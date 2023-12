La recharge devrait être facile et sans appréhension pour les propriétaires de voitures électriques

Ladevrait être facile et sans appréhension pour les possesseurs d'une voiture électrique Les propriétaires de voitures électriques ne devraient pas avoir à comparer les prix , ni être liés à des stations de recharge d'un fournisseur en particulier à chaque fois qu'ils rechargent.Jens van Eikels, Responsable du Charging Project House chez Audi , un centre névralgique pour toutes les questions liées à la recharge, à l'infrastructure et à la technologie,Jens van Eikels : "Pour moi, la recharge premium signifie une recharge facile et rapide dans un environnement agréable."Dans cette, Jens van Eikels offre un aperçu d'expert sur la manière dont Audi prévoit de rendre le processus de recharge, ainsi que ses différentes offres de recharge et de services, encore plus simple pour les utilisateurs.Jens van Eikels: En termes simples, le succès de la mobilité électrique dépendra de trois facteurs. Tout d'abord, bien sûr, les voitures doivent être attrayantes. Cela s'applique avant tout à leur qualité et à leurs performances de recharge, qui sont très importantes pour nous chez Audi. Il est essentiel que la courbe de charge de nos modèles électriques reste à un niveau élevé pendant une longue période. Cela signifie que les voitures rechargent beaucoup pendant longtemps. Un autre facteur important est la connectivité, en particulier la connexion entre un smartphone et le véhicule, afin que les conducteurs puissent planifier de manière fiable des arrêts de recharge le long de leurs itinéraires et, si nécessaire, de climatiser ou chauffer le véhicule avant utilisation. Le troisième pilier important est constitué par les offres de recharge et de services. Nous faisons la distinction entre la recharge à domicile et la recharge sur la route, en mettant l'accent sur la mobilité longue distance avec la possibilité de recharger facilement à domicile et à l'étranger, y compris une recharge rapide dans les centres urbains, essentielle pour les conducteurs qui n'ont pas accès à une station de recharge à domicile ou au travail. À la Charging Project House, nous travaillons sur tous les scénarios de recharge pour développer des solutions pratiques pour l'ensemble de nos clients.Van Eikels: Il est important que nous disposions d'une gamme de services adéquate pour tous les besoins en matière de recharge ; cet engagement est la base d'une expérience de recharge positive. Pour moi, la recharge premium signifie une recharge facile et rapide dans un environnement agréable - nos centres de recharge Audi couvrent déjà tous ces aspects, y compris la fonction Plug and Charge. Aux stations de recharge compatibles, le véhicule autorise et active automatiquement la borne lorsque le câble de recharge est branché, facilitant la facturation automatique. Nous utilisons également des systèmes de support de câble dans tous nos centres de recharge, pour un design ergonomique et une commodité supplémentaire, tandis que des prises de recharge accessibles et de grands écrans informatifs viennent compléter l'expérience positive de recharge. Le centre de recharge Audi à Nuremberg dispose d'un salon d'attente confortable, tandis que d'autres emplacements sont situés dans des zones urbaines animées avec des restaurants de qualité ou des centres de shopping. À partir de 2024, une nouvelle solution permettra aux clients qui n'ont pas encore de centre de recharge Audi à proximité d'utiliser également leur temps de recharge de manière judicieuse et selon leurs besoins personnels.Van Eikels: Les critiques traditionnelles concernant le manque d'infrastructures de recharge sont beaucoup moins courantes maintenant, surtout dans ce pays où le rapport actuel entre l'infrastructure de recharge et les véhicules électriques immatriculés est plus équilibré. Cependant, nous savons également que des autonomies adaptées à une utilisation quotidienne avec de courtes pauses de recharge sont une étape décisive vers une plus grande acceptation de la mobilité électrique. Audi se concentre donc sur ces deux facteurs dans le cadre du développement continu de véhicules électriques, les courtes pauses de recharge étant rendues possibles par des performances de recharge impressionnantes. Les nouveaux véhicules sur la Premium Plateform Electric (PPE) ne nécessiteront à l'avenir qu'une recharge de 10 minutes sur une station de recharge HPC pour parcourir environ 250 kilomètres, la batterie se chargeant de 10 à 80 % en un peu plus de 20 minutes.Van Eikels: Avec notre concept urbain de centre de recharge Audi, la marque aux quatre anneaux a été l'un des premiers à offrir aux clients une expérience de recharge haute puissance (HPC) entièrement axée sur la commodité. En Chine, nos stations de recharge, qui connaissent une croissance rapide, sont la pierre angulaire d'un écosystème premium. Les points de recharge, situés dans des endroits attractifs et offrant des fonctionnalités de réservation et de Plug and Charge, représentent une infrastructure orientée vers l'avenir qui répond à la demande croissante de recharge, notamment dans les grandes villes. Avec des partenaires solides tels qu'Electrify America aux États-Unis, IONITY en Europe et CAMS en Chine, le Groupe Volkswagen détient des parts dans des réseaux de recharge rapide très puissants. En Allemagne, nous collaborons également avec des entreprises partenaires telles qu'Elli, une marque du Groupe Volkswagen spécialisée dans les solutions énergétiques et de recharge. Notre réseau de partenaires sélectionnés nous permet de compter sur IONITY, Aral pulse et Ewiva pour nos clients dans le secteur public. Ces noms sont synonymes de recharge HPC de haute qualité associée aux tarifs attractifs de notre service de recharge Audi. Et en ce qui concerne la recharge à domicile, nous offrons une flexibilité maximale avec notre système de recharge modulaire e-tron compact et notre système de recharge connect en option, qui permet même une recharge optimisée en termes de coûts et d 'énergie solaire.Van Eikels: Nous ne serons satisfaits que lorsque nos développements futurs prévus pour une expérience de recharge fluide et sans erreur pour tous les clients deviendront une réalité, y compris une intégration transparente entre le véhicule, le système de navigation et l'infrastructure de recharge. Cela sera un facteur clé pour garantir que tout le monde puisse reconnaître les avantages de l'électromobilité.Van Eikels: Le développement de l'infrastructure de recharge publique s'est accéléré de manière significative dans presque toutes les régions du monde au cours des dernières années. Il y a actuellement plus de 740 000 points de recharge en Europe, ce qui signifie que ce nombre a presque doublé depuis fin 2021. Cependant, il existe encore d'importantes différences régionales. L'Allemagne disposera de plus de 120 000 points de recharge d'ici 2023 - comparé au nombre actuel d'environ 1,3 million de véhicules entièrement électriques en Allemagne, c'est un chiffre encourageant. Pour maintenir ce ratio à mesure que le nombre de véhicules augmente à l'avenir, il faudra faire davantage pour étendre l'infrastructure de recharge. Nous constatons également un développement disproportionné en termes d'infrastructure de recharge rapide HPC - elle a augmenté d'un facteur de 4,5 en Allemagne, tandis qu'en Europe, elle a augmenté d'un facteur aussi élevé que 6,8 depuis fin 2021.