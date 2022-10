Les déplacements dans les ZFE vont devenir un coûteux casse-tête pour les automobilistes concernés

La pollution de l'air causée par les particules fines et les oxydes d'azote est aujourd'hui au cœur des enjeux de mobilités dans les villes.Les ZFE, zones à faibles émissions, ont été créées et mises en place dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants afin de répondre à cette problématique.Les zones à faibles émissions (ZFE) sont les agglomérations dans lesquelles certains véhicules sont interdits de circulation. Pour les identifier, un système de classement par vignettes est mis en place : ce sont les vignettes Crit'Air. De « verte » à « 5 », ces certificats permettent d'identifier les véhicules en fonction de leur première immatriculation et de leur énergie, et d'en autoriser ou restreindre la circulation dans certaines zones. Ce sont les agglomérations qui décident des modalités d'accès au sein de leur ZFE et des dérogations : elles varient d'une zone à l'autre et sont susceptibles d'évoluer différemment d'une ville ou métropole à l'autre et dans le temps.Selon un sondage mené en partenariat avec Enterprise et OpinionWay en mars 2022, 38% des Français ne sont pas familiers avec le dispositif des ZFE.Mises en place à Paris depuis 2015, les ZFE tendent à s'étendre. Il est déjà en place dans 10 agglomérations et concernera 45 grandes villes d'ici 2025.Depuis le 31 décembre 2021, 10 villes sont dans l'obligation de mettre en place une ZFE : Paris et le Grand Paris, Lyon, Grenoble, Aix-Marseille, Montpellier, Nice, Rouen, Strasbourg, Toulon et Toulouse.Les véhicules les plus polluants y sont soumis à des restrictions de circulation, en fonction de zones précises et de plages horaires déterminées. Ce sont les agglomérations qui décident des périodes de restriction, des véhicules concernés et du niveau de la vignette Crit'Air requise pour pouvoir circuler.A partir du 31 décembre 2024, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants (soit 45 grandes villes françaises) seront concernées.Les ZFE vont continuer à évoluer selon leur propre calendrier.Les ZFE sont donc un vrai sujet qui pèsera sur tous les automobilistes.Les automobilistes doivent repenser l'ensemble de leurs trajets en fonction de leur véhicule ou adapter leurs véhicules en fonction de leurs trajets.Si l'automobiliste réside ou travaille à proximité d'une ZFE, ou est amené à y circuler fréquemment, il lui faudra impérativement anticiper sur la réglementation ZFE et peut-être devoir remplacer son véhicule.Dans certains cas, les restrictions de circulation à venir sont déjà prévues, ainsi que leur date de mise en application.Dans d'autres villes, déjà identifiées, l'obligation de devenir une ZFE d'ici au 1er janvier 2025 est déjà actée.Si les restrictions à venir sont encore à définir pour ces communes, l'automobiliste se trouve face à un casse-tête pour commander un véhicule en fonction des trajets qu'il est amené à parcourir.Avec la multiplication des ZFE et des restrictions qui diffèrent, il est quasiment impossible de s'y retrouver.Le respect des interdiction de circulations dans les ZFE sera à court terme contrôlé par de la vidéo verbalisation.Dès lors, il ne sera plus possible d'ignorer très longtemps les ZFE et les interdiction de circulations suite à la réception des procès verbaux relatifs aux infractions.Le prix à payer pour les propriétaires de véhicules concernés par les interdictions de circulation risque d'être particulièrement élevé.Les contrevenants s'exposent à des amendes de 68 euros et l'autocollant est indispensable pour rouler dans les ZFE. Ne pas avoir sa vignette est également sanctionnable.Afin de répondre à ces questions, le spécialiste de la location longue durée Athlon a développé un outil, accessible à tous permettant d'y voir plus clair : MyZFE.Parmi les informations disponibles, les dates de mise en œuvre des restrictions de circulation (lorsqu'elles sont déjà connues), et les changements liés (véhicules exclus, zones concernées au sein de l'agglomération).Disponible sur le site d'Athlon (athlon.com/fr/myzfe/), la carte interactive offre la possibilité d'enregistrer en PDF les fiches de chaque ville et agglomération afin de conserver les informations.MyZFE a pour vocation de faciliter le quotidien des automobilistes en leur offrant une vision claire des restrictions de circulation qui les concernent.: Athlon