Sillonner l'Europe en voiture électrique est encore loin d'être une affaire qui roule

Bornes de recharge électrique: un maillage européen pas assez dense

L'Union européenne a mis en place uneL'objectif?L'Union européenne a considéré queL'électromobilitéDans la pratique cependant, il existe toujours un obstacle à l'accessibilité pour de nombreux automobilistes Européens qui seraient tentés par la voiture électrique « L'UE n'a pas toutes les cartes en main en ce qui concerne l'électrification de son parc automobile: l'accès aux matières premières, les coûts à la charge de son industrie et de ses citoyens, ainsi que le manque d'infrastructures, pourraient lui faire perdre son pari. » Annemie Turtelboom, membre de la Cour des comptes européenne.Dans unsur les infrastructures de recharge électrique dans l'Union européenne, les auditeurs de la Cour des comptes européenne ont constaté que, malgré plusieurs réussites comme l'émergence d'une prise standard commune au niveau européen pour la recharge des véhicules électriques, parcourir les routes des Vingt-Sept au volant d'une voiture électrique reste compliqué.Premièrement,et, au moment de l'audit, l'objectif du million de bornes en 2025 était encore loin d'être atteint.Deuxièmement,. Ce type de borne est particulièrement rare à l'est, 70 % des points de recharge étant situés en France, en Allemagne et aux Pays-Bas.Enfin, les auditeurs de la Cour des comptes européenne ont souligné queet d'un, sillonner l'Europe en électrique était encore loin d'être une affaire qui roule.Pour réussir son pari ambitieux d'un parc automobile « zéro émission », l'Europe a misé sur les véhicules électriques à batterie.Toutefois, l'Union Européenne doit concilier le pacte vert non seulement avec la souveraineté industrielle, mais encore avec l'accessibilité financière pour les consommateurs.Il est urgent d'agir pour accélérer le déploiement des infrastructures de recharge sur l'ensemble du continent.: Cour des comptes européenne. Rapport spécial 05/2021 de la Cour « Infrastructures de recharge pour véhicules électriques: des bornes de recharge plus nombreuses mais inégalement réparties dans l'UE, ce qui complique les déplacements ». Les données citées proviennent principalement de l'Observatoire européen des carburants alternatifs (EAFO), de l'ICCT (International Council on Clean Transportation) et de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).Image by Eveline de Bruin from Pixabay