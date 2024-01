La recharge par induction des véhicules électriques afficherait un taux de déperdition inférieur à 10%

Le marché desest en pleine croissance (la production mondiale sera multipliée par 3 d'ici à 2030) et les solutions de recharge deviennent un élément important de différenciation.Lapour les véhicules électriques est en marche pour, sans aucun câble de recharge.La solution de recharge sans fil de Valeo "Ineez Air Charging" utilise une fréquence de fonctionnement ultra basse, autour de 3 kHz.Valeo Ineez Air Charging propose une électronique simplifiée afin d'offrir une solution abordable et un rendement élevé avec unValeo Ineez Air Charging est compatible avec tous les modèles de voitures électriques (batteries 400-800V), boîtiers muraux et réseaux (1 ou 3 phases) de tous les pays.Elle offre une fonctionnalité Vehicle-to-Grid (V2G) pour les solutions de puissance ciblée (7-22 kW) et peut être installée dans tous les lieux de charge, qu'ils soient publics (rue, parking, centre commercial, ...) ou privés (domicile, travail, ...).Valeo Ineez Air Charging peut être branché sur un boîtier mural existant ou relié directement au réseau en fournissant toutes les sécurités et communications nécessaires avec le véhicule électrique et l'utilisateur.La recharge sans fil pour les véhicules électriques Valeo Ineez Air Charging est protégée par plus de 25 brevets, allant du matériel au logiciel, en passant par la mécatronique).