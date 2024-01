La recharge inductive automatisée des véhicules électriques augmenterait la durée de vie des batteries

Aujourd'hui, 80 % du kilométrage d'une voiture électrique est couvert par un seul point de charge.Laaugmenterait la durée de vie de la batterie grâce à uneLe système de recharge automatique développé par EFI Automotive utilise laet desqui se positionnent automatiquement sous le véhicule électrique Plusieurs véhicules électriques peuvent être rechargés avec des robots qui ont une portée de 5 à 10 mètres.La charge inductive se fait par contact sous le véhicule, ce quipar rapport aux systèmes inductifs à entrefer.L'isolation galvanique par principe permet une sécurité optimale pour l'utilisateur.Les robots sont dotés d'une intelligence qui leur permet d'éviter les obstacles et les personnes et d'établir une communication de premier niveau avec le véhicule électrique. Le véhicule électrique reste le pilote pour lancer la recharge et les robots sont de simples équipiers exécutants.Les robots de chargement (Robots Charger) sont autonomes, capables de trouver la voiture , d'éviter les obstacles et de s'arrêter si un mouvement est détecté, sans aucune action de l'utilisateur et sans position de stationnement précise.La puissance de charge est prévue à 7 kW et peut être étendue. Selon l'application, le chargeur de robots peut être alimenté soit par une wallbox domestique, soit par une borne de recharge publiqueLa maturité de ce système de recharge automatique est avancée pour une mise en production en 2025.La recharge inductive permet une recharge de confort: Plus besoin de manipuler un câble mouillé ou poussiéreux, ni de le chercher dans le coffre. L'utilisateur n'a plus besoin brancher le câble de recharge. Il suffit d'utiliser une application pour planifier la charge du véhicule électrique.: EFI Automotive