La Plateforme Premium Electric (PPE) Audi permet une puissance de charge maximale de 270 kW

Lors de la conception et du développement de la batterie haute tension (HV) pour la(PPE) développée conjointement aveca donné la priorité à l'autonomie et aux performances de recharge.Une, unet un large éventail de mesures d'efficacité autour desvisent à améliorer l'expérience de la recharge.Avec un état de charge (SoC) d'environ 10%,dans des conditions idéales à une station de charge rapide d'une puissance maximale de 270 kW.Cette capacité est rendue possible par l', laet lade la plateforme PPE.La batterie HV de l'Audi Q6 e-tron est composée deet a une(94,9 kWh nette).Après le lancement commercial de l'Audi Q6 e-tron quattro , cette version sera suivie d'une autre variante avec une batterie à dix modules et une capacité de stockage brute de 83 kWh. 21 minutes permettent de charger la batterie haute tension de 10 à 80 %.La puissance de charge élevée sur une longue période contribue de manière significative à la performance de charge du modèle électrique basé sur la plateforme PPE.Lade l'Audi Q6 e-tron est dePour les stations de recharge fonctionnant avec une technologie 400 volts, la recharge peut être autorisée. Les commutateurs haute tension correspondants dans le BMCe (contrôleur de gestion de la batterie) sont activés avant le début du processus de charge. La batterie de 800 volts est divisée en deux batteries de même tension, qui peuvent être chargées en parallèle avec une puissance maximale de 135 kW. Si nécessaire, les deux moitiés de la batterie sont d'abord égalisées puis chargées simultanément.La gestion de la charge est compatible avec la(Combined Charging System).L'gère le processus au sein de la structure informatique du domaine de l'architecture électronique E3 1.2. Une unité de contrôle des communications, appelée "Smart Actuator Charging Interface Device" (SACID, dispositif d'interface de charge à actionneur intelligent), sert d'interface pour établir une liaison entre le véhicule et la station de charge et transmet les informations standardisées entrantes à l'ordinateur du domaine HCP 5.Le modèle PPE destiné au marché européen dispose d'options de recharge en courant continu et en courant alternatif via un connecteur CCS combiné situé à l'arrière gauche du véhicule. Un connecteur de charge AC supplémentaire sera installé sur le côté opposé du véhicule.L'Audi Q6 e-tron se recharge avec unde série. Cela signifie qu'une batterie vide est rechargée pendant la nuit.La recharge ensera proposée en option à une date ultérieure.Les capots des ports de charge peuvent être ouverts électroniquement par l'intermédiaire de l'écran MMI ou sur le capot en exerçant une légère pression en son centre. Une fois le câble de charge retiré, le port de charge se referme automatiquement.Laest incluse de série sur le modèle Audi Q6 e-tron. La fonctionnalité "Plug & Charge" est disponible dans les stations de recharge Ionity ainsi que dans celles d'un nombre limité d'opérateurs de bornes de recharge. Elle devrait devenir disponible auprès d'un nombre croissant de fournisseurs. Dans ce cas, il suffit d'insérer le câble de recharge après son activation dans le véhicule. Le véhicule et la station de recharge communiquent via une connexion cryptée. Le processus de charge démarre automatiquement et la facturation s'effectue via le moyen de paiement enregistré dans l'application myAudi.Le service de recharge Audi « l'Audi charging service » offre un accès direct à un réseau d'environ 700 000 points de recharge dans 29 pays d'Europe, dont près de 100 000 en France. Le réseau comprend environ 1 900 stations de recharge haute puissance (HPC) Ionity, qui permettent une recharge rapide d'une puissance pouvant aller jusqu'à 350 kW, le long des grands axes de circulation.