitants.En août 2023, 1 point de recharge comptabilisait en moyenne85% des points de recharge ouverts au public en France délivrent une puissance inférieure ou égale à 22 kW, 3% une puissance comprise entre 22 et 50 kW, et enfin 12 % des points de recharge offrent une puissance supérieure à 50 kW.La recharge en courant alternatif (AC) prédomine: 93 904 points de recharge ouverts au public sont en "AC", contre 15 387 points de recharge délivrant du courant continu (DC).Les points de recharge lents (AC monophasé d'une puissance inférieure à 7,4 kW) représentent 33 % du réseau de recharge en France (36 201 points de recharge).La part de points de recharge rapide (DC) reste basse (7 269 points de recharge de 150 kW et plus) malgré la demande forte de ce type de puissance par les conducteurs effectuant des longs trajets sur voies rapides ou sur autoroutes.inférieur à 7,4 kW: 33 % (36 201points de recharge)de 7,4 kW à 22 kW: 51 % (56 134 points de recharge)plus de 22 kW: 1 % (1 569 points de recharge)inférieur à 50 kW: 2 % (2 038 points de recharge)de 50 kW à 150 kW: 6 % (6 080 points de recharge)de 150 kW à 350 kW: 4 % (4 896 points de recharge)plus de 350 kW: 2 % (2 373 points de recharge)AC: 83 pourcent du tempsDC < 150 kW: 79 pourcent du tempsDC >= 150 kW: 86 pourcent du tempsLes régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine sont celles comptabilisant le plus de points de recharge au 31 août 2023.Les points de recharge réservés à un usage exclusif, de flottes, des employés d'une entreprise, des résidents d'un immeuble ou d'une maison individuelle ne sont pas comptabilisés.Selon le cabinet de recherche et de conseil spécialisé dans la transition énergétique LCP Delta , il y avait 95 000 bornes de recharges sur le territoire dans le secteur du travail et 440 000 bornes de recharges chez les particuliers en janvier 2023.: données au 31 août 2023 de Gireve (société créée à l'initiative de la Caisse des Dépôts, la Compagnie Nationale du Rhône, EDF, Enedis et Renault ).