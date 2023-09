Cinq manières de garantir une expérience de recharge d'un véhicule électrique optimale

Une expérience client positive est cruciale pourSi(environ 90 %), il est essentiel d'offrir une expérience de recharge en itinérance fluide pourmais égalementSelon l'observatoire de la qualité des services de recharge électrique accessible au public de l'AFIREV,, et 80 % ont connu au moins un problème de charge au cours des 6 derniers mois.Le spécialiste des solutions de supervision de recharge pour véhicules électriques Virta a répertorié lesAvec la généralisation des smartphones, les applications mobiles sont devenues incontournables pour de nombreuses activités quotidiennes, de la commande de repas au règlement du stationnement.Une application dédiée pour toutes les étapes de la recharge de la batterie d'un véhicule électrique est une évidence.Pour être largement adoptée par les électro-automobilistes, une application mobile doit être facile à utiliser.Cela implique la conception d'une interface utilisateur efficace (UI) et l'inclusion de toutes les fonctionnalités dont les c électro-automobilistes ont besoin.Les bornes en temps réel sur une carte interactive permettent de :Démarrer et arrêter une session de charge en un seul gesteChoisir parmi différents modes de paiement pour la recharge. Accéder à l'historique des charges précédentesConfigurer une borne à domicile pour le contrôle de la charge et le suivi de la consommation Accéder à une bibliothèque d'assistance en ligne (FAQ, vidéos tutorielles, etc.)Contacter l'assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7Grâce à l'itinérance qui permet aux électro-automobilistes de voyager au-delà des frontières et en dehors du réseau de leur fournisseur de services régulier, il ne serait théoriquement plus nécessaire de télécharger plusieurs applications mobiles de différentes marques.Le processus de paiement d'une session de recharge doit être aussi simple que le paiement d'un plein de carburant pour un véhicule thermique.Il faut proposer plusieurs modes de paiement, qu'il s'agisse d'un abonnement, d'un paiement par carte de crédit ou de débit.Avec l'itinérance, les électro-automobilistes peuvent voyager partout, acceptez tous les modes de paiement et gérez les transactions transfrontalières ainsi que la TVA intracommunautaire.Trop souvent, les électro-automobilistes se plaignent de bornes indisponibles.Selon l'observatoire de la qualité des services de recharge électrique accessible au public de l'AFIREV, 76 % des utilisateurs ont rencontré une borne de recharge hors-service, et 80 % ont connu au moins un problème de charge au cours des 6 derniers mois.Les incidents de recharge électrique les plus courants concernent :L'arrêt inopiné de la recharge en cours de sessionUn câble bloquéUne connexion impossible entre la borne de recharge et la voiture électriqueGrâce à des mises à jour automatiques en temps réel du matériel, il est possible de maintenir un parc de bornes en bon état de fonctionnement.Pour réduire encore les incidents, il faut proposer un service Plug & Play qui simplifie le processus de recharge et garantit des taux de réussite de sessions de charge approchant les 100 %.Cette technologie qui deviendra à terme une norme européenne permet à la borne de recharge et au véhicule électrique de communiquer directement : plus besoin d'identification manuelle ou de paiement à l'acte après une adhésion en amont au service Plug & Play (en place dans le réseau de recharge rapide Ionity).Pendant une session de recharge, les électro-automobilistes peuvent avoir des questions nécessitant une expertise technique et une résolution immédiate des problèmes, surtout s'ils ne peuvent pas repartir à bord de leur véhicule électrique.Ils doivent pouvoir décrocher leur téléphone et joindre un service d'assistance efficace à tout moment, de jour comme de nuit.L'assistance 24/7, sous réserve d'être joignable et efficace, est un service apprécié des conducteurs de véhicules électriques et dans certains cas indispensables à la reprise du trajet en véhicule électrique (connexion impossible, câble bloqué, arrêt inopiné de la recharge).Tout cela apparait basique.Mais sur les questions de la disponibilité et du bon fonctionnement des bornes de recharge et d'une assistance téléphonique joignable 24h/24 et 7j/7 et en mesure de rendre à distance une borne de recharge hors service opérationnelle rapidement, on n'en est très loin.: Virta