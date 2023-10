Les villes les mieux équipées en bornes de recharge publiques pour rouler en électrique (09/2023)

En mai 2023, la France passait la barre des 100 000pour véhicules électriques Au-delà du symbole qu'il représente, ce chiffre masque de, qui freinent l'adoption de l'électromobilité dans une grande partie du territoire.La France compterait. Il faut cependant remarquer queEn effet, en mai 2023, la France atteignait le cap symbolique des 100 000 points de charge publics, c'est-à-dire accessibles en voirie et dans les parkings de mairies, cinémas ou centres commerciaux.Le restant correspond à desqui sont situés chez les(54 %) et dans les(39 %) (Source : Enedis).L'un des problèmes,, tient dans laLe pays compte théoriquement aujourd'hui(Source : Avere-France), mais sur le terrain, c'est un peu différent, des territoires étant bien mieux dotés que leurs voisins.Les classements des régions et villes les plus branchées de FranceD'après l'étude menée par Leocare, c'est l'Île-de-France qui possède la plus grande concentration de points de charge publics, avec un total de 5 022.Sur la deuxième marche du podium, on retrouve l'Auvergne-Rhône-Alpes et ses 4 917 points de charge, ce qui peut s'expliquer par sa proximité avec la métropole de Genève, où les voitures thermiques se font toujours moins présentes sur les routes. La Nouvelle-Aquitaine, avec 4 637 points de charge, complète le top 3 tandis que l'Occitanie ferme la marche avec 3 369 points de charge.À titre de comparaison, la Guadeloupe n'en compte que 57.Île-de-France : 5 022 points de chargeAuvergne-Rhône-Alpes : 4 917 points de chargeNouvelle-Aquitaine : 4 637 points de chargeProvence-Alpes-Côte d'Azur: 3 528 points de chargeOccitanie : 3 369 points de chargeDe leur côté, toutes les villes françaises ne sont pas non plus logées à la même enseigne.Majoritairement concentrés à Paris ou dans les villes alentour, les points de charge sont beaucoup moins nombreux dès que l'on sort d'Île-de-France.1. Paris : 809 points de charge2. Marseille : 277 points de charge3. Toulouse : 212 points de charge4. Nice : 187 points de charge5. Bordeaux : 131 points de charge1. Rueil-Malmaison : 1,2 point de charge pour 1000 habitants2. Mérignac : 0,98 point de charge pour 1000 habitants3. Beauvais : 0,89 point de charge pour 1000 habitants4. Valence : 0,86 point de charge pour 1000 habitants5. Avignon : 0,85 point de charge pour 1000 habitants1. Fort-de-France : 0,049 point de charge pour 1000 habitants2. Vitry-sur-Seine : 0,075 point de charge pour 1000 habitants3. Cayenne : 0,099 point de charge pour 1000 habitants4. Aulnay-sous-Bois : 0,141 point de charge pour 1000 habitants5. Argenteuil : 0,144 point de charge pour 1000 habitantsOn note également une inégale répartition territoriale en matière de puissance de charge.Christophe Dandois, co-fondateur et CEO de Leocare, conclut : « Avoir franchi le seuil des 100 000 points de charge publics est une bonne chose pour la mobilité électrique en France, à condition de garder un cap et de maintenir les efforts. Notre étude montre en effet que le nombre de points de charge varie grandement d'un territoire à l'autre et ne correspond pas toujours à la densité de population. Une plus juste répartition des points de charge sur l'ensemble de la France est donc indispensable si l'on veut pouvoir accueillir de façon optimale les 13,5 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables prévus sur nos routes d'ici à 2030. Mais ce qui compte aussi, c'est la qualité de la recharge. Nous avons besoin de tout : les électromobilistes doivent pouvoir recharger rapidement leur véhicule sur les longs trajets et plus lentement, la nuit, pour leurs déplacements quotidiens en ville. Afin d'accélérer l'adoption du véhicule électrique , et donc réduire au maximum nos émissions carbone sur le long terme, il faut faire en sorte que l'expérience utilisateur soit la plus simple possible. »: Leocare