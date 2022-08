Les voitures hybrides rechargeables pourraient ne pas être interdites à la vente en 2035

Les Etats membres de l'Union Européenne se sont accordés sur, au profit de véhicules électriques.Lesà la vente prévue dans le plan climat de l'Union Européenne,Dans ce cadre, les véhicules hybrides rechargeables font l'objet, tout comme les(e-carburants).A cette date, "la Commission évaluera les progrès réalisés vers l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de 100 % et le besoin de réexaminer ces objectifs en tenant compte des développements technologiques, y compris au regard des technologies hybrides rechargeables", écrit le Conseil de l'Union Européenne.L'objectif du plan climat de l'Union Européenne est d'Une voiture hybride rechargeable a: un moteur électrique et un moteur thermique.La plupart des véhicules hybrides rechargeables affiche aujourd'huiCertains véhicules hybrides rechargeables dotés d'unepeuvent parcourirsans consommer la moindre goutte de carburant.Le moteur thermique du véhicule hybride rechargeable prend le relais lorsque la “pile” du moteur électrique est déchargée, ce qui permet de s'affranchir de la contrainte d'autonomie du véhicule électrique lors d'un départ en vacances sans craindre la panne d'électricité.Un véhicule hybride rechargeablequ'un modèle thermique d'après l'ONG, International Council on Clean Transportation (ICCT).A titre de comparaison, un(non rechargeable) émet en moyenne 12% de CO2 de moins qu'un modèle thermique.Selon les données de l'ICCT publiées en juin 2022, le mode électrique des voitures hybrides rechargeables est utilisé dans 45 à 49% des distances parcourues par les particuliers, ce qui implique nécessairement des émissions de CO2 lors de l'utilisation du mode thermique.Le, ajouté à celui de la voiture, augmente la consommation de carburant des voitures hybrides rechargeables.Fin 2020, une étude de l'ONG Transport et Environnement révélait que les voitures hybrides rechargeables émettaient 30% de CO2 de plus que les annonces des constructeurs. Les chiffres de consommation des constructeurs seraient faussés parce qu'ils n'ont pas été obtenus dans des conditions de conduite "réelles" et "optimales" batterie haute tension pleine. Ce "sont de fausses voitures électriques, fabriquées pour les tests en laboratoire et pour des économies d'impôts, pas pour la véritable conduite", avait expliqué Julia Poliscanova, la directrice des véhicules propres de l'ONG.L'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles (Ifpen) estime par ailleurs que les niveaux d'émission de CO2 d'un véhicule hybride rechargeable sont "extrêmement sensibles à l'état de charge de la batterie. Il est aussi bien capable d'approcher le zéro émission (recharge systématique entre des trajets plus courts que l'autonomie électrique et une conduite peu dynamique) ou ne faire qu'égaler son homologue non rechargeable (sans pour autant être pire). L'efficacité environnementale réelle de cette technologie de véhicule est donc conditionnée à son usage et notamment de bonnes pratiques en termes de fréquence de recharge des utilisateurs", précise cette étude de fin 2020.(au mieux) etdes automobilistes européens.Le Conseil de l'Union Européenne du 29 juin 2022 sur le calendrier de fin des véhicules thermiques permet deLa clause de revoyure des véhicules dotés de moteurs hybrides rechargeables pourrait décider d'un possible feu vert pour les voitures hybrides rechargeables sur le marché européen.L'objectif du Conseil de l'Union Européenne est de s'assurer que le plan climat est réalisable au regard de l'ambition de supprimer totalement les émissions de gaz à effet de serre des véhicules mais aussi des technologies disponibles et de leur accessibilité au plus grand nombre.La Commission Européenne devra faire des propositions pour s'assurer de la possibilité d'immatriculer après 2035 des voitures thermiques si et seulement si leurs émissions de gaz à effet de serre sont nulles.A Bruxelles comme à Paris, un cadre réglementaire se dessine pour l'automobile hybride rechargeable.