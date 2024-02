La Citroën ë-C4 X 54 kWh électrique passe plus de trois heures en recharge pour parcourir 1 000 km

La capacité àen toute tranquillité est un des principaux freins à l'achat des véhicules électriques après lePour y répondre, les constructeurs proposent des véhicules électriques annonçantCe n'est pas la voie prise par Citroën qui a fait le choix de batteries de taille réduite et légère.Cet arbitrage se révèle intéressant pour les trajets du quotidien pour lesquels une lourde batterie de traction est un handicap et pénalisant sur de longs trajets avec une autonomie limitée.La Citroën ë-C4 X électrique dispose d'une capacité de charge rapide 100 kW avec une courbe de charge efficace.Afin de donner un éclairage sur la notion d'autonomie et d'efficience de l'offre en électrique, Citroën a mandaté UTAC pour positionner la Citroën ë-C4 X 54 kWh, dans sa version 420 km d'autonomie, dans son champ de concurrence et répondre à la question : « quel est le modèle électrique qui met le moins de temps pour parcourir 1 000 km ?».C'est la question que se pose un automobiliste confronté à des annonces de taille de batterie, autonomie homologuée, poids, vitesse de charge, etc.… sans vraiment savoir comment cela se traduit concrètement dans un usage réel avant d'y être confronté.Pour avoir des éléments de repère, Citroën a demandé à UTAC de réaliser le test dans des conditions strictement similaires avec des véhicules issus du champ de concurrence de la ë-C4X X (54 kWh / autonomie de 420 km) dotés de petites batteries: Renault Mégane E-Tech (60 kWh / autonomie de 450 km), Volkswagen ID 3 (58 kWh / autonomie de 425 km) et MG 4 (64 kWh / autonomie de 435 km).A cette question concrète que se pose chaque automobiliste quand il achète une voiture électrique , qui conditionne sa capacité à faire de longs trajets, c'est la ë-C4 X (54 kWh / autonomie de 420 km) qui a mis le moins de temps pour accomplir la distance de 1 000 km, opposée à la Renault Mégane E-Tech (60 kWh / autonomie de 450 km), à la Volkswagen ID 3 (58 kWh / autonomie de 425 km) et à la MG 4 (64 kWh / autonomie de 435 km).La Citroën ë-C4 X (54 kWh / autonomie de 420 km) s'est(8 h 52 de roulage et 3 h 05 de charge).Les véhicules électriques concurrents ont mis entre 14 et 67 minutes de plus pour faire la même distance.Concurrent 2: 12 h 11 (8 h 53 de roulage et 3 h 28 de charge)Concurrent 3: 12 h 24 (8 h 58 de roulage et 3 h 26 de charge)Concurrent 1: 13 h 04 (9 h 05 de roulage et 3 h 59 de charge)Au travers des pointages relevés par UTAC, ces résultats s'expliquent par une consommation inférieure et des temps de charge optimisés.Les 4 modèles (Citroën ë-C4 X 54 kWh/420 km, MG 4 64 kWh/435 km, Renault Mégane E-Tech 60 kWh/450 km, Volkswagen ID 3 58 kWh/425 km) ont été testés par UTAC sur le circuit de Mortefontaine sont les suivants :Les 4 modèles ont été testés sur deux jours (conditions météorologiques identiques) selon le même protocole :Roulage àsur l'anneau de vitesse du circuit de MortefontaineAu début de l' essai le véhicule est chargé à 100% de SOC batterie.Arrêt du roulage à 10% de niveau de charge batterie.Recharge du véhicule jusqu'à 80% (les recharges ont été effectuées par alternance sur une borne de recharge 100 kW et une 50 kW, conformément à la capacité du site).Enchainement des recharges jusqu'à atteindre les 1 000 kmAu global les conducteurs ont dû fairepour parcourir une distance de 1 000 km et effectuer la recharge des batteries, en alternant entre la borne 50 kW et la borne 100 kW, expliquant les temps différents d'une charge à l'autre.Les relevés effectués par les experts de UTAC ont permis de mettre en avant le fait que la Citroën ë-C4 X a demandé deset propose uneaux autres modèles du test. L'association de ces deux éléments lui a permis de couvrir les 1 000 km en 11 h 57, soitPour parcourir une distance de 1 000 km,