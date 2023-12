Les formules tarifaires utilisées par les opérateurs de recharge électrique opaques

Dans son étude de novembre 2023 consacrée aux tarifs des bornes de recharge accessibles au public, UFC-Que Choisir pointe la grande confusion concernant les tarifs aux bornes de recharge accessibles au public.



La recharge électrique en itinérance est un enjeu central de l'utilisation de la voiture électrique.



Si plus de 80 % des recharges sont réalisées à ce jour à domicile (sachant que la voiture électrique est majoritairement la seconde voiture d'un foyer aisé vivant en maison individuelle), des bornes de recharge accessibles au public sont indispensables pour les automobilistes ne disposant pas de place de stationnement et pour les longs trajets en itinérance.



Les conducteurs de véhicules électriques sont incapables d'estimer le prix de la recharge de la batterie de leur voiture en itinérance.



Les formules tarifaires utilisées par les opérateurs de recharge sont variables, compliquées et opaques.



Les formules tarifaires peuvent se baser sur une tarification au kWh, une tarification à la minute, des frais fixes ou encore des frais de stationnement, amenant à des aberrations tarifaires dont les conducteurs de véhicules électriques sont des victimes récurrentes.



UFC-Que Choisir relève, par exemple, dans le cadre d'une tarification à la minute sur une borne de faible puissance, un prix au kilowattheure supérieur à 3 €, soit plus de 13 fois le tarif réglementé de vente de l'électricité en France.



Nous avions déjà relevé des facturations de frais de stationnement lors de la recharge électrique dans des communes ou le stationnement est intégralement gratuit.



La tarification, l'affichage des prix et le paiement aux bornes de recharge sont à revoir complètement.



L'étude UFC-Que Choisir montre que les tarifs de la recharge électrique en itinérance sont extrêmement variables.



Des écarts de prix de plus de 800 % (!) entre deux opérateurs de recharge sur un même point de recharge électrique peuvent être constatés.



Cette situation résulte de l'opacité du système actuel.



L'affichage des prix au kWh hors abonnement au niveau des bornes de recharge n'est pas obligatoire.



D'autre part, le paiement par carte bancaire n'est pas disponible pour la quasi-totalité des bornes de recharge.



Le paiement via une carte de recharge est quasi-systématiquement obligatoire pour accéder à un point de recharge public.



Dans ce cas, la tarification de la recharge est dépendante des pratiques de l'opérateur de mobilité et des accords conclus par celui-ci avec les opérateurs de bornes de recharge.



L'installation des bornes de recharge électriques accessibles publiquement est effectuée par les collectivités locales ou les propriétaires des bornes.



L'exploitation des bornes de recharge accessibles au public est du ressort d'opérateurs d'infrastructure de recharge.



Les opérateurs d'infrastructure de recharge assurent l'exploitation technique des bornes (maintenance et assistance technique) et leur supervision.



Les opérateurs de mobilité proposent des moyens d'accès à la recharge (carte de localisation des bornes et planificateur d'itinéraire), généralement au moyen d'une carte de recharge.



De nombreux opérateurs d'infrastructures de recharge sont également opérateur de mobilité. Ce sont essentiellement des constructeurs automobiles (Tesla, Ionity : Audi, BMW, Mercedes-Benz, Ford, Porsche, Hyundai, Volkswagen), des compagnies d'énergie (Izivia / EDF) et des compagnies pétrolières (TotalEnergies, Shell).



Quelques start-up, comme Volta Charging ou Stations-e, sont actives sur le marché.



La plateforme d'itinérance permet à un utilisateur titulaire d'un contrat avec un opérateur de mobilité d'utiliser d'autres réseaux de recharge grâce à sa carte de recharge.



Certains opérateurs de mobilité n'exploitent pas de réseau de bornes de recharge. Souvent appelés opérateurs de cartes de recharge, ils mettent à disposition des badges permettant d'accéder à différents opérateurs d'infrastructures de recharge. Les principaux opérateurs de cartes de recharge sont ChargeMap, FreshMile, Fulli et DKV.



Les tarifs de la recharge accessible au public des véhicules électriques sont librement définis par les opérateurs de mobilité ou de cartes de recharge.



Les tarifs s'avèrent ont extrêmement variables.



Les tarifs pratiqués dépendent de la puissance de la borne de recharge, de sa localisation, de l'opérateur de mobilité, du temps de stationnement ou de l'abonnement souscrit auprès de l'opérateur de mobilité ou d'un opérateur de cartes de recharge.



Selon la dernière enquête de juin 2023 de l'Observatoire de la qualité des services de recharge électrique accessible au public (AFIREV), 40 % des conducteurs de voitures électriques estiment que les tarifs sont non-transparents et non cohérents d'une recharge à l'autre en 2022.



La tarification de la recharge en itinérance est un sujet d'insatisfaction majeur.



Il est difficile d'analyser les prix moyens proposés par les bornes accessibles au public tant il existe de disparités entre opérateurs.



A titre d'exemple, UFC-Que Choisir a relevé le prix moyen d'un kWh et les opérateurs de mobilité associés dans plusieurs configurations.





Tarifs (€/kWh) pour une recharge de 18 kWh

Contexte Tarif le plus bas Opérateur de mobilité Tarif le plus élevé Opérateur de mobilité Ville (7 kW) Paris (75012) – Station Belib – Rue Fabre d'Egantine 0,39 Elli (Drive Hightway) 2,12 Chargemap Lyon (69002) – Izivia Grand Lyon – Place Antoine Vollon 0,24 Izivia Grand Lyon (Fréquence) 2,25 Chargepoint Nantes (44000) – Gare de Nantes Sud – Rue Marcel Paul 0,38 Elli (Drive Hightway) 0,99 Plugsurfing Route (22 kW)

Montgailhard (09330) – N20 – Rue de la Ruelle 0,24 ChargeNow 1,17 Chargemap Couloisy (60350) – N31 – Rue du Collège 0,24 Alizé 0,98 BornesLib Paray-le-Monial (71600) – N 79 – Boulevard de l'hippodrome 0,35 Elli (Drive Hightway) 0,91 BornesLib Autoroute (150 kW) Saint- Léger (17800)- Aire de Saint-Léger - A10 0,45 Freshmile 0,73 Chargemap Dracé (69220) – Aire de Dracé – A6 0,44 Fastned (Goldmember) 0,82 Maingau Autostrom La Palme (11480) – Aire de La Palme Ouest – A9 0,45 Freshmile 1,33 BornesLib



Source : chargeprice.app (Données relevées le 09 novembre 2023)



Tarif réglementé de vente de l'électricité 0,22844. Abonnement mensuel de 15,63 € pour une puissance de 9 kVa, de 18,89 € pour 12 kVa et de 21,92 € pour 15 kVa.



Alizé: Carte à 12 € puis sans frais.

BornesLib: Sans frais.

Chargemap: Carte à 19,99 € puis sans frais.

ChargeNow: Carte à 7,5 € puis frais fixe de 0,35 € par session de recharge, pas de frais d'abonnement.

Chargepoint: Sans frais.

Drive Hightway: Abonnement à 14,99 €/mois.

Fastned (Goldmember): Abonnement à 11,99 €/mois.

Freshmile: Carte à 4,99 € puis sans frais.

Izivia Grand Lyon (Fréquence): Abonnement à 30 €/mois.

Maingau Autostrom: Sans frais.

Plugsurfing: Carte à 9,95 € puis frais de service allant jusqu'à 10 % en plus de la session de recharge.



Les écarts de tarifs sont substantiels. Dans le relevé de l'UFC-Que Choisir, des écarts de plus de 830 % sur une borne de faible puissance, de plus de 380 % sur une borne de moyenne puissance et de plus de 190 % sur une borne ultra-rapide sont constatés entre le prix le plus avantageux et le plus élevé, soit entre deux opérateurs de mobilité.



La recharge d'une Peugeot e-208 coûte entre 7,35 € et 68,77 € à Lyon sur une borne lente, entre 7,19 € et 35,82 € sur une borne intermédiaire et entre 14,67 € et 36,9 € sur une borne ultrarapide, considérant l'opérateur de mobilité le plus avantageux et le plus cher. Le prix d'une recharge équivalente à domicile au tarif réglementé de vente de l'électricité s'élèvera à 7,06 €.



Les formules de tarification utilisées par les opérateurs de mobilité sont de plus complexes et variables, rajoutant à l'opacité entourant cette variabilité.



A Montgailhard (N20), les systèmes de tarification des opérateurs de mobilité sont les suivants :





Opérateur Système de calcul Points particuliers Tarif (€/kWh ChargeNow 5 % de frais fixes plus 95 % à la minute Carte à 7,5 € puis frais fixe de 0,35 € par session de recharge, pas de frais d'abonnement 0,24 Octopus Electroverse kWh Sans frais 0,29 Elli (Drive Highway) kWh plus frais de stationnement à partir de 4h Abonnement à 14,99 €/mois 0,35 Fulli 83 % kWh plus 17 % à la minute plus frais de stationnement à partir de 2h Carte à 19 € puis 0,7 € par session de recharge ou 24 €/an et 0,35 € par session de recharge 0,36 Elli (Drive City) kWh plus frais de parking à partir de 4h Abonnement à 4,99 €/mois 0,42 Eborn kWh Abonnement à 13 €/an 0,42 Révéo (abonné) 73 % kWh plus 27 % à la minute Carte de recharge à 6 € et abonnement à 1,5 €/mois 0,44 Freshmile 51 % kWh plus 49 % à la minute Carte à 4,99 € puis sans frais 0,45

Alizé 72 % kWh plus 28 % à la minute plus frais de stationnement à partir de 2h Carte à 12 € puis sans frais 0,56 Shell 53 % kWh plus 47 % à la minute 0,35 € par session de recharge, plafonnés à 7 € par mois 0,56 Chargepoint 68 % kWh plus 32 % à la minute plus frais de stationnement à partir de 2h Sans frais 0,59 Révéo (itinérance) 68 % kWh plus 32 % à la minute plus frais de stationnement à partir de 2h Carte de recharge à 6 € 0,59 Izivia 5 % de frais fixes plus 65 % kWh plus30% à la minute plus frais de stationnement à partir de 2h Carte de recharge à 15 € 0,63 Plugsurfing 68 % kWh plus 32 % à la minute plus frais de stationnement à partir de 2h Carte à 9,95 € puis frais de service allant jusqu'à 10 % en plus de la session de recharge 0,65 BornesLib 68 % kWh plus 32 % à la minute Sans frais 0,69 Elli (Drive Free) kWh plus frais de parking à partir de 4h Sans frais 0,69 Chargemap 38 % kWh plus 62 % à la minute Carte à 19,99 € puis sans frais 1,17

Source : chargeprice.app (Données relevées le 09 novembre 2023)



Selon l'opérateur de recharge, le prix de la recharge électrique dépend de frais fixes, de frais à la minute, de frais de stationnement ou de la quantité d'énergie rechargée, tout cela dans des proportions très variables.



Cette opacité tarifaire et le mode de tarification peu intelligible suivi conduisent à des facturations bien supérieures au tarif réglementé de l'électricité (0,22844. Abonnement mensuel de 15,63 € pour une puissance de 9 kVa, de 18,89 € pour 12 kVa et de 21,92 € pour 15 kVa.) et à de nombreuses aberrations tarifaires.



UFC-Que Choisir détaille deux exemples (Source : chargeprice.app - Données relevées le 13 septembre 2023)



Aux abords de Nîmes, un point de recharge d'une puissance de 48 kW (aire de Nîmes-Marguerittes) côtoie à proximité un point de recharge de 120 kW sur le parking d'un magasin Lidl.



Le 13 septembre 2023, les tarifs pratiqués par l'opérateur Freshmile sont en moyenne de 0,68 €/kWh sur le point de recharge autoroutier et 0,51 €/kWh sur le point de recharge Lidl.



Quant à l'opérateur ChargeNow, les prix sont respectivement de 0,56 €/kWh et 0,31 €/kWh.



Des différences de tarif de l'ordre de 30 % dans le premier cas et de 80 % dans le second, alors même que le point de recharge « Lidl » présente une puissance quasiment trois fois supérieure.



Dans le Cher, une borne de recharge comprenant un point de recharge 3,7 kW et point de recharge d'une puissance de 22 kW se trouve sur la place de la mairie à Saint- Just (18340).



Du fait d'une tarification à la minute proposée par l'opérateur Chargepoint, le prix moyen au kWh peut atteindre jusqu'à 3,31 € au point de recharge d'une puissance de 3,7 kW. Un prix prohibitif et largement supérieur au prix au kWh sur la même borne au point de recharge de 22 kW (1,11 €/kWh).



Les deux exemples repris par UFC-Que Choisir montrent la grande variabilité des prix, notamment due à des modèles de tarification peu intelligibles.



Les opérateurs de recharge semblent profiter de l'absence d'affichage des prix, de la nécessité de recourir à une carte de recharge d'un opérateur pour appliquer des marges injustifiées et de la méconnaissance des conducteurs de véhicules électriques qui se trouvent dans l'obligation de recharger leur véhicule électrique sur une borne public en itinérance.



La grande variabilité des prix, notamment due aux modèles de tarification peu intelligibles des opérateurs, aboutissent à des aberrations tarifaires pour les automobilistes et à marges injustifiées pour les opérateurs.



La quasi-totalité des bornes de recharge accessibles au public sont uniquement équipées d'un système de paiement à partir d'une carte de recharge.



Dans de rares cas, l'utilisation d'un QR-code scanné grâce à un smartphone, ou d'un terminal de paiement bancaire est proposée.



En France, depuis 2017, l'itinérance, c'est-à-dire la possibilité de recharger son véhicule avec la même carte d'accès sur toute borne, est obligatoire, sauf pour les bornes installées avant cette date.



Ainsi, la carte d'un opérateur peut être utilisée sur n'importe quelle borne, mais à des conditions tarifaires difficilement accessibles pour le consommateur.



Les conditions tarifaires dépendent directement des contrats conclus entre l'opérateur de mobilité et les opérateurs des bornes de recharge.



L'automobiliste peut également utiliser une carte de recharge multi-opérateurs (ChargeMap, FreshMile et Fulli).



Les tarifs des cartes de recharge multi-opérateurs varient également selon les accords entre l'opérateur de la carte de recharge et les opérateurs de mobilité. Le système est plus transparent puisque les tarifs sont accessibles sur les sites des différents opérateurs de cartes de recharge.



Quoi qu'il en soit, le système de tarification de la recharge électrique en itinérance demeure opaque pour les automobilistes.



Les prix de la recharge ne sont pas affichés au niveau des bornes ni lors de la recharge électrique.



Le conducteur d'une voiture électrique ne peut pas faire jouer la concurrence sur la base des tarifs de recharge affichés.



Le conducteur d'une voiture électrique ne peut pas non plus connaître le prix qui lui sera facturé pour la recharge.



Le règlement européen 2021/0223 du 25 septembre 2023 encadre la composition du prix et son affichage pour les bornes d'une puissance supérieure ou égale à 50 kW situées sur le réseau RTE-T.



Le prix aux bornes d'une puissance supérieure ou égale à 50 kW situées sur le réseau RTE-T ne pourra intégrer qu'une tarification au kilowattheure et une tarification du stationnement et le prix devra être affiché au niveau de la borne d'ici le 1er janvier 2027.



Pour les bornes plus lentes, la composition du prix n'est pas réglementée et une simple « mise à disposition » des éléments de prix est prévue, alors même que les risques sont élevés sur les bornes de faible puissance en cas de tarification à la minute.



Cet encadrement est une avancée mais il ne doit pas se cantonner aux bornes rapides et au réseau RTE-T.



L'échéance fixée à 2027 parait très lointaine et ne semble pas justifiée au vu du déploiement " forcé " de la voiture électrique.



Le règlement européen 2021/0223 du 25 septembre 2023 rend obligatoire la possibilité de paiement par carte bancaire sur les nouvelles bornes du réseau RTE-T dont la puissance est supérieure ou également à 50 kW à partir de mars 2024 et une mise en conformité des autres bornes au 1er janvier 2027.



Pour mettre fin à l'opacité existante sur les prix pratiqués aux bornes de recharge accessibles au public, l'UFC-Que Choisir demande la mise en place d'un site dédié aux prix de l'électricité vendue dans le cadre de la recharge en itinérance sur le modèle du site internet prix-carburants.gouv.



Source: étude consacrée aux tarifs des bornes de recharge accessibles au public, UFC-Que Choisir de novembre 2023