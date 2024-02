Un conducteur de véhicule électrique pouvait consommer en moyenne entre 8,87 et 18,00 euros par mois fin 2023

À l'heure où la mobilité électrique se développe, l'Avere-France, en collaboration avec P3 Group, présente un second rapport semestriel sur leLe rapport fournit une vision des tendances tarifaires des opérateurs de mobilité (eMSP).Le rapport semestriel de l'évolution des coûts de recharge présente les prix mensuels moyens de la recharge publique ainsi que les facteurs qui ont contribué aux variations de prix sur la période concernée pour les conducteurs particuliers.Les prix mensuels moyens sont catégorisés en fonction de la puissance de recharge, de la présence ou de l'absence d'un abonnement de recharge et du comportement de conduite.Le rapport n'analyse pas les prix de recharge proposés par les CPO en direct mais uniquement ceux facturés par 17 eMSP (nationaux, régionaux et OEM), présents sur le marché français et offrant une tarification transparente et traçable dans le cadre temporel du rapport semestriel.Le rapport semestriel de l'Avere-France et de P3 Group apporte plus de transparence quant au coût d'une recharge publique en intégrant l'ensemble des éléments de tarification proposés aux particuliers.Le rapport examine en détail les coûts liés à la recharge des véhicules électriques en France.Il analyse les variations de prix en fonction de paramètres tels que : la puissance de recharge, la souscription à un abonnement et les habitudes de conduite.Un conducteur typique (parcourant 11 000 km par an) peut s'attendre à dépenser en moyenne entre 8,87 et 18,00 euros par mois pour recharger sur les bornes ouvertes au public, en fonction de sa souscription ou non à un abonnement de recharge.conduisant principalement en milieu urbain dans le cadre de leurs trajets réguliers, avec une option de recharge (une borne murale) sur leur place de parking à domicileKilométrage annuel- 11 000 km/anProfil de recharge- 80% recharge à la maison- 5% normale public- 5% rapide public- 10% ultra-rapide publicayant une option de recharge (une borne murale) sur leur place de parking à domicile mais utilisant plus fréquemment la recharge publique pour parcourir de plus longues distancesKilométrage annuel- 30 000 km/anProfil de recharge- 40% recharge à la maison- 5% normale public- 5% rapide public- 50% ultra-rapide publicUn conducteur gros rouleur (parcourant 30 000 km par an) pourrait débourser en moyenne près de 63,00 euros supplémentaires par mois (moyenne du budget sans abonnement moins avec abonnement pour gros rouleur par rapport au budget avec abonnement).Une comparaison directe entre le prix de la recharge d'un véhicule électrique à batterie et les coûts de ravitaillement en carburant d'un véhicule thermique suggère que la recharge des véhicules électriques peut être plus économique que les options de ravitaillement traditionnelles.L'option la moins coûteuse est laLa recharge publique des véhicules électriques s'impose comme un choix économiquement pertinent, éclipsant les coûts de ravitaillement en carburant des véhiculesLe(80% de recharge à domicile, 20% de recharge publique) est en moyenneUne session de recharge peut être facturée au(par minute), à l'(kWh) ou un mixte des deux. D'autres éléments tarifaires sont constitutifs du coût global tels que : les, lesou lesAu cours des six derniers mois, ces frais ont augmenté, entraînant une légère hausse du coût final de la recharge publique. Cela est également le cas pour toutes les classes de puissance de recharge, malgré les baisses récentes du prix du kWh.En dépit de la mise en place du bouclier tarifaire de l'État, les prix de l'électricité ont connu une augmentation de 10% en août 2023.Une tendance à la baisse des prix a été observée à partir de novembre 2023, en ce qui concerne la moyenne des offres de marché.Malgré les baisses du prix du kilowattheure (kWh), une augmentation du coût final de la recharge publique se fait sentir, influencée par des coûts auxiliaires et les initiatives des fournisseurs de services visant à améliorer l'expérience utilisateur.Les prix moyens de la recharge publique sont restés relativement stables, avec une légère tendance à la hausse. Ce ne sont pas les seuls prix de l'énergie qui ont influencé le coût global d'une session de recharge. On doit également prendre en compte les coûts auxiliaires associés (tels que les frais de démarrage de la session) et les initiatives prises par les fournisseurs de services de gestion électronique pour intégrer de nouvelles fonctionnalités et étendre l'itinérance des données auprès des réseaux CPO compatibles.: Avere-France en collaboration avec P3 GroupLe rapport semestriel surveille les tarifs et les coûts de recharge du point de vue du client final sur la période de juillet à décembre 2023. En utilisant une méthodologie unique, le rapport offre une base uniforme pour comparer les modèles tarifaires et les prix proposés par les eMSP sur le marché français. Il s'appuie ainsi sur les grilles tarifaires de 17 eMSP représentatifs du marché français et présents à l'échelle nationale, régionale ou portés par un constructeur automobile . L'objectif des prochaines éditions sera d'élargir cette base et d'intégrer les prix de la recharge à l'acte pour obtenir une meilleure photographie de la situation.