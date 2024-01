Le classement 2023 des meilleurs réseaux de recharge en France en termes de rapport qualité/prix

Chargemap, spécialiste des solutions de recharge pour véhicules électriques , dévoile le classement 2023 des meilleursen France et en Europe en termes deCette évaluation de la compétitivité des prix par rapport à la concurrence et le service apporté repose sur les avis de plus de 112 000 utilisateurs uniques, avec 390 000 notes collectées sur la plateforme Chargemap en 2023.Les utilisateurs de Chargemap ont établi le même top 3 en France et au niveau européen, avec des réseaux proposant des tarifs de recharge très attractifs.sont dans le top 3 des meilleurs réseaux en termes de rapport qualité/prix en France et en Europe.Le réseau Orléans Métropole, réparti sur 31 zones de charge, se hisse à la première place de ce classement.Le réseau de recharge rapide NW IECharge, très présent dans les zones périurbaines et rurales, occupe la deuxième place, suivi par le réseau de l'enseigne Lidl.1. Orléans Métropole2. NW IECharge3. Lidl4. Tesla Superchargers5. SIEML6. Electra7. Driveco8. Alize (Bouyges Energies et Services)9. EVzen10. Freshmile1. Orléans Métropole2. NW IECharge3. Lidl4. Tesla Superchargers5. SIEML6. Electra7. Driveco8. Alize (Bouyges Energies et Services)9. EVzen10. Freshmile: Chargemap: Les classements des meilleurs réseaux ont été établis sur les 390 000 avis laissées par les utilisateurs de Chargemap sur les différents réseaux de recharge, du 20 avril 2023 au 31 décembre 2023 inclus. Pour éviter les écarts statistiques trop importants et garantir une note moyenne cohérente, le classement se base sur un minimum de 1 000 notes recueillies sur cette période pour un réseau de recharge. Les critères prennent en compte l'expérience globale de la recharge, mais mettent également l'accent sur la fiabilité du matériel et le rapport qualité/prix. Chargemap compte près de 2 millions de conducteurs en Europe (dont environ 50% de les conducteurs français) utilisant la plateforme des services de localisation et de paiement aux bornes de recharges électriques .