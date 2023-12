Un système d'échange de batteries modulaires entièrement chargées en moins de 5 minutes

La start-up californienne Ample a développéLa technologie d'Ample proposerendant l'expérience de recharge aussi rapide et pratique que le plein d'essence.Conçues pour remplacer la batterie d'origine d'un véhicule électrique,Les stations d'échange de batteries d'Ample peuvent être installées dans les lieux publics en trois jours. Il est ainsi possible de mettre en place une infrastructure d'échange de batteries rapidement évolutive.Lorsqu'un véhicule électrique compatible s'approche d'une station Ample, il est immédiatement reconnu. Une fois stationné, le conducteur initie le remplacement de la batterie à partir de l'application mobile. A la clé, une batterie entièrement chargée en moins de cinq minutes.La solution « Modular Battery Swapping » d'Ample est conçue pour être rapide, ce qui réduirait la durée pendant laquelle les véhicules électriques sont non utilisables.Ce systèmeCette approche d'échange de batteries modulairestout en permettant de bénéficier en permanence d'une technologie de batterie récente, augmentant ainsi l'autonomie et la durée de vie du véhicule électrique.La technologie a le potentiel de résoudre les défis liés aux infrastructures : temps de charge, appréhension vis-à-vis de l'autonomie mais également l'usure de la batterie haute tension dans la durée.Stellantis et Ample ont signé un accord engageant (MoU) pour établir un partenariat dans le domaine de la technologie de chargement des batteries de véhicules électriques. Celui-ci consisterait à fournir une batterie de véhicule électrique entièrement chargée en moins de cinq minutes.Les deux partenaires ont convenu de travailler à l'intégration de la solution Modular Battery Swapping d'Ample dans les véhicules électriques Stellantis.Le principe :Le programme initial devrait débuter à Madrid, en Espagne, en 2024, avec une flotte de 100 Fiat 500e électrique dans le cadre du service d'autopartage Free2move de Stellantis.« Le partenariat avec Ample est un autre exemple de la manière dont Stellantis explore toutes les voies possibles pour préserver la liberté de mobilité des clients de véhicules électriques », a déclaré Ricardo Stamatti, Senior Vice President de Stellantis, Charging et Energy Business Unit. « En complément des autres projets sur lesquels nous nous travaillons, la solution « Modular Battery Swapping » d'Ample offre à nos clients une plus grande efficacité énergétique, des performances exceptionnelles et réduction de l'appréhension liée à l'autonomie. Nous avons hâte de mettre en œuvre le programme initial avec notre superbe Fiat 500e. »« Chez Ample, nous sommes convaincus de l'importance de rendre les véhicules électriques accessibles à tous sans compromis, ce qui est le seul moyen d'avoir un impact significatif sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les objectifs ambitieux de Stellantis en matière d'électrification, sa gamme de véhicules électriques et l'engagement de ses dirigeants font de Stellantis un partenaire idéal pour atteindre nos objectifs », a déclaré Khaled Hassounah, CEO d'Ample. « Associer une offre de véhicules électriques attrayant à la possibilité de charger complètement en moins de cinq minutes contribuera à lever l'un des derniers freins restant à l'adoption des véhicules électriques. Nous sommes impatients de travailler avec Stellantis pour déployer notre solution dans les communautés du monde entier. »Les deux entreprises sont en discussions pour étendre cette application de la technologie d'échange de batteries modulaires d'Ample sur d'autres plateformes Stellantis et dans d'autres zones géographiques.La start-up californienne Ample a été créée en 2014, un an après la faillite de la start-up californienne Better Place qui avait initié l'échange de batteries sur la Renault Fluence Z.E. en Israël.Le constructeur de véhicules électriques chinois mise également sur l'échange de batteries, mais dans le cadre d'un remplacement réservé aux véhicules de la marque Nio.Etant donné le poids technologique et économique de la batterie haute tension dans le véhicule électrique, la durée de vie limitée de la batterie et l'implantation structurelle de la batterie dans le véhicule électrique, l'échange de batteries nous semble limité à l'autopartage de véhicules électriques.