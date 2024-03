Une tarification uniformisée sur la recharge publique supprimerait le casse-tête des prix de la recharge

Le spécialiste européen des solutions de paiement sur la route DKV Mobility adopte uneen France à partir du 1er avril 2024.La principale différence tarifaire se trouveraExplications.À l'écoute des usagers souhaitant, DKV Mobility propose une tarification lisible avec des“L'uniformisation de notre tarification vient répondre à un réel besoin de simplification et d'organisation de nos clients” déclare Victoriano Osa Sanz, Responsable Pôle eMobility chez DKV Mobility. “Avec ces tarifs uniformisés, nous souhaitons non seulement leur permettre de gagner un temps précieux, mais également de mieux anticiper leurs trajets au quotidien. En tant que précurseur de ce type de tarification, nous souhaitons participer à démocratiser l'usage des voitures électriques au sein des professionnels”DKV Mobility souhaite démocratiser l'usage des bornes de recharge électrique et qu'elles deviennent simples d'utilisation.