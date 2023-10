La technologie Plug&Charge permet de recharger un véhicule électrique sans carte physique

Lapermet de connecter un véhicule électrique Aucune identification ni étape intermédiaire n'est requise pour lancer le processus de recharge sur les bornes de recharge publique compatibles, puisque l'authentification s'effectue de façon entièrement automatisée.La solution Plug&Charge constitue unpermettant au véhicule de communiquer avec des stations de recharge compatibles. Le conducteur branche simplement le véhicule à la station de recharge pour lancer automatiquement le processus de recharge de la batterie. Le service est entièrement sécurisé. Aucune mesure supplémentaire n'est nécessaire.Jusqu'à présent, et sur les bornes non compatibles, le conducteur devait en premier lieu s'identifier à la station de recharge avant de lancer la session de recharge, soit à l'aide d'une carte RFID, soit via une application mobile telle que Kia Charge.Le service Plug&Charge repose sur un processus automatisé d'échange de certificats numériques entre le véhicule électrique et la borne de recharge électrique, qui permet d'identifier le compte du conducteur et le contrat de recharge associé au compte Kia Charge du conducteur.L'écosystème Plug&Charge de Hubject gère cet échange de certificats entre les différentes parties prenantes de Plug&Charge : les opérateurs de stations de recharge (CPO), les opérateurs de mobilité (MO) et les équipementiers (OEM).Le mode de communication répond à laA ce jour, le réseau de bornes de recharge publique compatibles à la technologie de recharge simplifiée Plug&Charge se limite àLa technologie Plug&Chargepour les conducteurs sur les bornes compatibles.Avec la technologie de recharge intuitive Plug&Charge, le conducteur peut simplement débrancher le véhicule électrique de la borne de recharge et reprendre la route une fois la recharge terminée.Le coût de la session de recharge est ajouté à la facture mensuelle conformément aux termes du contrat.L'application Kia Charge reste nécessaire sur les bornes non compatibles et informe rapidement les conducteurs sur les infrastructures de recharge publique disponibles: la fonction de navigation, les mises à jour en temps réel des prix et de la disponibilité des stations de recharge et la possibilité d'appliquer des filtres tels que le type de prise, la vitesse de recharge et le type de connexion à la borne.Le service de recharge simplifié Plug&Charge sera disponible sur le Kia EV9 avant d'être déployé progressivement sur les autres modèles électrifiés de la marque coréenne.« Plug&Charge est une technologie des plus pratiques qui contribue à réduire les manipulations manuelles, ce qui se traduit par une expérience de recharge à la fois plus rapide et plus fluide pour nos clients », explique Sjoerd Knipping, Vice-Président de la division Marketing et Produit chez Kia Europe. « En proposant à nos clients des véhicules électriques et des solutions de recharge d'avant-garde, nous entendons faciliter le passage à la mobilité durable, et nous positionner comme de sérieux concurrents sur le marché extrêmement disputé des VE (véhicules électriques) en Europe. »« En association avec nos partenaires tels que DCS (fournisseur de mobilité), Hubject (fournisseur du service Plug&Charge), et plusieurs opérateurs de réseau de recharge à l'instar de Ionity, nous faisons appel, chez Kia, à toutes les technologies disponibles pour améliorer l'expérience de nos clients », conclut Sjoerd Knipping.Le service Plug&Charge rejoint les solutions Kia Connect, Kia Charge et Kia Smart Charging dans l'offre des technologies de recharge de Kia.